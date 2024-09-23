Жилой комплекс ЖК NRG Yunusabad

🏡NRG Yunusabad — место, где качество встречается с комфортом.
🏢NRG Yunusabad представляет собой жилой комплекс бизнес-класса,где каждое пространство создано для вашего удобства и удовлетворения.
-Эстетичный внешний фасад здания
-Изысканные холлы
-Просторные зелёные территории
-Пруд
-Чайхона
-Безопасный двор с охраной и видеонаблюдением 24/7
-Детская игровая площадка
-Зоны отдыха
-Workout зоны
🔑NRG Yunusabad — это не просто жильё, это новый уровень жизни.
📌Присоединяйтесь к нам и откройте для себя идеальное место для жизни.