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ЖК Риштон 

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
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5
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О комплексе

ЖК Риштон 

Добро пожаловать в Median Development – ваш путь к современной жизни в недвижимости комфорт класса! Нового проекта ЖК Риштон 

Наши жилые дома воплощают в себе современный стиль и комфорт, необходимый для современного человека. Здесь вы найдете все, что нужно для счастливой жизни: просторные и уютные интерьеры, современные технологии и удобства, а также идеальное расположение в живописных районах.

Современные системы безопасности для вашей безопасности; 
Детские площадки и безопасная среда для игр и роста ваших детей. 
Создайте свой современный и счастливый мир.

Информация про ЖК:
8 этажное здание
2 блока
149 квартир 
Общая площадь 2 гектара
Детская площадка
Беседки и зоны прогулки

Местонахождение новостройки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
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ЖК Риштон 
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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