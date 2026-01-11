  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi "Zamon"

Turar-joy majmuasi "Zamon"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47,895
dan
$1,210/m²
;
8
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 33928
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    12

Kompleks haqida

Zamon — Toshkent shahridagi komfort klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, xavfsizlik va shinam muhitni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha amaliy arxitektura, funksional rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, qulaylik kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanadigan makonni yaratadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, soddalik va uyg‘unlikka urg‘u berilgan holda bajarilgan.

Ixcham fasadlar, yorqin yechimlar va amaliy materiallar yoqimli tashqi ko‘rinish yaratib, loyihaning zamonaviy ruhini ta’kidlaydi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Komfort

  • Zamonaviy turar-joy qurilish formati

  • Qulay va puxta o‘ylangan rejalashtirish

  • Makondan oqilona foydalanish

  • Oilaviy hayot uchun qulay yechimlar

🏢 Kirish zonalari va qulaylik

Majmuada sifatli pardozga ega, qulay tashkil etilgan zamonaviy kirish zonalari nazarda tutilgan.

To‘siqlarsiz muhit bolali oilalar va katta yoshdagi insonlar uchun ham qulay harakatlanishni ta’minlaydi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Hovli konsepsiyasi xavfsizlik va osoyishtalikka yo‘naltirilgan:

  • yopiq hudud

  • shinam ichki hovli

  • bolalar maydonchalari

  • sayr zonalari

  • dam olish joylari

  • videokuzatuv tizimi

Bunday yondashuv turar-joy majmuasi ichida qulay va shinam muhit yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:

  • avtoturargoh joylari

  • zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari

  • dam olish uchun jamoat hududlari

  • kundalik qulaylik uchun makonlar

📍 Lokatsiya

Zamon turar-joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilma va qulay transport aloqalariga ega joyda joylashgan.

Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, servis obyektlari va qulay hayot uchun zarur barcha sharoitlar mavjud.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Kvartira binosi ЖК“CHINARA PARK”
Chirchik, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi "Ofiyat"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$78,624
Turar-joy majmuasi Жк " BI SA`DO "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК "PRESTIGE Gardens "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Жк "Harizma "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi "Zamon"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47,895
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Chirchik, Oʻzbekiston
dan
$685
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Yangi O’;zbekiston turar-joy majmuasi - Chirchiq shahrida joylashgan 9 qavatli g’ishtdan qurilgan ko’p funksiyali bino. 39 dan 78 kvadrat metrgacha bo'lgan yangi kvartiralar. m tayyor ta'mirlar bilan sotuvga chiqariladi. Har bir xonadonda bo‘limlar o‘rnatiladi.  Uy-joy majmuasi butunlay xav…
Quruvchi
“SAMAR CONSTRUCTION GROUP”
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
“SAMAR CONSTRUCTION GROUP”
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi Ko’kcha-Oqtepa
Turar-joy choragi Ko’kcha-Oqtepa
Turar-joy choragi Ko’kcha-Oqtepa
Turar-joy choragi Ko’kcha-Oqtepa
Turar-joy choragi Ko’kcha-Oqtepa
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$817
Topshirish muddati 2024
«ko’;’;kcha-oqtepa» turar-joy majmuasi xaridorlarga nafaqat yashash uchun kvartiralar, balki o’;z biznesini yuritish uchun 1 va 2-qavatlarni ham taklif etadi. Biznes va tijorat sohalarida rivojlangan infratuzilmaga ega 12 blokdan iborat va 1000+ xonadonga mo‘ljallangan majmuamiz biznesingiz …
Quruvchi
ART HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ART HOUSE
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$51,784
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 14
Botanika Saroyi turar-joy majmuasi – Bu Qozog‘iston ko‘chmas mulk bozorida yetakchi sifatida tan olingan BI Group xalqaro innovatsion qurilish xoldingining noyob loyihasidir. 1995-yilda tashkil etilganidan buyon xolding professional va ishonchli hamkor sifatida obro‘ qozondi va hozirda “Bota…
Quruvchi
Bi GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Bi GROUP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Dollar va inflyatsiya nega kvartiralarni qimmatlashtiryapti — O‘zbekistondagi ko‘chmas mulk narxlari haqida ekspertlar
28.12.2025
Dollar va inflyatsiya nega kvartiralarni qimmatlashtiryapti — O‘zbekistondagi ko‘chmas mulk narxlari haqida ekspertlar
Barcha nashrlarni ko'rsatish