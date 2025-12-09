  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi BI Sado

Turar-joy majmuasi BI Sado

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
11
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 32983
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    9

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Fuqarolikni berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

🌟 BI Sad’O — симфония комфорта в ритме мегаполиса

BI Sad’O — это жилой комплекс, построенный вокруг идеи внутренней гармонии. Четыре стихии — воздух, вода, огонь и земля — легли в основу архитектуры, ландшафта и атмосферы проекта. Здесь каждый элемент подчинён балансу, создавая пространство для спокойной, стильной и качественной жизни в центре Ташкента.

📍 Локация
Комплекс располагается в Яшнабадском районе, на ул. Паркентской — среди зелени, рядом с парком «Янги Узбекистон», гольф-клубом ST Golf Academy и станцией метро «Яшнабад». Район даёт тот самый комфортный ритм: всё рядом, но без суеты.

🏢 Архитектура и планировки
• 3 монолитных корпуса по 9 этажей
• квартиры от 37 до 118 м²
• высота потолков 3–3,3 м
• отделка: черновая или White Box
• варианты с террасами и панорамным остеклением
• сдача — 3 квартал 2025 года

🌳 Инфраструктура и удобства
• закрытый двор без машин
• амфитеатр, барбекю-зоны, workout-пространства
• детские площадки из современных материалов
• зеленые аллеи, ручьи, фонтан, зоны для медитации
• IP-домофония, видеонаблюдение, электронные замки
• управляющая компания BI Service

🛍️ Всё рядом
• более 10 школ и 15 детских садов поблизости
• Национальный детский медицинский центр и другие клиники
• супермаркеты Korzinka, Makro, Baraka Market, Green Apple
• парк, метро, кафе, спортивные клубы — всё в пешей доступности

BI Sad’O — место, где ежедневная рутина превращается в состояние гармонии. Здесь легко создавать своё пространство, растить детей, работать и жить с удовольствием. Это не просто комплекс — это комфорт, превращённый в форму искусства.
 

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi "Aviasozlar"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi Milliy House
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$510
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК REAL LION HOUSES
Akcha, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,031
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi BI Sado
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$762
Yashnobod tumanidagi yangi turar-joy majmuasida juda qulay sharoitlar mavjud! Agar siz kvartira uchun to'liq miqdorni to'plashga vaqtingiz bo'lmasa, lekin uni — chuqur bosqichida raqobatbardosh narxda sotib olishni istasangiz, shoshiling. Kvartiralar uchun eng yaxshi narxlar — sotuvlar boshl…
Quruvchi
HAMKOR-BEST-STROY-INVEST
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
HAMKOR-BEST-STROY-INVEST
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47,582
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 13
Клубный город «Imperial Club City» — это статусный жилой комплекс с уникальным дизайном и вдохновляющей атмосферой, находящийся в центре города. Резиденция расположена в пешей доступности от станции метро «Минор» (Юнусабадская линия) и «Хамид Алимджана» (Чиланзарская линия) (в 5 минутах х…
Quruvchi
NEWMON GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NEWMON GROUP
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Dream House Kokand с гордостью сообщает о начале строительства нового 186 квартирного жилого комплекса "Осуда Замин". Современный, комфортабельный, технологичный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, расположится по улице Фуркат, ориентир Лесопарк. Сегодня мы строим будущее для вас! …
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Aloqa tillari
Русский
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
O‘zbekistonning barcha turdagi solig‘i: fuqarolar va biznes uchun to‘liq qo‘llanma
09.12.2025
O‘zbekistonning barcha turdagi solig‘i: fuqarolar va biznes uchun to‘liq qo‘llanma
O‘zbekistonda kvartiraning kelajakdagi narxini qanday bashorat qilish mumkin: xaridorlar uchun to‘liq qo‘llanma
08.12.2025
O‘zbekistonda kvartiraning kelajakdagi narxini qanday bashorat qilish mumkin: xaridorlar uchun to‘liq qo‘llanma
Nega Toshkentdagi o‘quv markazlari yaqinidagi kvartiralar foydali investitsiyaga aylandi
07.12.2025
Nega Toshkentdagi o‘quv markazlari yaqinidagi kvartiralar foydali investitsiyaga aylandi
Yevropa uslubida, ammo Toshkentcha: yangi «yevropacha» ko‘chadan shahar nima oldi va yana nimalarni yaxshilash kerak
06.12.2025
Yevropa uslubida, ammo Toshkentcha: yangi «yevropacha» ko‘chadan shahar nima oldi va yana nimalarni yaxshilash kerak
O‘zbekistonda ko‘p qavatli uylar yonida qariyb 2 mingta noqonuniy qurilish aniqlandi
05.12.2025
O‘zbekistonda ko‘p qavatli uylar yonida qariyb 2 mingta noqonuniy qurilish aniqlandi
O‘zbekistonda yangi uyda yashash: qulaylik, xavfsizlik va oilalar uchun muhim jihatlar
04.12.2025
O‘zbekistonda yangi uyda yashash: qulaylik, xavfsizlik va oilalar uchun muhim jihatlar
Toshkentning qaysi hududlariga keyingi yillarda investitsiya kiritish ma’qul
03.12.2025
Toshkentning qaysi hududlariga keyingi yillarda investitsiya kiritish ma’qul
Xalqaro bozorlarda yo‘nalish o‘zgarib bormoqda: ishonch birinchi o‘ringa chiqdi
24.11.2025
Xalqaro bozorlarda yo‘nalish o‘zgarib bormoqda: ishonch birinchi o‘ringa chiqdi
Barcha nashrlarni ko'rsatish