in Yashnabad District, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Dreamland Parkent"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 13
Ohangaron avtomobil yo'li bo'ylab yangi turar-joy majmuasi. Uy 10 qavatdan iborat, sinfning farovonligi. Sizning didingiz uchun barcha kvartiralar mavjud. qo'shimcha ma'lumotni telefon raqamidan topish mumkin
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Sad'o Comfort"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Uy-joy majmuasi jabhasi uchun biz o'zingizning qurilish standartlariga mos keladigan juda katta materiallardan foydalanamiz. Bu nafaqat xavfsizlikni, balki uylarning jozibali, estetik ko'rinishini ham ta'minlaydi. Xavfsiz va qulay yopiq hovli, avtoulovlardan xoli, begona o'yinlar uchun ide…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,187
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 8
Mirador Group kompaniyasining Turar-joy majmuasi GOROD poytaxtning nufuzli tumanida joylashgan biznes-klassdagi kvartiralarning zamonaviy majmuasidir. Endi aksiyada Bo'sh to'lovsiz 0% Yangi honadon xarid qilsangiz bo'ladi GOROD Turar-joy majmuasi hududida keng terasli va balkonli 6, 8 va …
Quruvchi
MIRADOR GROUP
Quruvchi
MIRADOR GROUP
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,108
Qavatlar soni 5
“Do'stlik” turar-joy majmuasida AKSIYA TAYYOR UYLAR muddatli to'lovga. Batafsil 78-150-13-90 Ekologik toza hududda joylashgan “Do'stlik” turar-joy majmuasi xaridorlarga arzon narxlarda kvartiralarni taklif etmoqda. Konfor kompleksi – sinf va o'ralgan shaxsiy hovli. 5 qavatli bino klassik …
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$25,000
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Majmua Yashnobod tumanida, “Yangiobod” metro bekati yonida joylashgan. 3 ta uy, 1 ta bino, 4 ta kirish joyi, qolganlari 3. 10 qavatli binolardan iborat. Birinchi qavatlar turar-joy majmuasining ichki infratuzilmasini tashkil etuvchi tijorat binolariga berilgan. Piyoda masofada Kompas va Korz…
Quruvchi
Millennium House
Quruvchi
Millennium House
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47,883
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Sad'O nafaqat turar-joy majmuasi, balki biznes va komfort turidagi xonadonlarni taklif etuvchi qulaylikning yangi darajasidir. Bu yerda siz nafaqat qulay turar joy, balki dam olish va o'yin-kulgi uchun turli xil imkoniyatlarga xam ega bo’;lasiz. Avtomobillardan xoli bo’;lgan yopiq hovlida sh…
Quruvchi
Bi GROUP
Quruvchi
Bi GROUP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Olmos
Turar-joy majmuasi Olmos
Turar-joy majmuasi Olmos
Turar-joy majmuasi Olmos
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$833
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Olmos turar-joy majmuasi ipoteka va subsidiya uchun tayyor kvartiralar.  Toshkent shahridagi kvartiralar uchun subsidiya yoki ipoteka olish uchun ariza topshirishga shoshiling
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$23,553
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Realting uz Toshkent shahridagi yangi bino – Almaz Tower Almaz Tower - bu noodatiy va yorqin bino jabhasiga ega zamonaviy turar-joy majmuasi. G'ayrioddiy dizayn yechimi tufayli kompleksga o'ziga xos ko'rinish beradigan yorqin sariq qo'shimchalarga urg'u berilgan. J.K. konfor klassi 1000 …
Quruvchi
BETTER BEST Development
Quruvchi
BETTER BEST Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,110
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
"Qadriyat" LCD - bu butun oila bilan yashash uchun ideal turar-joy majmuasi.                                                                                                                                               Ushbu loyihada biz eng yaxshisini amalga oshirishni rejalashtirmoqdamiz. …
Quruvchi
Binar group
Quruvchi
Binar group
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Qorasuv River Residence"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Новостройка Qorasuv River Residence Новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой, и расположением в 10 минутах езды от центральной части города. Комплекс будет оснащён собственным наземным и подземным паркингом, и детской площадкой. Также стоит отметить, что QORASUV RIVER RESIDENCE рас…
