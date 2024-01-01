- Адрес: напротив 16-массива Юнусабадского района расположен на территории Ташкентского района (Ташкентская область)

- Цокольный этаж и допольнительно 16 жилых этажей, 8 блоков, 8 подъездов

- Цокольный этаж не жилой

- 17 этаж - Безопасное открытое эко пространство на крыше: открытая терраса

- Один вход рассчитан на 8 квартир

- Общее количество квартир: 928

- Современный лифт

- Входные железные двери

- Пластиковые оконные рамы с 2-х слойным стеклопакетом

- Предусмотрены современные котлы для ГВС и отопления

- Подземная и надземная автомобильные стоянки

- Надземная автостоянка бесплатная для владельцев квартир

- Имеется детская площадка

- Полная сдача объекта планируется на 4-квартал 2025 года