NRG Zamon — это новый жилой комплекс комфорт-класса, который включает в себе всё самое лучшее бизнес-сегмента: подземную парковку, круглосуточную охрану и видеонаблюдение, закрытый двор для вашей счастливой жизни.

ЖК NRG Zamon — современный жилой комплекс, состоящий из 4 очередей и домов разной этажности: 8, 9 и 12 этажей, в котором применяются современные технологии. Жилой комплекс расположен в спокойном, но при этом быстро развивающемся районе города, где планируется реализация проекта «Дарё Буйи бизнес сити» с созаднием объектов производства, торговли и услуг.