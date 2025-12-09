Turar-joy majmuasi BI SANAT

🎨 BI San’at — искусство жить красиво
Жилой комплекс BI San’at — это не просто квартиры, это философия жизни, воплощённая в архитектуре, дизайне и атмосфере. Название «San’at» означает «искусство», и каждый элемент комплекса создан с эстетическим вкусом, вниманием к деталям и уважением к культурному наследию.
Расположенный в Яшнабадском районе Ташкента, рядом с университетом Oxus, комплекс сочетает удобство городской инфраструктуры с тишиной и уютом собственного жилого пространства.
🏢 Архитектура и планировки
Комплекс состоит из 5 монолитных корпусов высотой 16 этажей. Квартиры площадью от 36 до 94 м² представлены в черновой отделке, что позволяет создавать индивидуальный дизайн. Высота потолков 2,85 м добавляет ощущение простора и света. Доступны 1-, 2- и 3-комнатные варианты — всего более 140 планировок, включая эргономичные решения для молодых семей и инвесторов.
🌳 Двор и инфраструктура
Внутреннее пространство комплекса — настоящий оазис:
• авторский ландшафтный дизайн с фонтаном и ручьём
• детские площадки европейского производства
• футбольное поле, теннисный стол, беседки и барбекю-зоны
• зеленые зоны для прогулок и отдыха
• IP-домофония и видеонаблюдение 24/7
• электронные замки с доступом по отпечатку, коду или смарт-карте
• собственная сервисная компания от BI Group
📍 Всё рядом
• более 8 школ и 4 детских сада в шаговой доступности
• медицинские центры: Поликлиника №3 и клиника Orion
• супермаркеты, кафе, спортивные площадки — всё для активной жизни
• удобные выезды на основные дороги города
Ваш Специалист - Артемий Мартыненко