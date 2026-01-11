Turar-joy majmuasi "MAFTUN MAKON"

MAFTUN MAKON — Toshkent shahridagi komfort klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shinamlik, xavfsizlik va qulay shahar infratuzilmasini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, funksional yechimlar va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, butun oila uchun qulay yashash makonini yaratadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda bajarilgan — ixcham fasadlar, yorqin ranglar va puxta o‘ylangan detallar yoqimli hamda zamonaviy tashqi ko‘rinish yaratadi.
Loyiha amaliylik va qulaylikka yo‘naltirilgan bo‘lib, aholining har kuni o‘zini shinam his qilishi uchun yaratilgan.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: Komfort
Zamonaviy turar-joy qurilish formati
Amaliy va qulay rejalashtirish
Makondan oqilona foydalanish
Oilaviy hayot uchun qulay sharoitlar
🏢 Kirish zonalari va qulaylik
Majmuada sifatli pardozga ega zamonaviy va qulay kirish zonalari nazarda tutilgan.
To‘siqlarsiz muhit bolali oilalar, yoshi katta insonlar va barcha aholi uchun qulay harakatlanishni ta’minlaydi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Majmuaning ichki hududi osoyishtalik va xavfsizlikka yo‘naltirilgan:
yopiq hudud
shinam hovli
bolalar maydonchalari
sayr zonalari
dam olish joylari
videokuzatuv tizimi
Bu esa butun oila uchun xavfsiz va do‘stona muhit yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi qulayligi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:
avtoturargoh joylari
zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari
qulay jamoat hududlari
kundalik qulaylik uchun makonlar
📍 Lokatsiya
MAFTUN MAKON turar-joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilmaga ega joyda joylashgan.
Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, xizmat ko‘rsatish obyektlari va transport yo‘nalishlari mavjud bo‘lib, bu qulay va osoyishta hayot uchun barcha sharoitlarni yaratadi.