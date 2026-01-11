Turar-joy majmuasi "Zamon"

Zamon — Toshkent shahridagi komfort klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, xavfsizlik va shinam muhitni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha amaliy arxitektura, funksional rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, qulaylik kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanadigan makonni yaratadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, soddalik va uyg‘unlikka urg‘u berilgan holda bajarilgan.
Ixcham fasadlar, yorqin yechimlar va amaliy materiallar yoqimli tashqi ko‘rinish yaratib, loyihaning zamonaviy ruhini ta’kidlaydi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: Komfort
Zamonaviy turar-joy qurilish formati
Qulay va puxta o‘ylangan rejalashtirish
Makondan oqilona foydalanish
Oilaviy hayot uchun qulay yechimlar
🏢 Kirish zonalari va qulaylik
Majmuada sifatli pardozga ega, qulay tashkil etilgan zamonaviy kirish zonalari nazarda tutilgan.
To‘siqlarsiz muhit bolali oilalar va katta yoshdagi insonlar uchun ham qulay harakatlanishni ta’minlaydi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Hovli konsepsiyasi xavfsizlik va osoyishtalikka yo‘naltirilgan:
yopiq hudud
shinam ichki hovli
bolalar maydonchalari
sayr zonalari
dam olish joylari
videokuzatuv tizimi
Bunday yondashuv turar-joy majmuasi ichida qulay va shinam muhit yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:
avtoturargoh joylari
zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari
dam olish uchun jamoat hududlari
kundalik qulaylik uchun makonlar
📍 Lokatsiya
Zamon turar-joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilma va qulay transport aloqalariga ega joyda joylashgan.
Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, servis obyektlari va qulay hayot uchun zarur barcha sharoitlar mavjud.