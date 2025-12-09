  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi BI SANAT

Turar-joy majmuasi BI SANAT

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
15
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 32974
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit-g’isht
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Fuqarolikni berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

🎨 BI San’at — искусство жить красиво

Жилой комплекс BI San’at — это не просто квартиры, это философия жизни, воплощённая в архитектуре, дизайне и атмосфере. Название «San’at» означает «искусство», и каждый элемент комплекса создан с эстетическим вкусом, вниманием к деталям и уважением к культурному наследию.

Расположенный в Яшнабадском районе Ташкента, рядом с университетом Oxus, комплекс сочетает удобство городской инфраструктуры с тишиной и уютом собственного жилого пространства.

🏢 Архитектура и планировки
Комплекс состоит из 5 монолитных корпусов высотой 16 этажей. Квартиры площадью от 36 до 94 м² представлены в черновой отделке, что позволяет создавать индивидуальный дизайн. Высота потолков 2,85 м добавляет ощущение простора и света. Доступны 1-, 2- и 3-комнатные варианты — всего более 140 планировок, включая эргономичные решения для молодых семей и инвесторов.

🌳 Двор и инфраструктура
Внутреннее пространство комплекса — настоящий оазис:
• авторский ландшафтный дизайн с фонтаном и ручьём
• детские площадки европейского производства
• футбольное поле, теннисный стол, беседки и барбекю-зоны
• зеленые зоны для прогулок и отдыха
• IP-домофония и видеонаблюдение 24/7
• электронные замки с доступом по отпечатку, коду или смарт-карте
• собственная сервисная компания от BI Group

📍 Всё рядом
• более 8 школ и 4 детских сада в шаговой доступности
• медицинские центры: Поликлиника №3 и клиника Orion
• супермаркеты, кафе, спортивные площадки — всё для активной жизни
• удобные выезды на основные дороги города
 

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Kvartira binosi ЖК Global House
Azatchik, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК Boģidasht
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Жк "Assalom Do`stlik "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi 1-комнатная квартира в новостройке ЖК «OZ MAKON» | 6/16 этаж | Коробка | 35 м² | 42 500 $ 🔥
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42,500
Turar-joy majmuasi "Dreamland Do'stlik"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,098
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi Black Tower
Turar-joy majmuasi Black Tower
Turar-joy majmuasi Black Tower
Turar-joy majmuasi Black Tower
Turar-joy majmuasi Black Tower
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Toshkent shahridagi “Qora minora” turar-joy majmuasidagi yangi bino qurib bitkazildi. Hashamat, zamonaviylik va ajoyib qulaylik dunyosini kashf qilish haqida nima deysiz? Eng yaxshi kompaniya qurilayotgan “Qora minora” turar-joy majmuasidan butun oila uchun qulay sharoitga ega tayyor k…
Quruvchi
BETTER BEST Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BETTER BEST Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК New Avenue
Kvartira binosi ЖК New Avenue
Kvartira binosi ЖК New Avenue
Kvartira binosi ЖК New Avenue
Kvartira binosi ЖК New Avenue
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК New Avenue
Kvartira binosi ЖК New Avenue
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
New Avenue – - bu Narpayskaya ko'chasida joylashgan yangi biznes-sinf turar-joy majmuasi bo'lib, uning devorlari ichida siz har kuni 100% yashash uchun energiya va kuchni to'ldirishingiz mumkin%. Bu yerda tarixiy Samarqand zamonaviylik bilan uchrashadi. New Avenue» — - Samarqanddagi yangi bi…
Quruvchi
NEW AVENUE SAMARKAND
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NEW AVENUE SAMARKAND
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Azatchik, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
TS LUXURY   TS LUXURY  - TRUST-SMART DEVELOPMENT kompaniyasining Chirchiq shahrida joylashgan turar-joy majmuasi. Binolarning jabhasi ventilyatsiya tizimi bilan jihozlangan, shuningdek, ichidagi iqlimni nazorat qilish uchun markaziy konditsioner tizimi ham mavjud.   Uy-joy majmuasi aholi…
Quruvchi
"TRUST-SMART DEVELOPMENT"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
"TRUST-SMART DEVELOPMENT"
Aloqa tillari
Русский
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
O‘zbekistonning barcha turdagi solig‘i: fuqarolar va biznes uchun to‘liq qo‘llanma
09.12.2025
O‘zbekistonning barcha turdagi solig‘i: fuqarolar va biznes uchun to‘liq qo‘llanma
O‘zbekistonda kvartiraning kelajakdagi narxini qanday bashorat qilish mumkin: xaridorlar uchun to‘liq qo‘llanma
08.12.2025
O‘zbekistonda kvartiraning kelajakdagi narxini qanday bashorat qilish mumkin: xaridorlar uchun to‘liq qo‘llanma
Nega Toshkentdagi o‘quv markazlari yaqinidagi kvartiralar foydali investitsiyaga aylandi
07.12.2025
Nega Toshkentdagi o‘quv markazlari yaqinidagi kvartiralar foydali investitsiyaga aylandi
Yevropa uslubida, ammo Toshkentcha: yangi «yevropacha» ko‘chadan shahar nima oldi va yana nimalarni yaxshilash kerak
06.12.2025
Yevropa uslubida, ammo Toshkentcha: yangi «yevropacha» ko‘chadan shahar nima oldi va yana nimalarni yaxshilash kerak
O‘zbekistonda ko‘p qavatli uylar yonida qariyb 2 mingta noqonuniy qurilish aniqlandi
05.12.2025
O‘zbekistonda ko‘p qavatli uylar yonida qariyb 2 mingta noqonuniy qurilish aniqlandi
O‘zbekistonda yangi uyda yashash: qulaylik, xavfsizlik va oilalar uchun muhim jihatlar
04.12.2025
O‘zbekistonda yangi uyda yashash: qulaylik, xavfsizlik va oilalar uchun muhim jihatlar
Toshkentning qaysi hududlariga keyingi yillarda investitsiya kiritish ma’qul
03.12.2025
Toshkentning qaysi hududlariga keyingi yillarda investitsiya kiritish ma’qul
Xalqaro bozorlarda yo‘nalish o‘zgarib bormoqda: ishonch birinchi o‘ringa chiqdi
24.11.2025
Xalqaro bozorlarda yo‘nalish o‘zgarib bormoqda: ishonch birinchi o‘ringa chiqdi
Barcha nashrlarni ko'rsatish