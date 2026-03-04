Turar-joy majmuasi Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО

Yaxshi holatda shinam va shinam uy sotiladi. Barcha zarur kommunikatsiyalar mavjud: gaz, suv, elektr va internet. Xonalar yorug‘ va keng, hovlisi obod. Hudud 24/7 xavfsizlik ostida. Yaqin atrofda maktab, bolalar bog'chasi, do'konlar va jamoat transporti bekatlari mavjud. Barcha zarur infratuzilma mavjud: Korzinka, Makro, Xavos, minimarketlar, dorixonalar va Kamolon Osh.
#Yashnobod
#Yangi bino
#Parkent
- Or-r Ipak Yo'li Bank
- 3/5/7 82m2
- Monolit/Alohida
- Balkon - ha
- Hammom - alohida
- Ta'mirlash - Evro
- Mebel va maishiy texnika - ha
- Narxi: 145 000