Turar-joy majmuasi "D-Casa"

D Casa — Toshkentdagi zamonaviy «Komfort Plus» turar joy majmuasi, shahar hayotida qulaylik, funksionallik va istiqbolli investitsiyani qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha puxta arxitektura, samarali rejalashtirish va qulay joylashuvni birlashtirib, kundalik hayotda qulaylikni ta’minlaydi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, yorqin va uyg‘un ko‘rinishga urg‘u berilgan.
Majmua 5 blokdan iborat bo‘lib, toza fasadlar va amaliy rejalashtirish yechimlari bilan qulay yashash muhitini yaratadi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Yashash sinfi: komfort +
Qavatlar soni: 5 gacha
Kvartiralar soni: 93
Rejalashtirish: 28,8 dan 47,5 m² gacha bo‘lgan kvartiralar
Ta’mirlash: «korobka» — predchistova tayyorlangan
Birinchi qavat: xizmatlar va savdo maydonchalari
Avtomobillar uchun turar joy: −1 darajada mavjud
Bu parametrlar loyihani oilalar va ijara uchun investitsiya qiluvchilar uchun qulay qiladi.
🏢 Qulaylik va komfort
Majmua taqdim etadi:
Zamonaviy arxitektura va puxta rejalashtirish
Hayot va dam olish uchun funksional joylar
Majmua hududida xizmatlar va savdo maydonchalari
Rezidentlar uchun yer osti turargohi
Bunday yechimlar uy va atrofidagi muhitni qulay qiladi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Majmua hududi qulaylik va xotirjamlikni ta’minlaydi:
Sayr va yashil zonalar
Muhim infratuzilma obyektlariga yaqinlik
Qulay kirish va o‘tish yo‘llari
Bu format yashash muhitini xotirjam va qulay qiladi.
📍 Joylashuvi
D Casa majmuasi Toshkentning Mirzo‑Ulug‘bek tumanida, «Yangi O‘zbekiston» yo‘lida joylashgan — istiqbolli infratuzilmaga va qulay transport aloqasiga ega hudud.
Shahar markazidagi asosiy obyektlarga yaqinligi kundalik hayotni qulay va funksional qiladi.