Жилой комплекс NRG Hayot

Fayzli Hayot — это дома комфорт-класса, созданные для счастливой жизни и вдохновленные семейными ценностями, с упором на функциональность и надёжность. Это современный образ жизни, сохраняющий традиции и доступность для каждого. Архтектура придает домам благородный вид и добавляет уюта окружающей территории.
— уютные квартиры в жилом комплексе класса comfort;
— развитая инфраструктура вокруг жилого комплекса в шаговой доступности;
— большой выбор комфортабельных планировок;
— коммерческие помещения на территории жилого комплекса — кафе, магазины, салоны и др.;
— детские площадки, игровая зона, спортивная зона, зелёные насаждения;
— современные бесшумные лифты в каждом подъезде;
— большое количество солнечного света в квартирах благодаря продуманной проектировке;
— от пяти до восьми квартир на этаже;
— квартиры с выходом в собственный палисадник, лоджию или балкон;
— колясочные в каждом подъезде для хранения колясок, самокатов, велосипедов и т.п.;
— просторные парадные, дарящие атмосферу уюта.
В наличии имеются квартиры:
1-комнатные — от 37,5 м2 до 73,5 м2
2-комнатные — от 48,8 м2 до 63,6 м2
3-комнатные — от 56,7 м2 до 78,8 м2
4-комнатные — от 77,6 м2 до 78,8 м2
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