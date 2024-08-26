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Turar-joy majmuasi "Aviasozlar"

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
27
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25220
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район
  • Metro
    Mashinasozlar (~ 700 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    12

Ichki tafsilotlar

Mulk holati:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Lift

Qo'shimcha

  • Дом сдан

Kompleks haqida

ОПИСАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «Aviasozlar Plaza» 
Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура.
Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависимости от сезона и погоды.
Подъезды в жилом комплексе “Aviasozlar Plaza ” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов. Обильное освещение лестничных площадок обеспечит комфорт и безопасность в повседневной жизни жителей. Также установлены комфортные и современные лифты, которые отличаются своей практичностью и надежностью.
Детская площадка в жилом комплексе «Aviasozlar Plaza» обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на лужайке со скамейками с элементами ландшафтного дизайна.
Стоимость квартиры включает:
Перегородки межкомнатные (готовые для обоя)
Пластмассовые окна ( АКФА)
Входная железная дверь ( с домофоном)
Счетчики коммуникационные 
Тип постройки: 
Монолит - газоблок
Перегородки межкомнатные газоблок
Беловая отделка квартиры
Высота потолков 3.3 м
Инфраструктура: 
В каждом подъезде по 2 современных лифта
Парковка наземная и двухуровневая подземная
Удобное местоположение
Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности
Детская площадка          
 

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

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