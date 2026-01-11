Turar-joy majmuasi “EMAN RIVERSIDE” — Karasu ko‘chasida ta’mirlangan xonadonlar.

EMAN falsafasi — eman va daryo
EMAN Riverside — bu shunchaki turar joy majmuasi emas.
Bu — oila ildiz otadigan,
o‘sadigan va ertangi kunga
ishonch bilan qaraydigan makondir.
Eman barqarorlik va kuch ramzi —
tayanchga aylanadigan uy kabi.
Karasu daryosi esa — osoyishtalik va muvozanat,
shovqin-suronsiz va ortiqcha tashvishlarsiz hayot timsoli.
Ushbu loyiha kvadrat metrlarni emas,
balki hayot sifatini tanlaydiganlar uchun yaratilgan.
Yopiq yashil hovli — majmuaning yuragi.
Bolalar va kattalar uchun kundalik faollikni ta’minlaydigan
o‘yin va sport zonalari ko‘zda tutilgan.
Landshaft ko‘kalamzorlashtirish qulay muhitni shakllantirib,
hududning estetik ko‘rinishini yil davomida saqlab turadi.
Zamonaviy yoritish tizimi xavfsizlikni ta’minlaydi va
kechki paytda me’moriy yechimlarni yanada ta’kidlaydi.
Yashil hududlar va suv havzalari makonni boyitib,
uyg‘unlik va yakkalanish hissini yaratadi.
Aholi ochiq havoda vaqt o‘tkazishi mumkin:
daryo bo‘ylab sayr yo‘laklari, barbekyu zonasi va
obodonlashtirilgan yashil hovlilar dam olish uchun
tinch va qulay muhitni shakllantiradi.
Birinchi qavatlarda kundalik ehtiyojlarga mo‘ljallangan
xizmatlarga ega tijorat zonalari joylashgan bo‘lib,
majmua ichida jonli va qulay infratuzilmani yaratadi.
Skrvoznoy kirish-chiqishlar hovli, ko‘cha va
sohil bo‘yi o‘rtasida qulay va mantiqiy harakat
yo‘nalishlarini ta’minlaydi.
Majmuada 24/7 rejimida aholining
xotirjamligini ta’minlovchi
zamonaviy xavfsizlik tizimi joriy etilgan.
Videokuzatuv tizimi kirishlar va
umumiy hududlarni nazorat qiladi.
Kirish guruhlari qulay va tezkor kirish uchun
Face ID tizimi bilan jihozlangan.
Yong‘in xavfsizligi tizimi amaldagi
talablarga to‘liq mos keladi va
o‘z vaqtida ogohlantirishni ta’minlaydi.