Turar-joy maydoni "BI SANAT"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$54,120
dan
$1,462/m²


ID: 33374
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Мирабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Kompleks haqida

BI SAN’AT turar-joy majmuasi — arxitektura, estetika va funksionallik yagona makon falsafasida uyg‘unlashgan zamonaviy komfort klassdagi loyiha. Loyihaning nomi “San’at” deb tarjima qilinadi va u go‘zallik, madaniyat hamda uyg‘unlik muhitida yashash konsepsiyasini ifodalaydi.
Majmua Toshkent shahrida, Farg‘ona yo‘li ko‘chasida joylashgan bo‘lib, qulay muhit, puxta obodonlashtirilgan hudud va kundalik hayot uchun komfortli sharoitni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan.
Arxitektura g‘oyasi va konsepsiyasi
Loyiha estetik va ilhomlantiruvchi makon g‘oyasi asosida barpo etilgan. Har bir detal — fasadlardan tortib jamoat hududlarigacha — funksionallik va badiiy yondashuvni uyg‘unlashtirgan holda qulay shahar muhitini yaratishga xizmat qiladi.
Majmua dizaynida madaniy ruh aks etgan: arxitektura yechimlari va jamoat hududlari san’at va estetika muhitini yaratib, loyihaga o‘ziga xos xarakter bag‘ishlaydi.
📐 Majmuaning asosiy xususiyatlari

  • Uy-joy klassi: Komfort
  • Qavatlar soni: 16 qavat
  • Kvartiralar maydoni: 36 dan 94 m² gacha
  • Zamonaviy va ratsional rejalashtirilgan kvartiralar

Ushbu parametrlar loyihani oilaviy yashash uchun ham, investitsiya maqsadlari uchun ham qulay qiladi.

🏢 Dizaynerlik hollari va jamoat hududlari
Majmuaning har bir bosqichida O‘zbekiston hududlari — Farg‘ona, Samarqand, Buxoro va Xiva madaniyatidan ilhomlangan o‘ziga xos hol dizayni amalga oshirilgan.
Puxta yoritish, dizaynerlik yechimlari va estetik aksentlar uyga kirishning ilk qadamlaridan boshlab qulaylik va o‘ziga xoslik muhitini yaratadi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Ichki hovli dam olish va faol hayot uchun xavfsiz makon sifatida yaratilgan:

  • mualliflik landshaft dizayni
  • ko‘kalamzorlashtirilgan sayr zonalari
  • futbol maydoni va sport faolliklari
  • barbekyu hududi
  • Yevropa standartidagi zamonaviy bolalar maydonchalari
  • shinam ayvonlar va dam olish zonalari

Hudud tinch oilaviy dam olish va kompleks ichida qulay vaqt o‘tkazishga yo‘naltirilgan.
📍 Lokatsiya
SAN’AT turar-joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida — Farg‘ona yo‘li ko‘chasida joylashgan bo‘lib, shahar infratuzilmasi va asosiy transport yo‘llariga qulay kirishni ta’minlaydi.

Joylashuvi xaritada

ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
