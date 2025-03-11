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Жилой комплекс ЖК " Parkent Avenue "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
4
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Описание Описание
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ID: 25375
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан

О комплексе

“Parkent Avenue” - это жилой комплекс из 1 100 квартир, расположенный в Яшнабадском районе. Общая площадь комплекса составляет 35 000 м², а здания построены из кирпича. “Parkent Avenue” в настоящее время является одним из самых успешных проектов строительной компании VEK. Здесь вы можете увидеть девять 8 - этажных домов. Благодаря большим панорамным окнам в квартирах открывается великолепный вид на горы. В каждом доме установлены скоростные лифты от компании SIGLEN. Из квартир с 30 типовой планировкой можно выбрать ту, которая предпочтительнее.

Инфраструктура ЖК “Parkent Avenue”

Развитая внешняя инфраструктура комплекса создает множество удобств для домовладельцев. Метро Дустлик, школа, банк, детский сад, рестораны и поликлиники находятся в непосредственной близости от дома.

Во дворе обустроена современная детская площадка. Именно здесь пройдут самые запоминающиеся времена ваших детей. Вы также можете увидеть во дворе зоны отдыха, богатые зеленой растительностью и деревьями. Вы можете использовать подземные и надземные парковки, чтобы удобно разместить свой автомобиль.

Квартиры ЖК “Parkent Avenue”

В комплексе работают круглосуточные камеры наблюдения для безопасности жильцов и квартир. Клиентам на выбор предлагаются 1, 2, 3 и 4 - комнатные квартиры. Компания также предоставила возможность приобрести квартиру в ипотеку. За счет того, что высота комнат 3.40, квартира выглядит светлой и большой.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс ЖК " Parkent Avenue "
Ташкент, Узбекистан
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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