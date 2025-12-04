  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Яшнабадский район
  4. Yangi uylar

Yangi uylarni sotuvi in Yashnabad District, Oʻzbekiston

kvartiralar
53
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 5
Maydoni 29–201 m²
337 ko'chmas mulk ob'ektlari 337
Жилой комплекс Infinity Luxury Residence – резиденция премиум-класса. Это будет современный жилой квартал с апартаментами класса люкс и развитой коммерческой инфраструктурой. По задумке архитекторов, вдохновлённых горными вершинами Узбекистана, комплекс должен олицетворять плавность, свежест…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
28.9 – 84.8
33,592 – 134,871
Apartment 2 xonalar
48.9 – 78.3
61,039 – 132,692
Kvartira
63.3 – 201.4
42,304 – 341,333
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Klub uyi Клубный дом
Klub uyi Клубный дом
Klub uyi Клубный дом
Klub uyi Клубный дом
Klub uyi Клубный дом
Klub uyi Клубный дом "Infinity "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 5
Premium Club uyi aralashmasidan foydalanish formasi Premium joylashgan manzil: Mirobod Market Kvadrat Amir Temura Eco Park Ashxabat Park № 35 Eksklyuziv kvartiralar Shaxsiy erbarki to'xtash joyi Uy keng terasda Bepul tartib
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Xaritada