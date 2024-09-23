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Жилой комплекс ЖК NRG Yunusabad

Ташкентский район, Узбекистан
от
14,76 млн сум
;
12
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Адрес Адрес
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Район
    Ташкентский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

🏡NRG Yunusabad — место, где качество встречается с комфортом.

🏢NRG Yunusabad представляет собой жилой комплекс бизнес-класса,где каждое пространство создано для вашего удобства и удовлетворения.

-Эстетичный внешний фасад здания
-Изысканные холлы
-Просторные зелёные территории
-Пруд
-Чайхона
-Безопасный двор с охраной и видеонаблюдением 24/7
-Детская игровая площадка
-Зоны отдыха 
-Workout зоны

🔑NRG Yunusabad — это не просто жильё, это новый уровень жизни. 
📌Присоединяйтесь к нам и откройте для себя идеальное место для жизни.
 

Опубликовано: 10.09.2024
Обновлено: 11.09.2024

Местонахождение на карте

Ташкентский район, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
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Застройщик
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