- Адрес: напротив 16-массива Юнусабадского района расположен на территории Ташкентского района (Ташкентская область)
- Цокольный этаж и допольнительно 16 жилых этажей, 8 блоков, 8 подъездов
- Цокольный этаж не жилой
- 17 этаж - Безопасное открытое эко пространство на крыше: открытая терраса
- Один вход рассчитан на 8 квартир
- Общее количество квартир: 928
- Современный лифт
- Входные железные двери
- Пластиковые оконные рамы с 2-х слойным стеклопакетом
- Предусмотрены современные котлы для ГВС и отопления
- Подземная и надземная автомобильные стоянки
- Надземная автостоянка бесплатная для владельцев квартир
- Имеется детская площадка
- Полная сдача объекта планируется на 4-квартал 2025 года