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ЖК NRG Yangi Baxt

Toshkent, O‘zbekiston
dan
10,82M soʻm
;
13
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
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Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Бектимирский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2025
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    12

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Mulk holati:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Kompleks haqida

NRG Yangi Baxt — baxtingizning yangi burchagi!

🔑 Zamonaviy qulayliklar va go'zal tabiatni o'zida mujassam etgan turar-joy majmuasini kashf eting. Chiroyli ko'l bo'yida joylashgan NRG Yangi Baxt — bu uyg'unlik va qulaylikka intiladiganlar uchun ideal joy.

🌅 Asosiy xususiyatlar:
- Baxt ko'liga shaxsiy kirish huquqi 
- Qiziqarli bolalar maydonlari 
- Soyali yurish xiyobonlari 
- Maktablar va bolalar bog'chalari 
- Ko'l qirg'og'i bo'ylab yugurish va velosiped yo'llari 
- Ishlash zonalari 
- savdo markazi 

NRG Yangi Baxt turar-joy massivi bugungi kunda eng istiqbolli hududga yaqin joyda joylashgan – "Yangi Toshkent".

📌 Ushbu noyob loyihaning bir qismi bo'lish imkoniyatini qo'ldan boy bermang!

Nashr qilingan: 10/09/24
Yangilangan: 11/09/24

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

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Turar-joy majmuasi ZAMON
Turar-joy majmuasi ZAMON
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
аша новая уютная квартира комфорт-класса в Ташкенте. Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции. В наличии имеются квартиры: 1-комнатные — от 41,9 м2 до 42,27 м2 2-комнатные — от 63,52 м2 до 70,6 м2 3-комнатные — от 87,77 м2 до 99,35 м2 4-комнатные — от 122,38 м2 до 128,85 м2 Жилой комплекс ZAMON дарит своим жителям не только красивое и комфортное жильё, но и создаёт уникальную атмосферу, способствующую гармонии и благополучию. Расположение в спокойном, но при этом развивающемся районе города позволяет насладиться уединением, но при этом иметь доступ ко всем необходимым удобствам. Использование надёжных материалов подарит ощущение полной уверенности и спокойствия. — уютные квартиры комфорт-класса; — закрытый и безопасный двор без машин, охрана, видеонаблюдение 24/7; — развитая инфраструктура и удобная дорожная развязка; — авторская архитектура и ландшафтный дизайн; — использование только долговечных и надежных материалов, — металлопластиковые окна; — облагороженный зелёный двор; — workout, барбекю и детские игровые зоны; — собственный пруд на территории жилого комплекса; — дизайнерские холлы, дарящие атмосферу уюта и безопасности; — электрозамки, IP-видеодомофон с технологией FACE ID; — комнаты для колясок и самокатов в подъезде, кладовые помещения на цокольном этаже; — крытый подземный паркинг для автомобилей жителей и гостей, велопарковка. Имеется рассрочка и ипотека. ___ Мы — RED — эксперты по недвижимости. Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте. Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны. Продаём только то, что купили бы сами. Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками. Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость. Сэкономим ваше время и силы. Адрес нашего офиса: ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет Ориентир: GRAND MIR HOTEL ___ Оставьте заявку — наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.
Agentlik
RED
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Agentlik
RED
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК SULTON SAROY
Kvartira binosi ЖК SULTON SAROY
Qarshi, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi shahrimizning qulay manzilida joylashgan bo'lib, unda siz mijozlarimiz uchun ko'plab qulayliklarni topasiz! SULTON SAROY turar-joy majmuasi Rossiya ishlab chiqarishining A500C brendining 10-25 mm gacha kuchli armaturalaridan foydalanadi! Bizning maqsadimiz uy sotib olish emas, balki shahrimiz aholisi va mehmonlarini yuqori sifatli o‘ta qulay, zamonaviy kvartiralar bilan ta’minlash, infratuzilmani yaxshilashdir, uy-joy qurilishida keyingi innovatsiyalar uchun namuna bo'lib xizmat qilish. Sulton Saroy turar-joy majmuasi zamonaviy, shinam va innovatsion kvartiralarni sotish boshlanganini e'lon qiladi! Turar-joy majmuamizning qulayliklari: - qulay joylashuv; - innovatsion va zamonaviy kvartiralar; - biznes uchun terasli ofislar; xavfsiz bolalar maydonchasi; - yer osti avtoturargohi; mustaqil suv ta'minoti va shahar tarmoqlaridan elektr energiyasi; supermarketlar va xizmat ko'rsatish markazlari;
Quruvchi
SULTON SAROY
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Quruvchi
SULTON SAROY
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi "Eco Dream"
Turar-joy majmuasi "Eco Dream"
Sabzavot, O‘zbekiston
dan
227,36M soʻm
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 10
ECO DREAM – это современный жилой комплекс, представляющий собой монолитную конструкцию с перекрытиями – из плит и газоблока, и отличающийся максимально благоприятной экологической средой, благодаря своему удачному расположению. • Высота потолков квартир: 3.20 м. • Этажность домов: 10. • Всего жилых домов в комплексе: 2. Монолит-Перекрытие Плиты  Газоблок   Квартиры предоставляются в виде «коробки», (Свободная Планировка) бонусом включены: – пластиковые окна; – входные двери;                      – Все коммуникации  Стояки Счётчики       Центральное                                                                   
Quruvchi
Eco Dream
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Quruvchi
Eco Dream
Aloqa tillari
Русский
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