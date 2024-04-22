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Жилой комплекс NRG Hayot

Ташкент, Узбекистан
от
20,80 млн сум
;
7
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Адрес Адрес
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Hayot

NRG Hayot – клубный дом в центре Ташкента. Прекрасное расположение ЖК в Юнусабадском районе, около телебашни позволяет добраться за 10-15 минут до любой ключевой точки столицы.
Всего 6 этажей, 3 подъезда и 64 квартиры – вот что называется «клубным домом».
Малая плотность, закрытый двор, паркинг, игровая площадка.

Опубликовано: 06.05.2024
Обновлено: 08.05.2024

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Вы просматриваете
Жилой комплекс NRG Hayot
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
RED
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Агентство
RED
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Застройщик
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Застройщик
STAR HOUSE BUILDINGS
Языки общения
Русский
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Застройщик
Golden House
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Застройщик
Golden House
Языки общения
English, Русский
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