Quruvchi
Qorasuvriver
Quruvchi
Qorasuvriver
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$753
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Aviasozlar Plaza turar-joy majmuasida tayyor uylar 30% Bo'sh to'lov bilan rassrochkaga. Telefon 78-150-13-90 Aviasozlar Plaza turar-joy majmuasi yuqori sifatli deyarli tayyor kvartiralarni taklif etadi. Ushbu zamonaviy majmua qulay yashash uchun turli xil xonadonlar maketi, zamonaviy qula…
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$34,370
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Maydoni 29–54 m²
250 ko'chmas mulk ob'ektlari 250
LCD «Assalom Sohil» - bu oltin uy hududini integratsiyalashgan rivojlanishi uchun yangi loyiha. Bir necha yil ichida bu erda rivojlangan tijorat va ijtimoiy infratuzilmaga ega bo'lgan qulay tijorat va ijtimoiy infratuzilma, shu jumladan bolalar bog'chasi va turar joy majmuasida maktab qurila…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
28.6 – 53.9
35,868 – 92,439
Quruvchi
Golden House
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$44,697
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
Maydoni 29–60 m²
49 ko'chmas mulk ob'ektlari 49
Эко-квартал «Assalom Havo» – новый проект от Golden House, расположенный в тихом и уютном квартале Яшнабадского района. Комплекс реализуется двумя очередями. 1-ая очередь уже построена, состоит из восьми 5-этажных домов, 2-ая очередь состоит из пяти 9-этажных домов и находится в активной ста…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
28.9 – 59.6
43,517 – 96,503
Quruvchi
Golden House
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$22,133
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 6
Grand Siti - markazga yaqin, shovqin-suron va shovqindan uzoqda.  Ushbu loyiha shahar ichidagi mini-Siti kabi. Besh qavatli turar-joy binolari va shaharshalar quriladi. Loyihaning asosiy maqsadi murakkablikdagi uy sharoitida yuqori sifatli kvartiralarni yaratish edi: B. basseyn, sport zali…
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi Izmir
Turar-joy majmuasi Izmir
Turar-joy majmuasi Izmir
Turar-joy majmuasi Izmir
Turar-joy majmuasi Izmir
Turar-joy majmuasi Izmir
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$534
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Ushbu turar-joy majmuasi Yashnobod tumanida, Jarqo‘rg‘on ko‘chasida joylashgan. Gaz blokidan qurilgan 12 qavatli bino. 12 blok. Jami xonadonlar soni: 1400. Fasad: suyuq travertin. Mulkni yetkazib berish: 2024 yil, 4-chorak 24 oyga boʻlib toʻlash rejasi mavjud. Hozirda ob'ekt q…
Quruvchi
Izmir Art Story
Quruvchi
Izmir Art Story
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$534
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Ushbu turar-joy majmuasi Yashnobod tumanida, chap tomondagi yo'l bo'ylab Raxatga yetib borishdan oldin joylashgan. Gaz blokidan qurilgan 16 qavatli bino. LCD displey 5 blokdan iborat. Fasad: suyuq travertin. Qurilish maydoni - 1 gektar. Jami xonadonlar soni: 512. Mulkni yetkazib berish: …
Quruvchi
Izmir Art Story
Quruvchi
Izmir Art Story
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI SANAT
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
🎨 BI San’at — искусство жить красиво Жилой комплекс BI San’at — это не просто квартиры, это философия жизни, воплощённая в архитектуре, дизайне и атмосфере. Название «San’at» означает «искусство», и каждый элемент комплекса создан с эстетическим вкусом, вниманием к деталям и уважением к к…
Agentlik
Goodland Property
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi BI Sado
Turar-joy majmuasi BI Sado
Turar-joy majmuasi BI Sado
Turar-joy majmuasi BI Sado
Turar-joy majmuasi BI Sado
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Sado
Turar-joy majmuasi BI Sado
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
