ЖК Риштон
Добро пожаловать в Median Development – ваш путь к современной жизни в недвижимости комфорт класса! Нового проекта ЖК Риштон
⠀
Наши жилые дома воплощают в себе современный стиль и комфорт, необходимый для современного человека. Здесь вы найдете все, что нужно для счастливой жизни: просторные и уютные интерьеры, современные технологии и удобства, а также идеальное расположение в живописных районах.
Современные системы безопасности для вашей безопасности;
Детские площадки и безопасная среда для игр и роста ваших детей.
Создайте свой современный и счастливый мир.
Информация про ЖК:
8 этажное здание
2 блока
149 квартир
Общая площадь 2 гектара
Детская площадка
Беседки и зоны прогулки