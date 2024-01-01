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Smart Town

Toshkent, O‘zbekiston
dan
9,00M soʻm
;
7
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Parametrlar Parametrlar
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

Современный жилой комплекс «Smart Town» от застройщика Baomin House призван обеспечить комфортную и безопасную жизнь своим резидентам. При строительстве используются высококачественные материалы и новые технологии, что обеспечивает сооружениям надежность конструкции с 9-балльной сейсмостойкостью. Жилой комплекс состоит из нескольких 8 и 9-этажных зданий, расположенных на площади 1,8 га. Инфраструктура
В озелененных и облагороженных дворах сооружены детские игровые площадки и беседки. Все жильцы будут обеспечены парковочными местами. Охранная система и камеры наблюдения по всей территории работают круглосуточно. За порядком на внутренней территории и комфортом жителей следит профессиональная управляющая компания дома. Новостройка удобно расположилась недалеко от школы, мечети, рынка, парка и нескольких местных супермаркетов. На расстоянии 200 метров от него проходит новая линия метро. ЖК спроектирован так, чтобы вы могли найти все необходимые удобства в нескольких минутах ходьбы от своего дома.

Ремонт в квартирах
Жилой комплекс предоставляет квартиры с ремонтом в стиле Хай-Тек, готовые к заселению. Застройщиком будут установлены кухонная мебель, санузлы, электрика, сантехника, полы ламинат, а также домофон и смарт шторы. Система «Умный дом» в каждой квартире обеспечит удобство, безопасность и энергоэффективность. Есть четыре типа планировки апартаментов, рассчитанных на людей с разными потребностями. Посетите офис продаж, выберите один из них и получите приятные бонусы и скидки.

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Komfort-sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Gʻishtli
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2024
Tugatish variantlari
Tugatish variantlari
Tugallandi
Qavatlar soni
Qavatlar soni
9
Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston

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Quruvchi: Modern Hause
Уникальное предложение ! Новостройка без первоначального взноса в Яшнабадском районе. Ж.К «Бунёдкор» Застройщик : Modern House Жилой комплекс состоит из 8 ми этажных 4 блока  Срок рассрочки : 28 месяцев Стоимость квартиры включает: • Входная железная дверь • Стеклопакеты на окна • Счётчики: воды, света и газа • Двухконтурный котёл Тип постройки: • Газосиликатный блок • межквартирные перегородки газоблок • квартиры продаются без ремонта • Высота потолков 3,1 м • Каркасно-монолитный скелет • Инфраструктура: • -В каждом блоке имеются современный лифт • -Удобное местоположение • -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности • -Детская площадка Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год
Kvartira binosi Шарк 2
Kvartira binosi Шарк 2
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dan
420,00M soʻm
Maydoni 85–109 m²
5 ob'ektlar 5
Topshirish muddati 2025
Бизнинг турар-жой мажмуасининг афзалликлари: * Автомобиллар учун турар жойлар; * Кенг ва кўкаламзор ҳовли, болалар ўйин майдончаси; * Кеча-кундуз, хавфсиз ҳудуд; 100% тўлов амалга оширилса ажойиб чегирма берилади! Фоизсиз бўлиб тўлаш имконияти ҳам бор: олдиндан тўлов 50%, қолган 50% 24 ой давомида фоизсиз тўлаб борилади. 2 хонали квартирани "Сhevrolet" русумидаги автомашинага алмаштириш имконияти хам мавжуд! Хонадонлар сони чекланган! Тўлиқ маълумот учун қуйидаги рақамга қўнғироқ қилинг:
Kvartira binosi ЖК "Oqtepa"
Kvartira binosi ЖК "Oqtepa"
Qarshi, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: GO AHEAD BEK
ЖК "Oqtepa" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, террасой и детскими площадками во дворе.  ЖК "Oqtepa"  ведущая строительная компания в г.Карши, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном районе.  Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса в Карши.  Наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов. Инвестировать в дом своей мечты с «ЖК Oqtepa» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность.   Торопитесь, стройте свое будущее вместе с нами!