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Nasl Dahasi

Ташкент, Узбекистан
от
916,88 млн сум
;
32
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

“Nasl Dahasi” - новый жилой комплекс бизнес - класса расположен на современной территории Ташкента и отличается от остальных своей неповторимой архитектурой. Здание построено в стиле Art Deco. Основные элементы в виде арки и панорамные окна придают ему еще больше элегантности. Наряду с красивым видом созданы современные условия, позволяющие жильцам чувствовать полный комфорт в своем доме. Покупая в этих домах, вы получаете возможность жить в прекрасной атмосфере.

Главные особенности ЖК “Nasl Dahasi”

Поскольку комплекс расположен в развитом районе города, он имеет богатую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру. Метро, учебные заведения, рестораны, медицинские учреждения и торговые центры находятся в нескольких минутах ходьбы. Условия и удобства во дворе здания одинаково понравятся взрослым и детям.

Во дворе есть современная оборудованная детская площадка и workout зона. Прогулочная дорожка с ландшафтным дизайном также придает двору еще больше красоты. У вас будет возможность прогуляться здесь на свежем воздухе и пообщаться со своими близкими.

Также есть парковка, чтобы не было проблем с размещением ваших автомобилей.

Квартиры ЖК “Nasl Dahasi”

12-этажный комплекс состоит из 6 корпусов общей площадью 50 000 м². Представляет собой кирпичные квартиры 3-х разной планировки с высотой потолка 3 метра. В каждой квартире есть автономная система отопления. Комплекс оснащен 6 скоростными лифтами.

Также, проектом предполагается расширение территории застройки благодаря сносу 2-этажных соседних зданий. 

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
16
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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Nasl Dahasi
Ташкент, Узбекистан
от
916,88 млн сум
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