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NRG ZAMON

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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10 1
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Parametrlar Parametrlar
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Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2024
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    12

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Mulk holati:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Kompleks haqida

NRG Zamon — это новый жилой комплекс комфорт-класса, который включает в себе всё самое лучшее бизнес-сегмента: подземную парковку, круглосуточную охрану и видеонаблюдение, закрытый двор для вашей счастливой жизни.

ЖК NRG Zamon — современный жилой комплекс, состоящий из 4 очередей и домов разной этажности: 8, 9 и 12 этажей, в котором применяются современные технологии. Жилой комплекс расположен в спокойном, но при этом быстро развивающемся районе города, где планируется реализация проекта «Дарё Буйи бизнес сити» с созаднием объектов производства, торговли и услуг. 

Nashr qilingan: 12/09/24
Yangilangan: 12/09/24

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston
Yaqin atrofdagi infratuzilma
Детский сад 500 m

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Turar-joy majmuasi "Чимган Хиллс
Turar-joy majmuasi "Чимган Хиллс
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Жилой Комплекс «Chimgan Hills» Это более 40 000 м2 Жилой и нежилой элитной недвижимости, которая включает в себя квартиры и коммерческие помещения различной планировки. Каждый из 15 блоков жилого комплекса имеет свою наземную и подземную парковку, что позволит с легкостью находить удобное парковочное место.   Мы сдаем свой ЖК комплекс White box – это чистовая отделка. Покупка апартаментов с отделкой White box, экономит время и нервы собственника, так как черновые работы самые сложные и энергозатратные.  Жилые и коммерческие помещения жилого комплекса Chimgan Hills сдаются в отделке White box (пред чистовая отделка). Более 500 квартир и подземная и надземная парковка   Базовые Виды оплат: при 30% предоплате и рассрочка до 01.01.2025 года за 1 м2 12 760 000 сум  при 50% предоплате и  рассрочка до 01.01.2025 года  за 1 м2 11 600 000 сум, скидка 9% от общей стоимости при 100% предоплате за 1 м2 10 440 000 сум, скидка 18% от общей стоимости   ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: - межэтажные перекрытия монолитные участки и плита  - весь дом состоит из облицовочного кирпича - фасад комбинированный: фасадный кирпич, фибробетонные изделия и алюкобонд  - стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт. - фасад первого этажа из черного гранита   Стоимость квартиры включает: White box. - 2х контурный котел с установкой  - предчистовая отделка - Межкомнатные перегородки газоблок - услуга индивидуального 3D проектировании - разводка всех коммуникационных систем (газификация, прокладка холодного водоснабжения, прокладка горячего водоснабжения от котла, кроме разводки отопления) -счётчики коммуникационных систем Тип постройки: Каркасно-Ригельный. Газоблок Высота потолков 3.2 м  Лифты OSTEN GERMANIA    Инфраструктура:  Собственный закрытый двор расположен на 18 000м2 - на входе во двор с двух сторон имеются 2 шлагбаум - по всей территории видеонаблюдение 24/7 - Оборудованная детская площадка - комфортные скамейки - Зеленая зона (газон, цветы, кустарники, декоративные деревья) - Ночное дворовое освещение - Видеонаблюдение 24/7 - Беговые дорожки    Срок сдачи объекта: 3 квартал 2025 год   
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
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Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yunusabad
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yunusabad
Toshkent tumani, O‘zbekiston
dan
14,76M soʻm
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
🏡NRG Yunusobod — sifat qulaylik bilan mos keladigan joy. 🏢NRG Yunusobod - bu biznes toifadagi turar-joy majmuasi bo'lib, unda barcha makonlar sizning qulayligingiz va mamnunligingiz uchun yaratilgan. -Binoning estetik tashqi jabhasi - Nafis zallar - Keng yashil hududlar - Hovuz -Chayxona -24/7 qo'riqlash va videokuzatuvga ega xavfsiz hovli -Bolalar o'yin maydonchasi -Dam olish joylari  -Mashq qilish zonalari 🔑NRG Yunusobod — Bu shunchaki uy-joy emas, bu yangi turmush darajasi.  📌Bizga qo'shiling va yashash uchun eng zo'r joyni kashf eting.  
Quruvchi
NRG
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Quruvchi
NRG
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Мингчинор"
Turar-joy majmuasi "Мингчинор"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Застройщик «Millennium House» cвою работу осуществляет с 2017 года, и уже успел зарекомендовать себя как надежная компания, новостройки которой радуют как своим фасадом, так и комфортабельностью проживания. Жилой комплекс «MING CHINOR» - это ваш комфорт и безопасность. 9 - этажный современный жилой дом с богатым внутренним двором расположен в юнусабадском районе. Все необходимые для комфортной жизни места находятся недалеко от ЖК Минг Чинор, а облагороженный двор комплекса станет излюбленным местом для жильцов с детьми, благодаря всем необходимым условием для безопасных и веселых игр.  Виды оплат: 1) 100% оплата - скидка 15% 2) 50% оплата - скидка 10% и рассрочка на 6 месяцев. 3) 40% оплата - скидка 5% и рассрочка на 6 месяцев.  Стоимость квартиры включает: Входная железная дверь Стеклопакеты на окна   Тип постройки:  Монолитный каркас, жженый кирпич межком перегородки жжёный кирпич . квартиры продаются без ремонта , черновая отделк.  стяжка пола.  Высота потолков 3,2 м   Инфраструктура: зеленые зоны, детские площадки. Объект будет оснащен камерами наблюдениями и охраной. На территории объекта будет находится наземная и крытая  парковка  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
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Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
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