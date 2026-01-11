  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi "MAFTUN MAKON"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$70,835
dan
$1,559/m²
;
7
ID: 33918
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    7

Kompleks haqida

MAFTUN MAKON — Toshkent shahridagi komfort klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shinamlik, xavfsizlik va qulay shahar infratuzilmasini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, funksional yechimlar va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, butun oila uchun qulay yashash makonini yaratadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda bajarilgan — ixcham fasadlar, yorqin ranglar va puxta o‘ylangan detallar yoqimli hamda zamonaviy tashqi ko‘rinish yaratadi.

Loyiha amaliylik va qulaylikka yo‘naltirilgan bo‘lib, aholining har kuni o‘zini shinam his qilishi uchun yaratilgan.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Komfort

  • Zamonaviy turar-joy qurilish formati

  • Amaliy va qulay rejalashtirish

  • Makondan oqilona foydalanish

  • Oilaviy hayot uchun qulay sharoitlar

🏢 Kirish zonalari va qulaylik

Majmuada sifatli pardozga ega zamonaviy va qulay kirish zonalari nazarda tutilgan.

To‘siqlarsiz muhit bolali oilalar, yoshi katta insonlar va barcha aholi uchun qulay harakatlanishni ta’minlaydi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Majmuaning ichki hududi osoyishtalik va xavfsizlikka yo‘naltirilgan:

  • yopiq hudud

  • shinam hovli

  • bolalar maydonchalari

  • sayr zonalari

  • dam olish joylari

  • videokuzatuv tizimi

Bu esa butun oila uchun xavfsiz va do‘stona muhit yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi qulayligi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:

  • avtoturargoh joylari

  • zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari

  • qulay jamoat hududlari

  • kundalik qulaylik uchun makonlar

📍 Lokatsiya

MAFTUN MAKON turar-joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilmaga ega joyda joylashgan.

Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, xizmat ko‘rsatish obyektlari va transport yo‘nalishlari mavjud bo‘lib, bu qulay va osoyishta hayot uchun barcha sharoitlarni yaratadi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
dam olish

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