🌟 BI Sad’O — симфония комфорта в ритме мегаполиса BI Sad’O — это жилой комплекс, построенный вокруг идеи внутренней гармонии. Четыре стихии — воздух, вода, огонь и земля — легли в основу архитектуры, ландшафта и атмосферы проекта. Здесь каждый элемент подчинён балансу, создавая пространст…
Agentlik
Goodland Property
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yangi Baxt
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yangi Baxt
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$852
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
NRG Yangi Baxt — baxtingizning yangi burchagi! 🔑 Zamonaviy qulayliklar va go'zal tabiatni o'zida mujassam etgan turar-joy majmuasini kashf eting. Chiroyli ko'l bo'yida joylashgan NRG Yangi Baxt — bu uyg'unlik va qulaylikka intiladiganlar uchun ideal joy. 🌅 Asosiy xususiyatlar: - Baxt ko'li…
Quruvchi
NRG
Quruvchi
NRG
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Turar-joy majmuasi 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Turar-joy majmuasi 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Turar-joy majmuasi 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Turar-joy majmuasi 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$86,500
Qavatlar soni 14
LCD "Parkent FDG Plaza" dagi 4 xonali kvartira | Katakcha | 84 m² | Yopiq hovli | 86 500 $ 🔥 🔥 ③ Umumiy ma'lumotlar:
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК Resim Tashkent
Kvartira binosi ЖК Resim Tashkent
Kvartira binosi ЖК Resim Tashkent
Kvartira binosi ЖК Resim Tashkent
Kvartira binosi ЖК Resim Tashkent
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК Resim Tashkent
Kvartira binosi ЖК Resim Tashkent
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Ortadogu является одной из крупнейших строительных компаний Турции. С общей площадью завершенных и строящихся объектов более 2 000 000 квадратных метров, компания демонстрирует внушительный опыт в отрасли. Ortadogu Holding работает в 17 различных направлениях, с основным фокусом на строит…
Quruvchi
O`RTADOGU CONSTRUCTION GROUP
Quruvchi
O`RTADOGU CONSTRUCTION GROUP
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Infinity"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$275,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 16
Maydoni 105 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Срочно! Продаётся 3-комнатная квартира на 11-м этаже 16-этажного дома в жилом комплексе премиум класса "Infinity" на ул. Истикбол. Застройщик - компания "Golden house".  Общая площадь - 105 м². Отличный свежий ремонт.   Жилой комплекс удобно расположен в центре города, рядо…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 3 xonalar
105.0
275,000
Agentlik
Eugene Real Estate
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi «Parkent Gardens»
Turar-joy majmuasi «Parkent Gardens»
Turar-joy majmuasi «Parkent Gardens»
Turar-joy majmuasi «Parkent Gardens»
Turar-joy majmuasi «Parkent Gardens»
Turar-joy majmuasi «Parkent Gardens»
Turar-joy majmuasi «Parkent Gardens»
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 8
ЖК «Parkent Gardens» - это жилой комплекс комфорт плюс класса, который расположен на второй линии от дороги. Жилой комплекс находится в Яшнабадском районе в 5 минутах от Паркентского рынка. Для удобства жителей в шаговой доступности от ЖК будут продуктовые магазины, детский сад, ф…
Quruvchi
Parkent Development
Quruvchi
Parkent Development
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк " Assalom Sohil "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 16
Hayotning yangi rasm Assalomi Sohil LCD - bu erdan, bir necha yil o'tgach, bolalar bog'chasi va uy-joy majmuasi hududidagi zamonaviy turar-joy mavjud bo'lib, ularda turar-joy va zamonaviy zamonaviy ma'lumotlar mavjud. Arxitektura, tayyor - tayyor ta'mirlash, qulay, shiddatli hovlilar, bolal…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ZAMON
Turar-joy majmuasi ZAMON
Turar-joy majmuasi ZAMON
Turar-joy majmuasi ZAMON
Turar-joy majmuasi ZAMON
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ZAMON
Turar-joy majmuasi ZAMON
