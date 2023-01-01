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NUR

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
;
7
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О комплексе

Жилой комплекс бизнес-класса в самом центре Ташкенте на Хамида Алимжана с развитой инфраструктурой, в 5 минутах от метро и проспекта Мустакиллик.

Дополнительно

  • Охрана
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Черновая отделка
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2026
Количество этажей
Количество этажей
16
Местонахождение новостройки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

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Вы просматриваете
NUR
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
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