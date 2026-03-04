Turar-joy majmuasi "Sokindiyor"

  1. Realting.uz
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$40,707
dan
$1,068/m²
;
3
ID: 33984
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Kompleks haqida

Sokindiyor — Toshkentdagi komfort-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi, qulaylik, xotirjamlik va kundalik hayotda amaliylikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, funksional rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayotda qulaylikni muhim qismga aylantiradi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda bajarilgan bo‘lib, uyg‘unlik va amaliylikka urg‘u berilgan.
Soddalashtirilgan fasadlar, sifatli materiallar va puxta arxitektura yechimlari estetik va tartibli tashqi ko‘rinish yaratadi, shahar xarakterini ta’kidlaydi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Yashash sinfi: komfort-sinf

  • Qavatlar soni: o‘rta qavatli format (taxminan 9 qavat)

  • Rejalashtirish: oqilona va turli ehtiyojlarga mos yechimlar

  • Keng yashash maydonlari, oila va faol hayot uchun qulay

🏢 Ichki qulayliklar

Sokindiyor majmuasida zamonaviy kirish guruhlari va funksional umumiy zonalar mavjud:

  • tartibli va zamonaviy kirish zonalari

  • qulay yo‘laklar va liftlar

  • birinchi qavatlarda tijorat xonalari

  • kundalik xizmatlar va servis zonalari

Bunday yechimlar kundalik yashashni qulay va amaliy qiladi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Majmua hududi xotirjamlik va qulaylikni ta’minlashga yo‘naltirilgan:

  • obodonlashtirilgan ichki hovli

  • sayr yo‘laklari

  • bolalar va sport maydonchalari

  • yashil hududlar va dam olish zonalari

  • videokuzatuv va nazorat ostidagi kirish

Bu oilalar va barcha aholi uchun xavfsiz va tinch muhit yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi qulayligi uchun taqdim etilgan:

  • avtoturargoh joylari

  • puxta muhandislik tizimlari

  • rivojlangan transport imkoniyatlari

  • umumiy zonalar va xizmatlar yaqinida

Bunday elementlar kundalik hayotni maksimal darajada qulay va funksional qiladi.

📍 Joylashuvi

Sokindiyor majmuasi Toshkentning Sergeli tumanida, rivojlanayotgan hududda joylashgan bo‘lib, qulay transport aloqasi va rivojlangan infratuzilmaga ega.
Yaqin atrofda do‘konlar, transport bekatlari, ta’lim muassasalari va boshqa shahar obyektlari mavjud — kundalik hayotni qulay qilish uchun barcha sharoitlar yaratilgan.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy
dam olish

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
