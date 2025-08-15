  1. Realting.uz
  Yangi binolar
  Turar-joy majmuasi Жк " BI SA`DO "

Turar-joy majmuasi Жк " BI SA`DO "

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ID: 27312
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit-g’isht
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2025
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    9

Kompleks haqida

🌟 B🌟 BI Sad'o - Megapolopolis ritmida

Bi Sad'o nafaqat turar joy majmuasi emas, bu muvozanat falsafasidir. Bu erda har bir element - arxitekturadan landshaftdan - havo, suv, yong'in va yerdan ilhomlantiradi. Loyiha Toshkentning yuragida tinchlik, uslub va hayot sifatini izlayotganlar uchun yaratilgan.

③ Jarid

kompleks ko'chada Yashnobod tumanida joylashgan. Parkent, yashilliklar bilan o'ralgan, "Yangi" Uzbekistan "Park, Golf Club va Yashnobod metrosi yonida. Bu hayot uchun, mehnat va dam olish uchun ideal joy. ③ arxitektura va tartib

  • decoration: black and White Box

  • apartments with terraces and panoramic windows

  • delivery - 3 quarter of 2025

    • 🌳 The infrastructure and convenience

    • Closed courtyard without cars

    • amphitheater, the barbecue zone, the Workout zone

    • Playgrounds of quality materials

    • Green alleys, streams, fountain and places for meditation

    • iP-domoniya, video nazorat, elektron qulflar

      boshqa klinikalar.

    • p>

      Bi Sad'o - bu har kuni uyg'unlik bilan to'ldirilgan joy. Bu erda men yashashni, yaratmoqchiman, bolalarni tarbiyalamoqchiman va har lahzada zavqlanaman. Bu shunchaki kvadrat metr emas - bu qulaylik san'atiga aylanadi.

    Joylashuvi xaritada

    Toshkent, Oʻzbekiston

