аша новая уютная квартира премиум-класса в Ташкенте.

Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции.



В наличии имеются квартиры:

2-комнатные — от 45,8 м2 до 81,42 м2

3-комнатные — от 96,99 м2 до 148,01 м2

4-комнатные — от 124,5 м2 до 150,5 м2



Жилой Комплекс премиум-класса VOHA призван стать одним из самых ярких и изысканных проектов Ташкента. Он создан для тех, кто ценит комфорт и качество жизни. Его расположение в спокойном, но высокоразвитом районе, который является излюбленным местом проживания, предоставляет все необходимые условия в шаговой доступности. Его архитектура соответствует тенденциям современности, а строительные материалы соответствуют самым высоким стандартам качества.



— изысканные и уютные квартиры премиум-класса;

— площадь объекта – 2,6 га, пирс с собственной речкой на территории комплекса;

— полностью закрытая, охраняемая и не доступная для посторонних территория, обеспечивающая полную приватность;

— озелененный двор с многолетними сосновыми деревьями;

— авторский ландшафтный дизайн;

— барбекю зона, терраса у воды, workout зона, тихие зоны отдыха, амфитеатр под открытым небом;

— архитектура, соответствующая современным тенденциям, материалы соответствуют самым высоким стандартам качества;

— фасад из натурального камня и алюминиевых панелей;

— витражные, алюминиевые окна;

— развитая инфраструктура в шаговой доступности;

— школы, детские сады, TEAM University, AKFA University;

— дизайнерские холлы, создающую неповторимую атмосферу и поражающие своей элегантностью;

— тренажёрный зал и комната просвещения только для жителей комплекса;

— квартиры с собственным двориком и террасами.



Имеется рассрочка и ипотека.



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Мы — RED — эксперты по недвижимости.

Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.

Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.



Продаём только то, что купили бы сами.

Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.



Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.

Сэкономим ваше время и силы.



Адрес нашего офиса:

ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет

Ориентир: GRAND MIR HOTEL



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