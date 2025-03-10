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Turar-joy majmuasi Жк " Maftun Makon "

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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13
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Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25355
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2025
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    7

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Lift

Kompleks haqida

Maftun Makon — ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan обладающий развитой инфраструктурой и расположенный в перспективно развивающемся новом центре столицы.

Новый проект от NRG расположился вдоль улицы Янги Узбекистан, которая перетекает в одну из важнейших артерий столицы.

"Город в городе" — именно так можно описать комплекс с большой благоустроенной территорией.

Здесь каждый сантиметр будет обустроен уникальными зонами для проведения досуга, работы, учёбы и активного образа жизни.
 

Реализация и развитие проекта "Новый Ташкент" создавалось при участии высоко квалифицированных специалистов зарубежных стран, а именно Великобритании, Турции, Китая и Сингапура.

"Новый Ташкент" займёт территорию в 20 000 гектаров, что позволит создать необходимые условия и для проживания и для проведения качественного и интересного досуга, практически 1 миллиону человек.

Выбранная локация наиболее приближена к центральным районам столицы, а также состояние климата и воздуха на текущий момент соответствует положительным нормативам.
Огромный парк, построенный по инициативе президента Шавката Мирзиёева — идеальное место для отдыха всей семьёй. Здесь есть абсолютно всё для хорошего времяпровождения — песчаный пляж, зоны для пикника, детские площадки, воркаут-зоны, трассы для скейтеров и роллеров и многое другое.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

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