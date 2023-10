ЖК Mashxadi Residence

LCD Mashxadi qarorgohi

Tugatish bosqichida sokin hududda kvartira qidirayotganlar uchun ajoyib imkoniyat



Parkent Yashnabad ko'chasida joylashgan kvartiralarni sotishning navbatdagi bosqichi boshlanganini e'lon qilamiz!



Kvartira:

2 Com - 84 m ²

3 Com - 99,7 m ²

4x com - 171 m ²



Dastlabki badalni 50% tashkil eting, qolgan qismi kadastr ozod qilinganidan keyin.

Yetkazib berish muddati: 2024 yil may

Ipoteka va subsidiyalar mavjud emas

Manzil: Yashnabad tumani, S.Mashxadiy ko'chasi 218.

Shinamliklar

Yopiq hudud

24/7 kamerani kuzatish

Kirish eshigi o'rnatilgan.

Tashqi ramkalar o'rnatilgan

Qutida.

Yopiq va ochiq to'xtash joyi

Uyning devorlari g'ishtdan qilingan