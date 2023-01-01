ЖК Риштон

Добро пожаловать в Median Development – ваш путь к современной жизни в недвижимости комфорт класса! Нового проекта ЖК Риштон

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Наши жилые дома воплощают в себе современный стиль и комфорт, необходимый для современного человека. Здесь вы найдете все, что нужно для счастливой жизни: просторные и уютные интерьеры, современные технологии и удобства, а также идеальное расположение в живописных районах.

Современные системы безопасности для вашей безопасности;

Детские площадки и безопасная среда для игр и роста ваших детей.

Создайте свой современный и счастливый мир.

Информация про ЖК:

8 этажное здание

2 блока

149 квартир

Общая площадь 2 гектара

Детская площадка

Беседки и зоны прогулки