  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс ASSALOM BOG`LAR

Жилой комплекс ASSALOM BOG`LAR

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
13
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25284
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Наша цель — создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней.

Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также мы применяем ряд экологических материалов для строительства и отделки мест общего пользования.
СОЗДАЕМ НОВУЮ
ЭКО-СРЕДУ

Мы создаем уютные, тенистые дворы, в которых Вы
полюбите проводить вечера с семьей, с удовольствием будете заниматься садоводством или просто отдыхать на свежем воздухе, с любимой книгой в руках

Конечно, вот исправленный текст с учетом орфографических и стилистических правок:

СОЗДАЕМ НОВУЮ ЭКО-СРЕДУ

Мы создаем уютные, тенистые дворы, в которых вы полюбите проводить вечера с семьей, с удовольствием будете заниматься садоводством или просто отдыхать на свежем воздухе с любимой книгой в руках.

Новые стандарты озеленения и благоустройства:
Высаживаем новые деревья и кустарники.
Фруктовые сады.
Палисадники во дворах.
Системы естественного увлажнения воздуха — фонтаны и системы автополива.
Кормушки для птиц и домики для кошек.

ВНУТРЕННИЙ
ДВОР БЕЗ МАШИН

- Место для встречи с друзьями
- Тенистые беседки
- Детские площадки
- Зона work-out


В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые — заниматься различными видами спорта.

В качестве консультантов мы привлекаем специалистов из Ташкентского Ботанического сада. Совместно с ними мы создадим устойчивую и комфортную эко-среду для всех дворовых пространств нашего квартала.
СКВОЗНЫЕ
ПОДЪЕЗДЫ
- Парковка для велосипедов
- Колясочные
- Зона ожидания
Ассалом Боглар- комфорт+
Мирзо-Улугбеский район
В продаже 1 дом , 6 подъездов, 12 и 16 эт
-Сдается в пред чистовой отделке, с перегородками, двухконтурный котёл.
-Монолитный,заполнение газоблок.
-Общий наземный паркинг.
-Срок выхода кадастра 4 квартал 2025 г(декабрь)

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК "Самарканд сервис плюс"
Мотрит, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс ТАНГ САРОЙ
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
от
$576
Многоквартирный жилой дом ЖК “Fayz-baraka“
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой квартал Dreamland Parkent
Ташкент, Узбекистан
от
$1,047
Жилой комплекс ЖК NRG Yunusabad
Ташкентский район, Узбекистан
от
$1,162
Вы просматриваете
Жилой комплекс ASSALOM BOG`LAR
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой квартал Chashma residence
Жилой квартал Chashma residence
Ташкент, Узбекистан
от
$689
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Chashma residence — это уникальный и своеобразный проект, расположенный на 4000 м², который предназначен для комфортного проживания и времяпровождения, без наличия коммерческих этажей.  Дом с двух сторон окружен рекой, что гарантирует красивый вид из окна или балкона. А закрытая площадка …
Застройщик
ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Mutavalli City
Многоквартирный жилой дом ЖК Mutavalli City
Ургенчский район, Узбекистан
Цена по запросу
Mutavalli City это 7-ми этажный дом, развитая инфраструктура, удобное расположение, зеленый сад и тихий район, расположен на берегу канала Шавот в Городе Ургенче. Планировки квартир: 2 комнатые – от 63,1 м² до 66,5 м²; 3-комнатные – от 73,0 м² до 98,4 м²; Жилой комплекс полностью без…
Застройщик
MUTAVALLI CITY
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
MUTAVALLI CITY
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК Labzak Park City
Жилой комплекс ЖК Labzak Park City
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Удобное расположение в центре города Park City Labzak располагается на пересечении улиц Лабзак и Зульфияханум в Шайхантахурском районе. В шаговой доступности находятся 5 детских садиков, более 4 школ, более 10 парков в округе, 450м до крупнейшего парка “Navruz”, а до сквера А. Тимура всего …
Застройщик
PARK CITY LABZAK
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
PARK CITY LABZAK
Языки общения
Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Туристическая поездка в Узбекистан на машине: как подготовиться и что посмотреть
11.03.2025
Туристическая поездка в Узбекистан на машине: как подготовиться и что посмотреть
Аналитический обзор рынка недвижимости Ташкента за февраль 2025 года
05.03.2025
Аналитический обзор рынка недвижимости Ташкента за февраль 2025 года
Инвесторам на заметку — что ждёт рынок складской недвижимости Ташкента?
27.02.2025
Инвесторам на заметку — что ждёт рынок складской недвижимости Ташкента?
Продвижение недвижимости с Realting Realty Pro Technology: инновации на основе ИИ для застройщиков
12.02.2025
Продвижение недвижимости с Realting Realty Pro Technology: инновации на основе ИИ для застройщиков
Ипотека по-узбекски: дом мечты или кредитный капкан?
11.02.2025
Ипотека по-узбекски: дом мечты или кредитный капкан?
В Узбекистане появится электронная платформа для проверки добросовестности застройщиков
10.02.2025
В Узбекистане появится электронная платформа для проверки добросовестности застройщиков
Правила въезда в Узбекистан для иностранцев
07.02.2025
Правила въезда в Узбекистан для иностранцев
Единый жизненный цикл жилья: как инициатива Президента изменит рынок недвижимости Узбекистана
05.02.2025
Единый жизненный цикл жилья: как инициатива Президента изменит рынок недвижимости Узбекистана
Показать все публикации