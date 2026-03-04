  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi "D-Casa"

Turar-joy majmuasi "D-Casa"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42,718
dan
$1,478/m²
;
3
ID: 33991
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    5

Kompleks haqida

D Casa — Toshkentdagi zamonaviy «Komfort Plus» turar joy majmuasi, shahar hayotida qulaylik, funksionallik va istiqbolli investitsiyani qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha puxta arxitektura, samarali rejalashtirish va qulay joylashuvni birlashtirib, kundalik hayotda qulaylikni ta’minlaydi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, yorqin va uyg‘un ko‘rinishga urg‘u berilgan.
Majmua 5 blokdan iborat bo‘lib, toza fasadlar va amaliy rejalashtirish yechimlari bilan qulay yashash muhitini yaratadi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Yashash sinfi: komfort +

  • Qavatlar soni: 5 gacha

  • Kvartiralar soni: 93

  • Rejalashtirish: 28,8 dan 47,5 m² gacha bo‘lgan kvartiralar

  • Ta’mirlash: «korobka» — predchistova tayyorlangan

  • Birinchi qavat: xizmatlar va savdo maydonchalari

  • Avtomobillar uchun turar joy: −1 darajada mavjud

Bu parametrlar loyihani oilalar va ijara uchun investitsiya qiluvchilar uchun qulay qiladi.

🏢 Qulaylik va komfort

Majmua taqdim etadi:

  • Zamonaviy arxitektura va puxta rejalashtirish

  • Hayot va dam olish uchun funksional joylar

  • Majmua hududida xizmatlar va savdo maydonchalari

  • Rezidentlar uchun yer osti turargohi

Bunday yechimlar uy va atrofidagi muhitni qulay qiladi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Majmua hududi qulaylik va xotirjamlikni ta’minlaydi:

  • Sayr va yashil zonalar

  • Muhim infratuzilma obyektlariga yaqinlik

  • Qulay kirish va o‘tish yo‘llari

Bu format yashash muhitini xotirjam va qulay qiladi.

📍 Joylashuvi

D Casa majmuasi Toshkentning Mirzo‑Ulug‘bek tumanida, «Yangi O‘zbekiston» yo‘lida joylashgan — istiqbolli infratuzilmaga va qulay transport aloqasiga ega hudud.
Shahar markazidagi asosiy obyektlarga yaqinligi kundalik hayotni qulay va funksional qiladi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Arizangizni yuboring
Arizangizni yuboring
Arizangizni yuboring
