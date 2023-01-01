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VOHA

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
1,33 млрд сум
;
16
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О комплексе

аша новая уютная квартира премиум-класса в Ташкенте.
Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции.

В наличии имеются квартиры:
2-комнатные — от 45,8 м2 до 81,42 м2
3-комнатные — от 96,99 м2 до 148,01 м2
4-комнатные — от 124,5 м2 до 150,5 м2

Жилой Комплекс премиум-класса VOHA призван стать одним из самых ярких и изысканных проектов Ташкента. Он создан для тех, кто ценит комфорт и качество жизни. Его расположение в спокойном, но высокоразвитом районе, который является излюбленным местом проживания, предоставляет все необходимые условия в шаговой доступности. Его архитектура соответствует тенденциям современности, а строительные материалы соответствуют самым высоким стандартам качества.

— изысканные и уютные квартиры премиум-класса;
— площадь объекта – 2,6 га, пирс с собственной речкой на территории комплекса;
— полностью закрытая, охраняемая и не доступная для посторонних территория, обеспечивающая полную приватность;
— озелененный двор с многолетними сосновыми деревьями;
— авторский ландшафтный дизайн;
— барбекю зона, терраса у воды, workout зона, тихие зоны отдыха, амфитеатр под открытым небом;
— архитектура, соответствующая современным тенденциям, материалы соответствуют самым высоким стандартам качества;
— фасад из натурального камня и алюминиевых панелей;
— витражные, алюминиевые окна;
— развитая инфраструктура в шаговой доступности;
— школы, детские сады, TEAM University, AKFA University;
— дизайнерские холлы, создающую неповторимую атмосферу и поражающие своей элегантностью;
— тренажёрный зал и комната просвещения только для жителей комплекса;
— квартиры с собственным двориком и террасами.

Имеется рассрочка и ипотека.

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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.

Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.

Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.

Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL

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Дополнительно

  • Охрана
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
5
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², UZS
Цена квартиры, UZS
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 45.8 – 54.7
Цена за м², UZS 28,63 млн – 28,96 млн
Цена квартиры, UZS 1,33 млрд – 1,57 млрд
Местонахождение новостройки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

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VOHA
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
1,33 млрд сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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