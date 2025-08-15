Turar-joy majmuasi Жк " BI SA`DO "

🌟 B🌟 BI Sad'o - Megapolopolis ritmida
Bi Sad'o nafaqat turar joy majmuasi emas, bu muvozanat falsafasidir. Bu erda har bir element - arxitekturadan landshaftdan - havo, suv, yong'in va yerdan ilhomlantiradi. Loyiha Toshkentning yuragida tinchlik, uslub va hayot sifatini izlayotganlar uchun yaratilgan.
③ Jarid
kompleks ko'chada Yashnobod tumanida joylashgan. Parkent, yashilliklar bilan o'ralgan, "Yangi" Uzbekistan "Park, Golf Club va Yashnobod metrosi yonida. Bu hayot uchun, mehnat va dam olish uchun ideal joy. ③ arxitektura va tartib
decoration: black and White Box
apartments with terraces and panoramic windows
delivery - 3 quarter of 2025
🌳 The infrastructure and convenience
Closed courtyard without cars
amphitheater, the barbecue zone, the Workout zone
Playgrounds of quality materials
Green alleys, streams, fountain and places for meditation
iP-domoniya, video nazorat, elektron qulflar
boshqa klinikalar.
Bi Sad'o - bu har kuni uyg'unlik bilan to'ldirilgan joy. Bu erda men yashashni, yaratmoqchiman, bolalarni tarbiyalamoqchiman va har lahzada zavqlanaman. Bu shunchaki kvadrat metr emas - bu qulaylik san'atiga aylanadi.