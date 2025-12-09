Turar-joy majmuasi BI SANAT

🎨 BI San’at — искусство жить красиво

Жилой комплекс BI San’at — это не просто квартиры, это философия жизни, воплощённая в архитектуре, дизайне и атмосфере. Название «San’at» означает «искусство», и каждый элемент комплекса создан с эстетическим вкусом, вниманием к деталям и уважением к культурному наследию.

Расположенный в Яшнабадском районе Ташкента, рядом с университетом Oxus, комплекс сочетает удобство городской инфраструктуры с тишиной и уютом собственного жилого пространства.

🏢 Архитектура и планировки

Комплекс состоит из 5 монолитных корпусов высотой 16 этажей. Квартиры площадью от 36 до 94 м² представлены в черновой отделке, что позволяет создавать индивидуальный дизайн. Высота потолков 2,85 м добавляет ощущение простора и света. Доступны 1-, 2- и 3-комнатные варианты — всего более 140 планировок, включая эргономичные решения для молодых семей и инвесторов.

🌳 Двор и инфраструктура

Внутреннее пространство комплекса — настоящий оазис:

• авторский ландшафтный дизайн с фонтаном и ручьём

• детские площадки европейского производства

• футбольное поле, теннисный стол, беседки и барбекю-зоны

• зеленые зоны для прогулок и отдыха

• IP-домофония и видеонаблюдение 24/7

• электронные замки с доступом по отпечатку, коду или смарт-карте

• собственная сервисная компания от BI Group

📍 Всё рядом

• более 8 школ и 4 детских сада в шаговой доступности

• медицинские центры: Поликлиника №3 и клиника Orion

• супермаркеты, кафе, спортивные площадки — всё для активной жизни

• удобные выезды на основные дороги города



В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы

Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени

Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку

Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга

Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”

Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко