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ЖК Resim Tashkent

Tashkent, O‘zbekiston
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8
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Kompleks haqida

 Ortadogu является одной из крупнейших строительных компаний Турции. С общей площадью завершенных и строящихся объектов более 2 000 000 квадратных метров, компания демонстрирует внушительный опыт в отрасли.

Ortadogu Holding работает в 17 различных направлениях, с основным фокусом на строительстве. В 2007 году была создана «Ortadogu Construction Group» в Узбекистане, входящая в состав турецкой Ortadogu Holding.

Из числа строящихся проектов, особую гордость компании представляет комплекс «Resim Tashkent» в Яшнабадском районе Узбекистана. Элегантный дизайн комплекса внешне оформляется в благородных, светлых цветах, подчеркивая его уникальность.

Приглашаем вас присоединиться к уникальному опыту жилья в комплексе «Resim Tashkent», где каждая деталь пропитана качеством и трепетом к дизайну.

Одним из самых больших преимуществ расположения комплекса является его близость к центральной части Ташкента, а именно к прекрасному скверу имени Амира Темура. Всего 3 км или 9 минут на машине, и вы окажетесь в сердце всей городской суеты, наслаждаясь при этом атмосферой умиротворенного парка.


В офисе продаж вы сможете:

- Получить подробную информацию от наших опытных специалистов;
- Ознакомиться с планировками, выбрать этаж и вид из окна;
- Познакомиться с высокими стандартами качества и уникальными особенностями нашего жилого комплекса;
- Узнать о специальных условиях покупки и актуальных акциях.

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Kvartira binosi ЖК MEGA STROY GROUP
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Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, будут установлены современные детские площадки и спортивные инвентари, а также беговая и велодорожка по периметру жилого комплекса для здорового образа жизни. Для жильцов комплекса будет дополнительно предоставлен выбор покупки подземных и надземных авто парковочных мест. В нашем доме будут установлены ультрасовременные скоростные лифты, грузоподъёмностью до 1000 кг. Предоставляем Вам цены на следующие квартиры, расположенные с 2-3 и 7 этаже. Квартиры будут сданы с межкомнатными перегородками в виде коробки со следующими работами: - входная железная дверь компании «Бульдорс» производство Россия; - окна компании «АКФА» из ПВХ, 6000 серии. А также будет предоставлен двух контурный котёл для горячей воды и отоплении. Более того, предоставляется Вам возможность оформления «Ипотечного» кредита в банке, по завершению строительства ЖК.
Kvartira binosi ЖК «Nur Hayat New Classics»
Kvartira binosi ЖК «Nur Hayat New Classics»
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Aqlli sarmoyadorlar va o'z uylarini orzu qilganlar uchun! "Nur pichan" yangi binosida bizda, ayniqsa siz uchun ajoyib taklif bor"!  Siz boshlang'ich to'lovisiz kvartiralarning baxtli egasi bo'lishingiz mumkin, qolgan qismi esa foiz to'lovisiz 23 oyga bo'linadi. Bizning LCD « Nur Hayat » qurilishi qizg'in davom etmoqda Qurilish jarayonida ishlatiladigan M: 350 beton navli beton mahsulotlardan foydalanamiz. Bizning betonimiz yuqori sifatli brendlar turiga tegishli. Biz foydalanadigan beton plitalar zilzilalarga dosh berishga qodir. LCD « Nur Hayat » bardoshli va ta'mirlangan kvartiralarni sotib olishga shoshiling "Nur Hayat" — kelajak uchun eng yaxshi tanlovdir! Qo'shimcha ma'lumot olish uchun quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling! Qo'shimcha ma'lumot uchun: 78,147 50 50
Kvartira binosi ЖК "Neo Classic"
Kvartira binosi ЖК "Neo Classic"
Namangan, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
“ Neo classic ” - bu ko'p yillar davomida qulay va qulay hayot uchun zarur bo'lgan barcha narsalarga ega bo'lgan zamonaviy turar-joy majmuasi.  HAMMA XAVFSIZLIK Shu sababli, « Neo classic » turar-joy majmuasini ishlab chiquvchilar poydevor qurilishiga alohida e'tibor berishadi. Qurilishda biz faqat yuqori sifatli materiallardan foydalanamiz va professional hunarmandlar bilan ishlaymiz. NEO CLASSIC-da nafaqat ichkarida, balki tashqarida ham juda chiroyli Endi siz tungi sayr qilish uchun xavfsiz tarzda chiqib ketishingiz mumkin. Siz va oilangiz uchun eng yaxshi tanlov. Ishonchimiz komilki, faqat o'z uyingizda o'zingizni baxtli his qila olasiz.  « Neo klassik » Yaxshi rivojlangan infratuzilma. Turar-joy majmuasi shahar markazida joylashgan. Xavfsizlik (Videokuzatuv kameralari, interkom va xavfsizlik). Chet elliklar turar-joy majmuasi hududiga kirmaydi. Avtoturargohlar. Er osti to'xtash joyi. Liftning mavjudligi. NEO CLASSIC uchun eng muhimi, XAVFSIZLIK Uy juda katta va chiroyli bo'lishi mumkin, ammo agar u yomon poydevorga ega bo'lsa, unda uy bir tiyin narxiga ega. Shuning uchun bizning printsipimiz pulni, kuchni va vaqtni sarf qilmasdan binoning juda kuchli va qattiq poydevorini yaratishdir. Sizning kelajakdagi uyingiz sizga hech qanday avlod uchun xizmat qilmaydi. Manzil: g. Namangan, Amira Temura ko'chasi, 7-uy Manzil: restoran yaqinida « Shodiyona »