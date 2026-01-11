Klub uyi "Center 1" - Клубный дом премиум-класса от Murad Buildings.

C1 — уникальный жилой комплекс в сердце Ташкента, который олицетворяет современный комфорт и архитектуру в стиле Нью-Йорка. Этот проект является символом престижа и утонченности, объединяя в себе изысканный дизайн и высокие стандарты жизни. Фасад комплекса, выполненный с исключительным вниманием к деталям, отражает респектабельность и элегантность, подчеркивая статус и вкус его жителей. Каждый элемент архитектуры, от стройных линий до качественных материалов, был тщательно продуман, чтобы создать неповторимую атмосферу и уникальный облик C1.



Расположенный в самом центре города, комплекс предоставляет своим резидентам не просто роскошные квартиры, а настоящее воплощение мечты о комфортном и стильном жилье.