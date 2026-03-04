  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2

Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$76,000
;
9
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 38212
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район
  • Manzil
    Xosiyat 1 otish kochasi

Kompleks haqida

Tarjima
asl nusxasini ko'rsatish
Русский Русский

#Yashnobod
#Qayta ishlash
#Aviasozlar3
- Or-r Belsimo Evos
- 2/3/4 50m2
- Panel - qo'shni xonalar
- Balkon - oxiri yo'q
- San Knot - alohida
- Ta'mirlash - evro
- Mebel va maishiy texnika - ha
- Narxi: 76 000
 

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi Жк " BI San'at "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Navro'z
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$38,469
Turar-joy majmuasi "Oltin Tepa"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$50,101
Turar-joy majmuasi "BI 4U Tashkent"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$59,467
Turar-joy majmuasi "Darkhan Avenue 2"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$201,600
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$76,000
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Kumaryk, Oʻzbekiston
dan
$566
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Turarjoy majmuasi "Nurafshon saroyi " katta va kichik oilalar uchun mos maftunkor kvartiralar taklif etadi. Loyiha asoschilari ko‘p qavatli uylarni zilzilalarga chidamli qilish uchun sifatli qurilish materiallaridan foydalandi va binolar davlat standartlari asosida qurildi. Majmua loyihasi u…
Quruvchi
NURAFSHON PALACE-2020
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NURAFSHON PALACE-2020
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi MODERNO
Turar-joy majmuasi MODERNO
Turar-joy majmuasi MODERNO
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$36,873
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 11
Maydoni 40–76 m²
3 ko'chmas mulk ob'ektlari 3
ЖК Moderno отличается своим современным интерьер и экстерьер дизайном от других комплексов. Этот жилой комплекс (ЖК) расположен на улице Усмон Носир (Шота Руставели) в районе Яккасарой. Moderno, имеющий самые современные инфраструктуры не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиент…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
40.0 – 76.0
45,471 – 86,395
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Kvartira binosi ЖК Yangi Hayot
Kvartira binosi ЖК Yangi Hayot
Kvartira binosi ЖК Yangi Hayot
Kvartira binosi ЖК Yangi Hayot
Shurbulak, Oʻzbekiston
dan
$712
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 9
Yangi hayot turar-joy majmuasi Uy-joy majmuasi haqida  Yangi hayot turar-joy majmuasi Andijon shahrining markazi va uy-joy sotib olish uchun ideal joy.  Reverem House, qadriyatlarga ega kompaniya o'zining potentsial mijozlarini xursand qilish uchun ajoyib innovatsiyalarni joriy qilmoqchi. …
Quruvchi
REVEREM HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
REVEREM HOUSE
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Barcha nashrlarni ko'rsatish