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
аша новая уютная квартира комфорт-класса в Ташкенте. Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции. В наличии имеются квартиры: 1-комнатные — от 41,9 м2 до 42,27 м2 2-комнатные — от 63,52 м2 до 70,6 м2 3-комнатные — от 87,77 м2 до 99,35 м2 4-комнатные — от 122,38 м2 до 128,85 …
Agentlik
RED
Agentlik
RED
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Phenix Home"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 5
Жилой комплекс «Phenix Home» — это комфортабельный и современный 6-этажный комплекс, расположенный в Яшнабадском районе города Ташкента. В нашем комплексе, который будет сдан в 4 квартале 2024 года, есть детская площадка и а
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Nasl Dahasi
Turar-joy majmuasi Nasl Dahasi
Turar-joy majmuasi Nasl Dahasi
Turar-joy majmuasi Nasl Dahasi
Turar-joy majmuasi Nasl Dahasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Nasl Dahasi
Turar-joy majmuasi Nasl Dahasi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,454
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Haqiqatan ham qimmatli narsalar har doim o'ziga xos tarixga ega. Va har qanday mahsulot hayotdagi maxsus daqiqalar u bilan bog'langanda ma'noga ega bo'ladi. Faqat shu xususiyatlar mutlaqo istalgan ob'ekt, joy va vaqtni ma'no bilan to'ldirishi mumkin. Nasl dahasi — o'tmishda boy tarixga eg…
Quruvchi
Binar group
Quruvchi
Binar group
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42,620
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Жилой комплекс SADO расположен в Яшнабадском районе Ташкента — это «золотая середина» между нынешним центром города и будущим административным центром «Новый Ташкент». Такой выбор локации делает проект особенно привлекательным для инвестиций: район активно развивается и уже сегодня обладает …
Agentlik
TENCORP
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк " BI San'at "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
☺ B B🎨 Bi San'at - go'zal yashash san'ati nafaqat hayot uchun joy emas, balki arxitektura, dizayn va atmosferada bo'lmagan falsafadir. "San'at" nomi "ART" deb tarjima qilinadi va bu ushbu loyihaning mohiyatini aks ettiradi: bu erda har bir element estetik did, madaniy merosni hurmat qilish v…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "O`z Zamin"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 15
Благоустройство Ландшафтный двор Игровые площадки Зоны отдыха Workout-зоны Готовый ремонт Ремонт в подарок до конца февраля Входная дверь с двумя замками Межкомнатные двери МДФ Ламинат Отштукатуренные и покрашенные стены Натяжной потолок Кафель в санузле Сантехника в туале…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi QORASUV
Turar-joy majmuasi QORASUV
Turar-joy majmuasi QORASUV
Turar-joy majmuasi QORASUV
Turar-joy majmuasi QORASUV
Turar-joy majmuasi QORASUV
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Toshkentdagi yangi shinam biznes-klass kvartirangiz. Hayot uchun ham, sarmoya uchun ham ajoyib. Kvartiralar mavjud: 1 xonali — 40,16 m2 dan 46,94 m2 gacha 2 xonali — 62,07 m2 dan 67,14 m2 gacha 3 xonali — 85,43 m2 dan 98,71 m2 gacha 4 xonali — 121,66 m2 dan 126,08 m2 gacha Qorasuv…
Agentlik
RED
Agentlik
RED
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$762
Yashnobod tumanidagi yangi turar-joy majmuasida juda qulay sharoitlar mavjud! Agar siz kvartira uchun to'liq miqdorni to'plashga vaqtingiz bo'lmasa, lekin uni — chuqur bosqichida raqobatbardosh narxda sotib olishni istasangiz, shoshiling. Kvartiralar uchun eng yaxshi narxlar — sotuvlar boshl…
Quruvchi
HAMKOR-BEST-STROY-INVEST
Quruvchi
HAMKOR-BEST-STROY-INVEST
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$95,000
Qavatlar soni 10
Maydoni 90 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Продаётся квартира 4х комнатная на шестом этаже, дом 10 этажей. 4/6/10 кирпичный. 95 кв.м Яшнабадский район ориентир Узбум Хокимият кафе София. Без отделки. Охраняемый двор, подземная парковка. Рядом есть магазины, кафе, остановка. Комфортное место для проживания.
