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ЖК Ocean

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
8
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О комплексе

- Адрес:  напротив 16-массива  Юнусабадского района расположен на территории Ташкентского района (Ташкентская область)
- Цокольный этаж и допольнительно 16 жилых этажей, 8 блоков, 8 подъездов
- Цокольный этаж не жилой 
- 17 этаж - Безопасное открытое эко пространство на крыше: открытая терраса
- Один вход рассчитан на 8 квартир
- Общее количество квартир: 928

- Современный лифт
- Входные железные двери
- Пластиковые оконные рамы с 2-х слойным стеклопакетом
- Предусмотрены современные котлы для ГВС и отопления
- Подземная и надземная автомобильные стоянки 
- Надземная автостоянка бесплатная для владельцев квартир 
- Имеется детская площадка

- Полная сдача объекта планируется на 4-квартал 2025 года

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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Вы просматриваете
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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O2 Development - это надежный застройщик, который уже более четырех лет успешно работает на рынке недвижимости. За это время "O2 Development" заслужила репутацию инновационного и профессионального разработчика, ориентированного на создание комфортных и экологически устойчивых жилых пространств. Наша компания стремится к вдохновению и инновациям в мире недвижимости. Наша цель - не просто строить здания, а создавать среду, в которой наши клиенты могут реализовывать свои мечты и жить полной жизнью. Мы постоянно исследуем новые технологии и лучшие практики в сфере строительства, чтобы обеспечивать выдающееся качество и надежность. Мы гордимся тем, что с каждым нашим проектом мы делаем мир немного лучше и комфортнее для наших клиентов. Мы создаем места, где счастье и гармония становятся реальностью. "O2 Development" - это не просто разработчик недвижимости. Мы - это ваш партнер в создании будущего, ваш надежный путеводитель в мире комфорта и инноваций. Офис продаж. г.Ташкент, Сергелийский район, улица Янги Сергели Ориентир: Авторынок. График работы: с 9:00 - 20:00 (Пн-Пт) с 9:00 - 18:00
Застройщик
Oxygen Development
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Застройщик
Oxygen Development
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Green Island
Многоквартирный жилой дом ЖК Green Island
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Само название жилого комплекса Green Island говорит о нашем желании создать утопающее в зелени жилое пространство, расположенное в центре города. Просторные и светлые квартиры с панорамными окнами придутся вам по вкусу, если вы мечтаете о доме за городом, но не готовы отказаться от удобств жизни в городе.                                                                                        Инфраструктура района — это важный аспект выбора жилья. Когда поблизости есть магазины, кафе, гос. учреждения, парки, жизнь сразу становится чуточку проще, а главное интереснее благодаря местам для проведения досуга. Локация и инфраструктура — наше преимущество. Рядом с комплексом расположены детские сады, школы, множество магазинов, поликлиника, сквер Амира Темура. Одним словом, наш ЖК является идеальным местом для проживания.
Застройщик
ULKAN DEVELOPMENT
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Застройщик
ULKAN DEVELOPMENT
Языки общения
Русский
Жилой квартал Nasl Dahasi
Жилой квартал Nasl Dahasi
Ташкент, Узбекистан
от
925,82 млн сум
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
“Nasl Dahasi” - новый жилой комплекс бизнес - класса расположен на современной территории Ташкента и отличается от остальных своей неповторимой архитектурой. Здание построено в стиле Art Deco. Основные элементы в виде арки и панорамные окна придают ему еще больше элегантности. Наряду с красивым видом созданы современные условия, позволяющие жильцам чувствовать полный комфорт в своем доме. Покупая в этих домах, вы получаете возможность жить в прекрасной атмосфере. Главные особенности ЖК “Nasl Dahasi” Поскольку комплекс расположен в развитом районе города, он имеет богатую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру. Метро, учебные заведения, рестораны, медицинские учреждения и торговые центры находятся в нескольких минутах ходьбы. Условия и удобства во дворе здания одинаково понравятся взрослым и детям. Во дворе есть современная оборудованная детская площадка и workout зона. Прогулочная дорожка с ландшафтным дизайном также придает двору еще больше красоты. У вас будет возможность прогуляться здесь на свежем воздухе и пообщаться со своими близкими. Также есть парковка, чтобы не было проблем с размещением ваших автомобилей. Квартиры ЖК “Nasl Dahasi” 12-этажный комплекс состоит из 6 корпусов общей площадью 50 000 м². Представляет собой кирпичные квартиры 3-х разной планировки с высотой потолка 3 метра. В каждой квартире есть автономная система отопления. Комплекс оснащен 6 скоростными лифтами. Также, проектом предполагается расширение территории застройки благодаря сносу 2-этажных соседних зданий. 
Агентство
Domio
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Агентство
Domio
Языки общения
Русский