Turar-joy majmuasi ЖК "Ресим"

Идеальное расположение, тщательно продуманная концепция и превосходное качество реализации — вот, что составляет самое сердце бизнес-класса Resim.



Крупнейшая холдинговая компания: девелоперский бизнес, гостиничный 4 ЖК совместно реализованных в Ташкенте 3 самостоятельных проекта в Ташкенте - 1) Resim Tashkent 2) Dolche Tower (предварительно), 3) Возле нац детского мед центра.



Дома расположены в ультрасовременной центральной части столицы, в шаговой доступности от ключевых его объектов — сквера им. Амира Темура, парка развлечений «Ашхабад» и национального экопарка. Каждая деталь дома изящно подчеркивает эксклюзивность и индивидуальность, все от архитектурных до дизайнерских решений создано специально для вашего будущего дома.



премиальная локация

436 квартир

эксклюзивная архитектура

многофункциональный двор

свой фитнес-зал бассейн

спа-салон



Здесь создана атмосфера закрытого клуба и шика, присущего мировым столицам. Престижный и элегантный, Resim расположен в современном районе на улица Махтумкули, где все нужное находится рядом, а удобные транспортные развязки позволяют свободно распоряжаться временем.



Квартиры сдаются в черновой отделке:

коробка в свободной планировке;

Высота потолков: 3,2м;

будет своя отдельная котельная

газифицированный



Ощутите на себе пульсацию большого города: современная коммерция, качественное образование, развитое здравоохранение и насыщенная социальная жизнь.



Расположение в самом центре Ташкента дарит резидентам широкие возможности привилегированной жизни и придает проекту высокую инвестиционную ценность.



Жилой комплекс Resim — это уникальный проект, задающий представление о стандартах современной эстетики. Это история о красотах Ташкента, рассказанная архитектурным языком. Высотность дома, панорамные окна, коммерческие помещения, внутренняя территория на стилобате удачно подчеркивает оригинальность благоустройства комплекса. Архитекторы создали изящный в своей простоте и сложный по техническим решениям проект с чистотой линий и простотой геометрических форм.



Красота дома начинается с безупречной формы. Монолитно-каркасные многоэтажные дома занимают значительный сектор современного жилищного строительства.



Основа такого дома – железобетонный каркас. Каркасно-монолитный жилой комплекс Resim имеет ряд преимуществ: он долговечный, сейсмоустойчивый, с отличной гидроизоляцией.



Мы воплотили в реальность мечты об идеальном пространстве. Двор преображен богатой растительной палитрой, малыми архитектурными формами и продуманными общественными пространствами. Мы продумали не просто двор, а ресурсное место, в котором легко вернуть состояние гармонии и баланса. Ваша приватность и безопасность для детей обеспечивается полутораметровыми барьерами из парапета и каленого стекла.



детская площадка

воркаут-зона

прогулочные пространства беседки

дорожки



Оставить свой автомобиль можно на вместительном подземном паркинге с видеонаблюдением. Наличие индивидуальных мест позволит не тратить время на парковку и не беспокоиться за сохранность своего автомобиля. Для электрокаров — зарядные станции.



безупречный консьерж-сервис

Wi-Fi на территории

5 скоростных бесшумных лифтов

колясочная



Ortadogu Holding — крупнейшая холдинговая компания, девелопер впечатляющей жилой и гостиничной недвижимости класса бизнес. В портфеле компании уже 7 реализованных и перспективных жилых комплексов в Ташкенте. Каждый из жилых комплексов индивидуален и введен в эксплуатацию согласно заявленным срокам. Изящная архитектура, благоустроенная территория и продуманная локация стали неотъемлемыми атрибутами наших жилых комплексов.



Команда Resim Tashkent объединена общей целью — предлагать клиентам недвижимость мечты и дарить позитивные эмоции. Предлагаем пройти этот путь вместе!



Сдача объекта: 4 квартал 2025 год