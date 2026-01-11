  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Klub uyi "Center 1" - Клубный дом премиум-класса от Murad Buildings.

Klub uyi "Center 1" - Клубный дом премиум-класса от Murad Buildings.

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$121,825
QQS
dan
$2,750/m²
;
10
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 33230
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район
  • Metro
    Amir Temur Xiyoboni (~ 1000 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Premium sinf
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2028
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    30

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

C1 — уникальный жилой комплекс в сердце Ташкента, который олицетворяет современный комфорт и архитектуру в стиле Нью-Йорка. Этот проект является символом престижа и утонченности, объединяя в себе изысканный дизайн и высокие стандарты жизни. Фасад комплекса, выполненный с исключительным вниманием к деталям, отражает респектабельность и элегантность, подчеркивая статус и вкус его жителей. Каждый элемент архитектуры, от стройных линий до качественных материалов, был тщательно продуман, чтобы создать неповторимую атмосферу и уникальный облик C1.

Расположенный в самом центре города, комплекс предоставляет своим резидентам не просто роскошные квартиры, а настоящее воплощение мечты о комфортном и стильном жилье.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Kottej qishlog'i Коттеджный городок «DuoHouse»
Salar, Oʻzbekiston
dan
$150,000
Dacha Успейте КУПИТЬ качественный дом
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Klub uyi KISLOROD
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Dacha BEKABOD OLX UY BOZOR
Bekobod, Oʻzbekiston
dan
$66,000
Kottej qishlog'i Коттеджный посёлок Guliston Village
Guliston, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
Klub uyi "Center 1" - Клубный дом премиум-класса от Murad Buildings.
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$121,825
QQS
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Hammasini ko'rsatish Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$89,520
Topshirish muddati 2028
Qavatlar soni 30
Maydoni 30–71 m²
6 ko'chmas mulk ob'ektlari 6
C1 — знаковый проект от девелопера Murad Buildings, одного из самых уважаемых застройщиков Узбекистана. Комплекс расположен на Ц-1 — в символическом центре столицы, и представляет собой высотное здание клубного формата, сочетающее в себе утончённую архитектуру в стиле Нью-Йорка, статусную ло…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
30.0 – 71.3
111,000 – 250,140
Agentlik
TENCORP
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Коттеджный городок MODERN BUILDINGS  Здесь предложены лучшие проектные решения для домов с гаражом, мансардой и другими архитектурными особенностями. Разработка каждого представленного здесь проекта двухэтажного дома выполнена в строгом соответствии установленным нормам.  Мы предлагаем прос…
Quruvchi
MODERN PROJECT BUILDINGS
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MODERN PROJECT BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Kottej qishlog'i Amir Temur Residence
Kottej qishlog'i Amir Temur Residence
Kottej qishlog'i Amir Temur Residence
Kottej qishlog'i Amir Temur Residence
Kottej qishlog'i Amir Temur Residence
Hammasini ko'rsatish Kottej qishlog'i Amir Temur Residence
Kottej qishlog'i Amir Temur Residence
Durmen, Oʻzbekiston
dan
$250,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 3
Amir Temur qarorgohi 10 gektar maydonda joylashgan bo'lib, Yevropa uylari bilan jihozlangan zamonaviy yopiq kottej majmuasidir. Unda farovon hayot kechirish uchun barcha qulayliklar mavjud: farzandlaringiz uchun sifatli ta’lim-tarbiya olish uchun bog‘cha va maktab, sog‘ligingiz va go‘zalligi…
Quruvchi
ORIENT MEDIA DEVELOPMENT
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ORIENT MEDIA DEVELOPMENT
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Dollar va inflyatsiya nega kvartiralarni qimmatlashtiryapti — O‘zbekistondagi ko‘chmas mulk narxlari haqida ekspertlar
28.12.2025
Dollar va inflyatsiya nega kvartiralarni qimmatlashtiryapti — O‘zbekistondagi ko‘chmas mulk narxlari haqida ekspertlar
Barcha nashrlarni ko'rsatish