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 4 xonalar
90.0
130,000
Agentlik
HubHouse Realty
Agentlik
HubHouse Realty
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Smart Town
Turar-joy majmuasi Smart Town
Turar-joy majmuasi Smart Town
Turar-joy majmuasi Smart Town
Turar-joy majmuasi Smart Town
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Smart Town
Turar-joy majmuasi Smart Town
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$728
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Современный жилой комплекс «Smart Town» от застройщика Baomin House призван обеспечить комфортную и безопасную жизнь своим резидентам. При строительстве используются высококачественные материалы и новые технологии, что обеспечивает сооружениям надежность конструкции с 9-балльной сейсмостойко…
Quruvchi
OOO Baomin house
Quruvchi
OOO Baomin house
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi Dreamland Parkent
Turar-joy choragi Dreamland Parkent
Turar-joy choragi Dreamland Parkent
Turar-joy choragi Dreamland Parkent
Turar-joy choragi Dreamland Parkent
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Dreamland Parkent
Turar-joy choragi Dreamland Parkent
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,047
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 13
Boshlang'ich to'lovsiz, 32 oyga. Yangi xonadonlar. 1- to'lov - 0 so'm. Dreamland Parkent Business klass turar-joy majmuasi! Qulay hayotni biluvchilar uchun! LCD shahar markazidan 5 daqiqa uzoqlikda joylashgan! Piyoda metroda 50 metr! Yopiq muhofaza qilinadigan hudud 24/7 videokuzatuv, IP in…
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк " BI SA`DO "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
🌟 B🌟 BI Sad'o - Megapolopolis ritmida Bi Sad'o nafaqat turar joy majmuasi emas, bu muvozanat falsafasidir. Bu erda har bir element - arxitekturadan landshaftdan - havo, suv, yong'in va yerdan ilhomlantiradi. Loyiha Toshkentning yuragida tinchlik, uslub va hayot sifatini izlayotganlar uchun…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi Milliy House
Kvartira binosi Milliy House
Kvartira binosi Milliy House
Kvartira binosi Milliy House
Kvartira binosi Milliy House
Kvartira binosi Milliy House
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$510
Qavatlar soni 6
Maydoni 47–595 m²
3 ko'chmas mulk ob'ektlari 3
Добро пожаловать в уникальное жилищное пространство, созданное Ness Development — 5-этажный жилой дом "Milliy House", воплощающий национальный стиль, расположенный в зеленой части Мирзо-Улугбекского района. Этот прекрасный комплекс находится в непосредственной близости от двух ведущих униве…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 2 xonalar
47.2 – 53.8
51,072 – 56,580
Apartment 4 xonalar
89.4
107,280
Tashkil etilgan biznes
594.8
600,000
Quruvchi
Ness Development
Quruvchi
Ness Development
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк "Assalom Do`stlik "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Assalomdagi har bir tafsilotni har bir tafsilot qiling. Strick sizga nafaqat tasalli va xavfsizligini ta'minlaydigan, balki estetik zavqni ham taqdim etadi. 16 qavatli binolardan iborat kompleksning zamonaviy dizayni, atrofdagi manzara va atmosferani yaratadi. Bizning majmuamizda barcha kva…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Zilan Residence
Turar-joy majmuasi Zilan Residence
Turar-joy majmuasi Zilan Residence
Turar-joy majmuasi Zilan Residence
Turar-joy majmuasi Zilan Residence
Turar-joy majmuasi Zilan Residence
Turar-joy majmuasi Zilan Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$929
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Zilan Residence turar-joy majmuasi - qulaylik darajasida! 1m2 narxi: 11 500 000 so'm 24 oyga bo'lib to'lash rejasi. Manzil: Yashnobod tumani, Magtimguli ko'chasi, Aviagorodok-22 massiv Kvadrat: 1 xona - 63 kv.m 2 xonali - 65-79 kv.m 3 xonali - 92-101 kv.m Yangi bino haqida batafsil: …
Quruvchi
ZILAN RESIDENCE
Quruvchi
ZILAN RESIDENCE
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк " Yangi Baxt "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
