  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi ЖК "Ресим"

Turar-joy majmuasi ЖК "Ресим"

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
30
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25167
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район
  • Metro
    Mashinasozlar (~ 900 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2025
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    23

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Mulk holati:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Kompleks haqida

Идеальное расположение, тщательно продуманная концепция и превосходное качество реализации — вот, что составляет самое сердце бизнес-класса Resim.

Крупнейшая холдинговая компания: девелоперский бизнес, гостиничный 4 ЖК совместно реализованных в Ташкенте 3 самостоятельных проекта в Ташкенте - 1) Resim Tashkent 2) Dolche Tower (предварительно), 3) Возле нац детского мед центра.

Дома расположены в ультрасовременной центральной части столицы, в шаговой доступности от ключевых его объектов — сквера им. Амира Темура, парка развлечений «Ашхабад» и национального экопарка. Каждая деталь дома изящно подчеркивает эксклюзивность и индивидуальность, все от архитектурных до дизайнерских решений создано специально для вашего будущего дома.

премиальная локация
436 квартир
эксклюзивная архитектура
многофункциональный двор
свой фитнес-зал бассейн
спа-салон

Здесь создана атмосфера закрытого клуба и шика, присущего мировым столицам. Престижный и элегантный, Resim расположен в современном районе на улица Махтумкули, где все нужное находится рядом, а удобные транспортные развязки позволяют свободно распоряжаться временем.

Квартиры сдаются в черновой отделке:
коробка в свободной планировке;
Высота потолков: 3,2м;
будет своя отдельная котельная
газифицированный

Ощутите на себе пульсацию большого города: современная коммерция, качественное образование, развитое здравоохранение и насыщенная социальная жизнь.

Расположение в самом центре Ташкента дарит резидентам широкие возможности привилегированной жизни и придает проекту высокую инвестиционную ценность.

Жилой комплекс Resim — это уникальный проект, задающий представление о стандартах современной эстетики. Это история о красотах Ташкента, рассказанная архитектурным языком. Высотность дома, панорамные окна, коммерческие помещения, внутренняя территория на стилобате удачно подчеркивает оригинальность благоустройства комплекса. Архитекторы создали изящный в своей простоте и сложный по техническим решениям проект с чистотой линий и простотой геометрических форм.

Красота дома начинается с безупречной формы. Монолитно-каркасные многоэтажные дома занимают значительный сектор современного жилищного строительства.

Основа такого дома – железобетонный каркас. Каркасно-монолитный жилой комплекс Resim имеет ряд преимуществ: он долговечный, сейсмоустойчивый, с отличной гидроизоляцией.

Мы воплотили в реальность мечты об идеальном пространстве. Двор преображен богатой растительной палитрой, малыми архитектурными формами и продуманными общественными пространствами. Мы продумали не просто двор, а ресурсное место, в котором легко вернуть состояние гармонии и баланса. Ваша приватность и безопасность для детей обеспечивается полутораметровыми барьерами из парапета и каленого стекла.

детская площадка
воркаут-зона
прогулочные пространства беседки
дорожки

Оставить свой автомобиль можно на вместительном подземном паркинге с видеонаблюдением. Наличие индивидуальных мест позволит не тратить время на парковку и не беспокоиться за сохранность своего автомобиля. Для электрокаров — зарядные станции.

безупречный консьерж-сервис
Wi-Fi на территории
5 скоростных бесшумных лифтов
колясочная

Ortadogu Holding — крупнейшая холдинговая компания, девелопер впечатляющей жилой и гостиничной недвижимости класса бизнес. В портфеле компании уже 7 реализованных и перспективных жилых комплексов в Ташкенте. Каждый из жилых комплексов индивидуален и введен в эксплуатацию согласно заявленным срокам. Изящная архитектура, благоустроенная территория и продуманная локация стали неотъемлемыми атрибутами наших жилых комплексов.

Команда Resim Tashkent объединена общей целью — предлагать клиентам недвижимость мечты и дарить позитивные эмоции. Предлагаем пройти этот путь вместе!

Сдача объекта: 4 квартал 2025 год

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi ЖК «Poytaxt Residence»
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Mavrid Mavzesi
Toshkent, O‘zbekiston
dan
$650
Turar-joy majmuasi Navro'z
Toshkent, O‘zbekiston
dan
$504,02M
Turar-joy majmuasi Shoxsaroy Residence
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Navruz Residence
Toshkent, O‘zbekiston
dan
$7,86M
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi ЖК "Ресим"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Kvartira binosi "ЖК TOJMAHAL"
Kvartira binosi "ЖК TOJMAHAL"
Andijan, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Uy-joy majmuasi haqida Yangi Business Class turar-joy majmuasi "TOJMAHAL" turar-joy kompleksi TOJMAHAL INSHOAT tomonidan  Andijon markazida qurilgan. Poydevori ishonchli sakkiz qavatli binolar ilg‘or texnologiyalar va sifatli materiallardan foydalangan holda qad rostladi.   “TOJMAHAL” tura…
Quruvchi
"ТОЖМАХАЛ"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
"ТОЖМАХАЛ"
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Uchquduq, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Застройщик    “GARANT UCHQUDUQ” MCHJ»   Добро пожаловать в ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК», ведущую строительную компанию в городе Навои, занимающуюся предоставлением первоклассных строительных услуг и предоставлением высококачественных квартир и современных домов. Стремясь к совершенству, мы пре…
Quruvchi
“GARANT UCHQUDUQ” MCHJ
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
“GARANT UCHQUDUQ” MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК "MODERN  HОUSE"
Kvartira binosi ЖК "MODERN  HОUSE"
Denov, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
ЖК "MODERN  HОUSE" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "MODERN  HОUSE", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора…
Quruvchi
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Aloqa tillari
Русский
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Ўзбекистонда қандай қилиб ипотекага уй-жой харид қилиш мумкин?
26.08.2024
Ўзбекистонда қандай қилиб ипотекага уй-жой харид қилиш мумкин?
Ўзбекистонда хонадон сотиб олишда нималарга эътибор бериш керак?
23.08.2024
Ўзбекистонда хонадон сотиб олишда нималарга эътибор бериш керак?
Ўзбекистонда яшаш учун рухсатнома (ЯУР)ни қандай олиш мумкин?
22.08.2024
Ўзбекистонда яшаш учун рухсатнома (ЯУР)ни қандай олиш мумкин?
Тошкентнинг сайёҳларбоп тумани қайси?
20.08.2024
Тошкентнинг сайёҳларбоп тумани қайси?
Barcha nashrlarni ko'rsatish