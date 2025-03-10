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Turar-joy majmuasi Жк " Yangi Baxt "

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
5
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25356
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Бектимирский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2025
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    12

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Lift

Kompleks haqida

NRG Yangi Baxt представляет собой уютные дома, окруженные зелеными аллеями, расположенные в тихом и экологически чистом районе. Этот жилой квартал станет настоящим оазисом спокойствия и умиротворения среди шумного мегаполиса. Он основан на концепции близкой инфраструктуры, где общественные учреждения, спортивные и развлекательные объекты находятся в непосредственной близости.
 

Особенностью проекта является смешанное использование пространств с учетом формулы Live — Work — Play, включающей жилые здания, офисы, коммерческие и развлекательные заведения, рекреационные и спортивные площадки. Также проектом предусмотрены прогулочные аллеи, беговые дорожки, игровые площадки и зоны для воркаута.

Центральным элементом квартала является озеро «Бахт», которое добавит свежести и прохлады жителям нового квартала. Вокруг озера будет создан парк, где жители смогут расслабиться и насладиться природой.

Жилой квартал NRG Yangi Baxt находится в непосредственной близости от наиболее перспективного района на сегодняшний день – «Новый Ташкент».
 

  • Кирпичные межквартирные стены;
  • Межкомнатные стены из газоблока;
  • Высота потолков 2.85 м;
  • Фасад из натурального камня и алюминиевых панелей SIBALUX (Россия)
  • Витражные, алюминиевые блоки;
  • Электрозамок Assa Abloy Group, Модель Valencia v8 (Швеция)
  • Двухконтурный котел Comfort Cooling Service, Модель "demirdöküm atron H 24" (Турция)
  • Архитектурное бюро INK Architects (Казахстан)
  • Радиаторы стальные панельные (Узбекистан) Размеры подобраны согласно теплотехническим расчетам
  • Противопожарная система в квартирах и местах общего пользования. Дымовые и температурные датчики
  • Встроенный подземный паркинг. Скоростные въездные ворота, JET-вентиляция, система пожаротушения.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

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