NRG Yangi Baxt представляет собой уютные дома, окруженные зелеными аллеями, расположенные в тихом и экологически чистом районе. Этот жилой квартал станет настоящим оазисом спокойствия и умиротворения среди шумного мегаполиса. Он основан на концепции близкой инфраструктуры, где общественные у…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi NRG ZAMON
Turar-joy majmuasi NRG ZAMON
Turar-joy majmuasi NRG ZAMON
Turar-joy majmuasi NRG ZAMON
Turar-joy majmuasi NRG ZAMON
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi NRG ZAMON
Turar-joy majmuasi NRG ZAMON
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
NRG Zamon — это новый жилой комплекс комфорт-класса, который включает в себе всё самое лучшее бизнес-сегмента: подземную парковку, круглосуточную охрану и видеонаблюдение, закрытый двор для вашей счастливой жизни. ЖК NRG Zamon — современный жилой комплекс, состоящий из 4 очередей и домов …
Quruvchi
NRG
Quruvchi
NRG
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК Green Island
Kvartira binosi ЖК Green Island
Kvartira binosi ЖК Green Island
Kvartira binosi ЖК Green Island
Kvartira binosi ЖК Green Island
Kvartira binosi ЖК Green Island
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Green Island turar-joy majmuasi nomining o'zi bizning shahar markazida joylashgan yashil rangga botgan yashash maydonini yaratish istagimizdan dalolat beradi. Agar siz shahar tashqarisidagi uyni orzu qilsangiz, lekin u erda yashash qulayliklaridan voz kechishga tayyor bo'lmasangiz, panoramal…
Quruvchi
ULKAN DEVELOPMENT
Quruvchi
ULKAN DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Ресим"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 23
Идеальное расположение, тщательно продуманная концепция и превосходное качество реализации — вот, что составляет самое сердце бизнес-класса Resim. Крупнейшая холдинговая компания: девелоперский бизнес, гостиничный 4 ЖК совместно реализованных в Ташкенте 3 самостоятельных проекта в Ташкент…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк " Maftun Makon "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
Maftun Makon — ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan обладающий развитой инфраструктурой и расположенный в перспективно развивающемся новом центре столицы. Новый проект от NRG расположился вдоль улицы Янги Узбекистан, которая перетекает в одну из важнейших артерий столицы. …
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК Loft Residence
Kvartira binosi ЖК Loft Residence
Kvartira binosi ЖК Loft Residence
Kvartira binosi ЖК Loft Residence
Kvartira binosi ЖК Loft Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Poytaxtning qoq markazida qurilgan yangi turar-joy majmuasi «Loft Residence» o‘z mijozlariga yuqori sifatli qurilish materiallaridan qulay turar joy va qulay hayotni taklif etadi. Ushbu sohada 19 yillik tajribaga ega Ulkandevelopment dasturchi – kompaniyasi. LCD displey dizayni mashhur Desig…
Quruvchi
ULKAN DEVELOPMENT
Quruvchi
ULKAN DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi NRG MAFTUN MAKON
Turar-joy choragi NRG MAFTUN MAKON
Turar-joy choragi NRG MAFTUN MAKON
Turar-joy choragi NRG MAFTUN MAKON
Turar-joy choragi NRG MAFTUN MAKON
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi NRG MAFTUN MAKON
Turar-joy choragi NRG MAFTUN MAKON
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
NRG Maftun Makon — NRG Uzbekistan kompaniyasidan rivojlangan infratuzilmaga ega va poytaxtning istiqbolli yangi markazida joylashgan ultra zamonaviy turar-joy majmuasi. NRG kompaniyasining yangi loyihasi poytaxtning eng muhim arteriyalaridan biriga oqib o‘tadigan Yangi O‘zbekiston ko‘chasi b…
Quruvchi
NRG
Quruvchi
NRG
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Dreamland Do'stlik"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,098
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 13
Maydoni 44–85 m²
99 ko'chmas mulk ob'ektlari 99
Rezandiya Deynland dostlik shaharning eng qulay va joplanishlari va transport markazlariga, ko'katma, yashil hududlar va o'yin maydonchalari, energiya tejaydigan qurilish texnologiyalari, panoramik derazalar, yuqori shiftlar, baland shiftlar bilan o'ralgan zamonaviy turar-joylar majmuasi.
