Жилой комплекс Жк broklin

Премиум классдаги уй. Хар бир подъезда 2 та лифт, хоналар майдони катта, Бўз бозорни кўчасида жойлашган, метро яқин, объект қурувчи томонидан йил охирида топширилади, 16 қаватли уйнинг 4 қаватида жойлашган, шартнома бўйича умумий майдони 76,17 метр квадрат, сотишдан мақсад бошқа жойдан уй олиш, ҳар бир квадрат метри учун 1.400 АҚШ доллари сўраяпмиз, келишилади! Бино қуриб бўлинган, фақат фасад ва пардозлаш ишлари қолган. Қурувчи йилни охирига қадар объектни топширишга ваъда берган. Шартнома қурувчи, биз ва сотиб олувчи шахс ўртасида 3 томонлама тузилади. Нархини келишадиган жойи бор!