  Turar-joy majmuasi "EMAN RIVERSIDE" — Karasu ko'chasida ta'mirlangan xonadonlar.

Turar-joy majmuasi “EMAN RIVERSIDE” — Karasu ko‘chasida ta’mirlangan xonadonlar.

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$32,250
QQS
dan
$1,150/m²
;
17
ID: 33239
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

EMAN falsafasi — eman va daryo

EMAN Riverside — bu shunchaki turar joy majmuasi emas.
Bu — oila ildiz otadigan,
o‘sadigan va ertangi kunga
ishonch bilan qaraydigan makondir.

Eman barqarorlik va kuch ramzi —
tayanchga aylanadigan uy kabi.
Karasu daryosi esa — osoyishtalik va muvozanat,
shovqin-suronsiz va ortiqcha tashvishlarsiz hayot timsoli.

Ushbu loyiha kvadrat metrlarni emas,
balki hayot sifatini tanlaydiganlar uchun yaratilgan.

Yopiq yashil hovli — majmuaning yuragi.

Bolalar va kattalar uchun kundalik faollikni ta’minlaydigan
o‘yin va sport zonalari ko‘zda tutilgan.
Landshaft ko‘kalamzorlashtirish qulay muhitni shakllantirib,
hududning estetik ko‘rinishini yil davomida saqlab turadi.

Zamonaviy yoritish tizimi xavfsizlikni ta’minlaydi va
kechki paytda me’moriy yechimlarni yanada ta’kidlaydi.
Yashil hududlar va suv havzalari makonni boyitib,
uyg‘unlik va yakkalanish hissini yaratadi.

Aholi ochiq havoda vaqt o‘tkazishi mumkin:
daryo bo‘ylab sayr yo‘laklari, barbekyu zonasi va
obodonlashtirilgan yashil hovlilar dam olish uchun
tinch va qulay muhitni shakllantiradi.

Birinchi qavatlarda kundalik ehtiyojlarga mo‘ljallangan
xizmatlarga ega tijorat zonalari joylashgan bo‘lib,
majmua ichida jonli va qulay infratuzilmani yaratadi.
Skrvoznoy kirish-chiqishlar hovli, ko‘cha va
sohil bo‘yi o‘rtasida qulay va mantiqiy harakat
yo‘nalishlarini ta’minlaydi.

Majmuada 24/7 rejimida aholining
xotirjamligini ta’minlovchi
zamonaviy xavfsizlik tizimi joriy etilgan.

Videokuzatuv tizimi kirishlar va
umumiy hududlarni nazorat qiladi.

Kirish guruhlari qulay va tezkor kirish uchun
Face ID tizimi bilan jihozlangan.
Yong‘in xavfsizligi tizimi amaldagi
talablarga to‘liq mos keladi va
o‘z vaqtida ogohlantirishni ta’minlaydi.

Kompleksdagi kvartiralar
Kvartiralar
Maydoni, m²
Narxi m², USD
Kvartira narxi, USD
Kvartiralar 1 xona
Maydoni, m² 29.7
Narxi m², USD 1,086
Kvartira narxi, USD 32,250

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Siz ko'rib chiqasiz
