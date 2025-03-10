Turar-joy majmuasi Жк " Yangi Baxt "

NRG Yangi Baxt представляет собой уютные дома, окруженные зелеными аллеями, расположенные в тихом и экологически чистом районе. Этот жилой квартал станет настоящим оазисом спокойствия и умиротворения среди шумного мегаполиса. Он основан на концепции близкой инфраструктуры, где общественные учреждения, спортивные и развлекательные объекты находятся в непосредственной близости.



Особенностью проекта является смешанное использование пространств с учетом формулы Live — Work — Play, включающей жилые здания, офисы, коммерческие и развлекательные заведения, рекреационные и спортивные площадки. Также проектом предусмотрены прогулочные аллеи, беговые дорожки, игровые площадки и зоны для воркаута.

Центральным элементом квартала является озеро «Бахт», которое добавит свежести и прохлады жителям нового квартала. Вокруг озера будет создан парк, где жители смогут расслабиться и насладиться природой.



Жилой квартал NRG Yangi Baxt находится в непосредственной близости от наиболее перспективного района на сегодняшний день – «Новый Ташкент».

