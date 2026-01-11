Turar-joy maydoni "BI SANAT"

BI SAN’AT turar-joy majmuasi — arxitektura, estetika va funksionallik yagona makon falsafasida uyg‘unlashgan zamonaviy komfort klassdagi loyiha. Loyihaning nomi “San’at” deb tarjima qilinadi va u go‘zallik, madaniyat hamda uyg‘unlik muhitida yashash konsepsiyasini ifodalaydi.
Majmua Toshkent shahrida, Farg‘ona yo‘li ko‘chasida joylashgan bo‘lib, qulay muhit, puxta obodonlashtirilgan hudud va kundalik hayot uchun komfortli sharoitni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan.
✨ Arxitektura g‘oyasi va konsepsiyasi
Loyiha estetik va ilhomlantiruvchi makon g‘oyasi asosida barpo etilgan. Har bir detal — fasadlardan tortib jamoat hududlarigacha — funksionallik va badiiy yondashuvni uyg‘unlashtirgan holda qulay shahar muhitini yaratishga xizmat qiladi.
Majmua dizaynida madaniy ruh aks etgan: arxitektura yechimlari va jamoat hududlari san’at va estetika muhitini yaratib, loyihaga o‘ziga xos xarakter bag‘ishlaydi.
📐 Majmuaning asosiy xususiyatlari
Ushbu parametrlar loyihani oilaviy yashash uchun ham, investitsiya maqsadlari uchun ham qulay qiladi.
🏢 Dizaynerlik hollari va jamoat hududlari
Majmuaning har bir bosqichida O‘zbekiston hududlari — Farg‘ona, Samarqand, Buxoro va Xiva madaniyatidan ilhomlangan o‘ziga xos hol dizayni amalga oshirilgan.
Puxta yoritish, dizaynerlik yechimlari va estetik aksentlar uyga kirishning ilk qadamlaridan boshlab qulaylik va o‘ziga xoslik muhitini yaratadi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Ichki hovli dam olish va faol hayot uchun xavfsiz makon sifatida yaratilgan:
Hudud tinch oilaviy dam olish va kompleks ichida qulay vaqt o‘tkazishga yo‘naltirilgan.
📍 Lokatsiya
SAN’AT turar-joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida — Farg‘ona yo‘li ko‘chasida joylashgan bo‘lib, shahar infratuzilmasi va asosiy transport yo‘llariga qulay kirishni ta’minlaydi.