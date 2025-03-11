Жилой комплекс ЖК " Parkent Avenue "

“Parkent Avenue” - это жилой комплекс из 1 100 квартир, расположенный в Яшнабадском районе. Общая площадь комплекса составляет 35 000 м², а здания построены из кирпича. “Parkent Avenue” в настоящее время является одним из самых успешных проектов строительной компании VEK. Здесь вы можете увидеть девять 8 - этажных домов. Благодаря большим панорамным окнам в квартирах открывается великолепный вид на горы. В каждом доме установлены скоростные лифты от компании SIGLEN. Из квартир с 30 типовой планировкой можно выбрать ту, которая предпочтительнее.

Инфраструктура ЖК “Parkent Avenue”

Развитая внешняя инфраструктура комплекса создает множество удобств для домовладельцев. Метро Дустлик, школа, банк, детский сад, рестораны и поликлиники находятся в непосредственной близости от дома.

Во дворе обустроена современная детская площадка. Именно здесь пройдут самые запоминающиеся времена ваших детей. Вы также можете увидеть во дворе зоны отдыха, богатые зеленой растительностью и деревьями. Вы можете использовать подземные и надземные парковки, чтобы удобно разместить свой автомобиль.

Квартиры ЖК “Parkent Avenue”

В комплексе работают круглосуточные камеры наблюдения для безопасности жильцов и квартир. Клиентам на выбор предлагаются 1, 2, 3 и 4 - комнатные квартиры. Компания также предоставила возможность приобрести квартиру в ипотеку. За счет того, что высота комнат 3.40, квартира выглядит светлой и большой.