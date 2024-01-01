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ЖК «Poytaxt Residence»

Toshkent, O‘zbekiston
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4
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Kompleks haqida

“Poytaxt Residence” - это жилой комплекс комфорт – класса общей площадью 21 000 м². Стена в этих домах состоит из трех слоев, между которыми заложен специальный утепляющий слой. Главное, что это многоэтажное здание устойчиво к 9 - балльному землетрясению. Строительная компания работала вместе с опытными специалистами. Они создали проект комплекса с прочными квартирами, красивым дизайном и всеми удобствами, которые прослужат долгие годы.

Инфраструктура ЖК “Poytaxt Residence”
Территория, на которой расположен комплекс, развита по всем направлениям. Супермаркет, IT школа, парк и рестораны находятся в нескольких минутах ходьбы. Кроме того, это место имеет удобную транспортную развязку.

Первый и второй этажи здания предназначены для коммерческих помещений. А в просторном дворе можно увидеть множество удобств. Детская игровая площадка и зеленые зоны отдыха придают двору еще больше красоты. Для жителей предусмотрена специальная подземная и надземная парковка на 300 автомобилей. Территория закрыта и оборудована камерами наблюдения.

Квартиры ЖК “Poytaxt Residence”
Квартиры с одной до четырех комнат предназначены для продажи покупателям. Их площадь составляет от 40 м² до 102 м². Стоимость 1 квадратного метра начинается от 5 500 000 сум. Также есть квартиры с террасой. Здесь можно полюбоваться прекрасным видом на город. Кроме того, в здании установлены скоростные лифты. Эти новые дома принесут радость вам и вашим близким.

Yangi bino joylashgan joy
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ЖК "Самарканд сервис плюс" - это квартиры в элитном доме, с закрытой территорией и охранной.  Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.  Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.  Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу. Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный
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Kvartira binosi ЖК "Qorasuv Marvaridi"
Kvartira binosi ЖК "Qorasuv Marvaridi"
Samarqand, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК Qorasuv Marvaridi Один из самых роскошных жилых комплексов в Самарканде. Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения. Мы строим дом, который будет удобен для всех. Таков лозунг отдела продаж ЖК «Qorasuv Marvaridi». Каждый наш покупатель обретает не только квартиру в современном жилом комплексе, но и настрой начать жизнь с нового листа в доме мечты. Во-первых, комплекс отличается удобным расположением вдоль основной дороги, которая имеет два удобных выхода, как на автомагистраль, так и во внутреннюю часть города. Во-вторых, безопасный двор с круглосуточной службой охраны и видеонаблюдением. Здесь смогут беззаботно играть дети, а родители - быть спокойными за них. В-третьих, выгодные и удобные способы покупки. Вы можете приобрести квартиру с наибольшей выгодой оплатив сразу всю сумму. В-четвёртых, надежный застройщик, который всегда за безопасность, комфорт и удобства жителей комплекса. В-пятых, развитая инфраструктура вблизи комплекса, школы, детские сады, больницы, различные магазины - все это, в шаговой доступности.
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SADIKOV DEVELOPMENT GROUP
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SADIKOV DEVELOPMENT GROUP
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Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Angren, O‘zbekiston
dan
6,00M soʻm
Tugatish variantlari Tugallandi
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Застройщик ООО "ANGREN SMART CITY   Добро пожаловать в "ANGREN SMART CITY", ведущую строительную компанию Заравшана! Мы рады предложить новые квартиры в красивой Навоийской области. Благодаря нашей приверженности первоклассным строительным услугам, вы можете ожидать не что иное, как высококачественные квартиры и современные дома, которые меняют представление о городской жизни. В "ANGREN SMART CITY" работает команда опытных архитекторов и инженеров, которые привносят творческий подход и опыт в каждый проект. Наши энергоэффективные апартаменты спроектированы с учетом принципов устойчивого строительства, что позволяет вам не только наслаждаться роскошным образом жизни, но и вносить свой вклад в более экологичную окружающую среду. Наши объекты недвижимости, расположенные в лучших местах Навои, предлагают идеальное сочетание роскоши, комфорта и удобства. От современных квартир до просторных домов, у нас есть широкий выбор, чтобы удовлетворить ваши индивидуальные предпочтения и образ жизни. Наше внимание к великолепному дизайну проявляется в каждой детали наших проектов, чтобы вы жили в пространстве, сочетающем в себе функциональность. Стремитесь к светлому будущему вместе с «ANGREN sMART CITY» в качестве надежного партнера по строительству. Мы понимаем, что покупка дома вашей мечты — это важное решение, поэтому мы предлагаем гибкие варианты финансирования, чтобы воплотить ваши мечты о собственном доме в реальность. Позвольте нам помочь вам найти идеальную квартиру или дом, который соответствует вашим потребностям и бюджету. Присоединяйтесь к нам в нашем стремлении создавать экологически чистые объекты, которые положительно влияют на нашу планету. В "ANGREN SMART CITY" мы стремимся создавать устойчивые сообщества для более зеленого и устойчивого будущего. Испытайте вершину городской жизни с "ANGREN SMART CITY". Почувствуйте радость жизни в современной и энергоэффективной квартире в центре Навоийской области. Благодаря нашему вниманию к деталям и непревзойденному опыту, мы уверены, что вы найдете у нас идеальный дом. Выбирая "ANGREN SMART CITY", вы не просто покупаете недвижимость, вы становитесь частью яркого и гостеприимного сообщества. Присоединяйтесь к нашему путешествию и позвольте нам помочь вам создать воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Дом вашей мечты ждет вас в "ANGREN SMART CITY".   ЖК "ANGREN SMART CITY 1"   О жилом комплексе   Этот современный 10-этажный комплекс предлагает квартиры и дома по доступным ценам, гарантируя, что вы найдете дом своей мечты. Ваша безопасность очень важна для нас, и для вашего спокойствия в комплексе удобно расположена система внутренней связи. Почувствуйте себя в безопасности в комфорте вашего нового дома. Семьи с детьми по достоинству оценят удобства «Angren Smart City», в том числе детскую площадку и спортивные площадки. Позвольте вашим детям играть, исследовать и создавать прочные воспоминания в безопасной среде. «Angren Smart City» также понимает важность раннего развития детей. Вот почему в нашем комплексе есть детский сад, чтобы ваши малыши получали наилучший уход и образование в заботливой среде. Есть парковочные места и гаражи для владельцев автомобилей, которые обеспечивают достаточно места для ваших автомобилей. Будьте уверены, что ваши машины безопасны и легко доступны, когда они вам нужны. В «Angren Smart City» мы серьезно относимся к вашей безопасности, поскольку по всему комплексу установлены защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения. Ваше спокойствие является нашим приоритетом.   Квартиры   В ЖК построены уютные квартиры класса комфорт с балконами. В десятиэтажных зданиях построены апартаменты от одной до четырех. Общим количеством построено 96 квартир с площадью от 44 до 134 квадратных метров. К концу 2023 года планируется завершить строительные работы и сдать квартиры своим владельцам
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" ANGREN SMART CITY 1" MCH J
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" ANGREN SMART CITY 1" MCH J
Aloqa tillari
Oʻzbekcha