  2. Новостройки
  Жилой комплекс Жк broklin

Жилой комплекс Жк broklin

Ташкент, Узбекистан
от
$1,400
от
$1,400/м²
;
2
ID: 32846
ID: 32846

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Метро
    Buyuk Ipak Yoli (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

Премиум классдаги уй. Хар бир подъезда 2 та лифт, хоналар майдони катта, Бўз бозорни кўчасида жойлашган, метро яқин, объект қурувчи томонидан йил охирида топширилади, 16 қаватли уйнинг 4 қаватида жойлашган, шартнома бўйича умумий майдони 76,17 метр квадрат, сотишдан мақсад бошқа жойдан уй олиш, ҳар бир квадрат метри учун 1.400 АҚШ доллари сўраяпмиз, келишилади! Бино қуриб бўлинган, фақат фасад ва пардозлаш ишлари қолган. Қурувчи йилни охирига қадар объектни топширишга ваъда берган. Шартнома қурувчи, биз ва сотиб олувчи шахс ўртасида 3 томонлама тузилади. Нархини келишадиган жойи бор!

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Многоквартирный жилой дом ЖК MUHTASHAM UYLAR
Каратут, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Эмир
Каратут, Узбекистан
от
$563
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Ташкент, Узбекистан
от
$31,481
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс "Aviasozlar"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Жк broklin
Ташкент, Узбекистан
от
$1,400
Жилой комплекс Chigil Residence
Жилой комплекс Chigil Residence
Жилой комплекс Chigil Residence
Жилой комплекс Chigil Residence
Жилой комплекс Chigil Residence
Тамдынский район, Узбекистан
от
$555
Год сдачи 2025
Новостройка в городе Ташкенте от застройщика BETTER BEST Development ЖК Chigil Residence! Этот комплекс включает в себя уютные апартаменты площадью от 55,9 м2 до 88,88 м2, которые вы можете приобрести с первоначальной оплатой в размере 30%. Доступные квартиры: 2 Комнатная квартира - 6…
Застройщик
BETTER BEST Development
Застройщик
BETTER BEST Development
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Nur"
Кибрайский район, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 16
Новостройка Ташкента – Nur Жилой комплекс премиум-класса порадует своих новых жильцов повышенным уровнем комфорта жизни и безопасности. Внутренний двор имеет 4 детских площадки для детей разных возрастов, парк для домашних животных, зеленые зоны и зону с фонтаном, спортивные и скейтборд зон…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал "Assalom Yangi yo'l"
Янгиюль, Узбекистан
от
$522
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
ЖК "Assalom Yangi yo'l" -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в…
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
Языки общения
Русский
