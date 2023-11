Андижан, Узбекистан

Цена по запросу

Сдача в: 2024

Жилой комплекс в центре города. Это первый проект в городе Андижане Название: ЖК OLD CITY Цена: от 7 200 000 сум Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата Количество этажей: 10-16 этажный Квартиры от 56,5 - до 80,5 кв.м Закрытая территория Охраняемый двор Детский сад Описание: О жилом комплексе Новый жилой комплекс Бизнес-класса "OLD SITY" был построен в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов. Развлечения на территории жилого комплекса На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время. Дизайн жилого комплекса "OLD CITY" Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.