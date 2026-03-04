Turar-joy majmuasi "Sokindiyor"

Sokindiyor — Toshkentdagi komfort-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi, qulaylik, xotirjamlik va kundalik hayotda amaliylikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, funksional rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayotda qulaylikni muhim qismga aylantiradi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda bajarilgan bo‘lib, uyg‘unlik va amaliylikka urg‘u berilgan.
Soddalashtirilgan fasadlar, sifatli materiallar va puxta arxitektura yechimlari estetik va tartibli tashqi ko‘rinish yaratadi, shahar xarakterini ta’kidlaydi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Yashash sinfi: komfort-sinf
Qavatlar soni: o‘rta qavatli format (taxminan 9 qavat)
Rejalashtirish: oqilona va turli ehtiyojlarga mos yechimlar
Keng yashash maydonlari, oila va faol hayot uchun qulay
🏢 Ichki qulayliklar
Sokindiyor majmuasida zamonaviy kirish guruhlari va funksional umumiy zonalar mavjud:
tartibli va zamonaviy kirish zonalari
qulay yo‘laklar va liftlar
birinchi qavatlarda tijorat xonalari
kundalik xizmatlar va servis zonalari
Bunday yechimlar kundalik yashashni qulay va amaliy qiladi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Majmua hududi xotirjamlik va qulaylikni ta’minlashga yo‘naltirilgan:
obodonlashtirilgan ichki hovli
sayr yo‘laklari
bolalar va sport maydonchalari
yashil hududlar va dam olish zonalari
videokuzatuv va nazorat ostidagi kirish
Bu oilalar va barcha aholi uchun xavfsiz va tinch muhit yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi qulayligi uchun taqdim etilgan:
avtoturargoh joylari
puxta muhandislik tizimlari
rivojlangan transport imkoniyatlari
umumiy zonalar va xizmatlar yaqinida
Bunday elementlar kundalik hayotni maksimal darajada qulay va funksional qiladi.
📍 Joylashuvi
Sokindiyor majmuasi Toshkentning Sergeli tumanida, rivojlanayotgan hududda joylashgan bo‘lib, qulay transport aloqasi va rivojlangan infratuzilmaga ega.
Yaqin atrofda do‘konlar, transport bekatlari, ta’lim muassasalari va boshqa shahar obyektlari mavjud — kundalik hayotni qulay qilish uchun barcha sharoitlar yaratilgan.