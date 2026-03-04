  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО

Turar-joy majmuasi Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$145,000
;
9
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 38169
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район
  • Manzil
    Parkent ko'chasi, 176

Kompleks haqida

Tarjima
asl nusxasini ko'rsatish
Русский Русский

Yaxshi holatda shinam va shinam uy sotiladi. Barcha zarur kommunikatsiyalar mavjud: gaz, suv, elektr va internet. Xonalar yorug‘ va keng, hovlisi obod. Hudud 24/7 xavfsizlik ostida. Yaqin atrofda maktab, bolalar bog'chasi, do'konlar va jamoat transporti bekatlari mavjud. Barcha zarur infratuzilma mavjud: Korzinka, Makro, Xavos, minimarketlar, dorixonalar va Kamolon Osh.
#Yashnobod
#Yangi bino
#Parkent
- Or-r Ipak Yo'li Bank
- 3/5/7 82m2
- Monolit/Alohida
- Balkon - ha
- Hammom - alohida
- Ta'mirlash - Evro
- Mebel va maishiy texnika - ha
- Narxi: 145 000
 

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Gʻishtli
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    Uy topshirildi
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Fuqarolikni berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy choragi Chashma residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$689
Kvartira binosi ЖК "Fayz Avenue" 
Fargʻona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Премиум-класса Turon | продажа квартир Кибрай 1-3 комн. квартиры
Kibray, Oʻzbekiston
dan
$630,00M
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Keles»
Keles, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК «OSUDA HAYOT»,
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$145,000
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Akbar House"
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК "Akbar House" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, п…
Quruvchi
Akbar House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Akbar House
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$55,014
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Maydoni 38–182 m²
158 ko'chmas mulk ob'ektlari 158
ЖК « O`Z Mahal» – эксклюзивный жилой комплекс бизнес-класса от Golden House со своей социальной инфраструктурой был реализован международным архитектурным бюро. Он удачно расположен в центре города, где всё самое лучшее рядом. Институты, школы, детские сады, поликлиники, ботанический сад, пр…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
38.2 – 80.1
68,698 – 169,843
Apartment 2 xonalar
68.2 – 75.0
109,369 – 124,620
Kvartira
47.8 – 182.0
163,363 – 310,653
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi Navruz Residence
Turar-joy majmuasi Navruz Residence
Turar-joy majmuasi Navruz Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$600
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 7
Navro'z Residence turar-joy majmuasi - klassdagi qulaylik! 1m2 narxi: 7 452 000 so'm 18 oygacha bo'lib to'lash. Manzil: Yangixayot tumani, Gishtkupryuk 1 xona - 43-44 kv.m 2 xonali - 59 kv.m Yangi bino haqida batafsil: &bul; Tugatish: qo'pol &bul; Turar joy klassi: Comfort &…
Quruvchi
CHOSHTEPA HOUS
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
CHOSHTEPA HOUS
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Barcha nashrlarni ko'rsatish