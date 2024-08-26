Turar-joy majmuasi "Aviasozlar"

ОПИСАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «Aviasozlar Plaza»

Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура.

Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависимости от сезона и погоды.

Подъезды в жилом комплексе “Aviasozlar Plaza ” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов. Обильное освещение лестничных площадок обеспечит комфорт и безопасность в повседневной жизни жителей. Также установлены комфортные и современные лифты, которые отличаются своей практичностью и надежностью.

Детская площадка в жилом комплексе «Aviasozlar Plaza» обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на лужайке со скамейками с элементами ландшафтного дизайна.

Стоимость квартиры включает:

Перегородки межкомнатные (готовые для обоя)

Пластмассовые окна ( АКФА)

Входная железная дверь ( с домофоном)

Счетчики коммуникационные

Тип постройки:

Монолит - газоблок

Перегородки межкомнатные газоблок

Беловая отделка квартиры

Высота потолков 3.3 м

Инфраструктура:

В каждом подъезде по 2 современных лифта

Парковка наземная и двухуровневая подземная

Удобное местоположение

Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности

Детская площадка