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
43.9 – 52.3
50,144 – 69,695
Apartment 2 xonalar
57.3 – 57.6
67,709 – 79,603
Apartment 3 xonalar
72.4 – 84.7
84,725 – 109,585
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Aviasozlar"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 12
ОПИСАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «Aviasozlar Plaza»  Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура. Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправко…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк "Harizma "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Наша цель — создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней. Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоуст…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК Italiano Vero
Kvartira binosi ЖК Italiano Vero
Kvartira binosi ЖК Italiano Vero
Kvartira binosi ЖК Italiano Vero
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Toshkentning yangi binosi – Italiano Vero Italiano Vero – - Yashnobod tumanidagi 15 qavatli yangi turar-joy majmuasi. Binoning jozibali va zamonaviy jabhasi ochiq ranglarda qilingan. Umumiy maydoni 21 ming kvadrat metrni tashkil qiladi. U zamonaviy infratuzilmaga ega rivojlangan hududda tura…
Quruvchi
ULKAN DEVELOPMENT
Quruvchi
ULKAN DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК «Poytaxt Residence»
Turar-joy majmuasi ЖК «Poytaxt Residence»
Turar-joy majmuasi ЖК «Poytaxt Residence»
Turar-joy majmuasi ЖК «Poytaxt Residence»
Turar-joy majmuasi ЖК «Poytaxt Residence»
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
“Poytaxt Residence” - это жилой комплекс комфорт – класса общей площадью 21 000 м². Стена в этих домах состоит из трех слоев, между которыми заложен специальный утепляющий слой. Главное, что это многоэтажное здание устойчиво к 9 - балльному землетрясению. Строительная компания работала вмест…
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi NRG Qorasuv
Turar-joy majmuasi NRG Qorasuv
Turar-joy majmuasi NRG Qorasuv
Turar-joy majmuasi NRG Qorasuv
Turar-joy majmuasi NRG Qorasuv
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi NRG Qorasuv
Turar-joy majmuasi NRG Qorasuv
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,324
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
NRG Qorasuv turar joy majmuasi go‘zal Mirzo Ulug‘bek tumanida joylashgan bo‘lib, xonadonlarning puxta loyihalashtirilgan rejasi bilan qulay joylashuvni o‘zida mujassamlashtirgan. Bu yerda barcha sharoitlar hisobga olingan: yopiq qo‘riqlanadigan hudud va shu bilan birga qulay avtoturargohlar.…
Quruvchi
NRG
Quruvchi
NRG
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК Mashxadi Residence
Kvartira binosi ЖК Mashxadi Residence
Kvartira binosi ЖК Mashxadi Residence
Kvartira binosi ЖК Mashxadi Residence
Kvartira binosi ЖК Mashxadi Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
LCD Mashxadi qarorgohi Tugatish bosqichida sokin hududda kvartira qidirayotganlar uchun ajoyib imkoniyat Parkent Yashnabad ko'chasida joylashgan kvartiralarni sotishning navbatdagi bosqichi boshlanganini e'lon qilamiz! Kvartira: 2 Com - 84 m ² 3 Com - 99,7 m ² 4x com - 171 m ² D…
Quruvchi
Mashxadi Residence
Quruvchi
Mashxadi Residence
Aloqa tillari
Русский
Xaritada