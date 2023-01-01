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ЖК «Sarikul»

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

О застройщике
Застройщик Ташкента Glad House
Относительно молодая компания-застройщик уже успела зарекомендовать себя в мире новостроек с помощью разработки и постройки проекта современного жилого комплекса. В своей работе компания пользовалась интересным подходом к дизайну внешнего вида комплекса, при этом соблюдая правильность проведения строительных работ. В своих социальных сетях застройщик также делится успехами строительства, своими новыми проектами и многим другим.

Новостройка в Ташкенте от Застройщика
Тихий и уютный жилой комплекс Sarikul расположился на одноименной улице Мирабадского района, преподнося своим резидентам все преимущества от проживания рядом с центром города. Интересный фасад здания, просторные квартиры, балконы с красивым видом на город и удобные условия покупки делают данный комплекс хорошим местом для нового дома. ЖК Sarikul находится в процессе строительства, которое закончится в 4 квартале 2023 года, но уже сейчас можно ознакомиться со всей подробной информацией о проекте, и купить здесь квартиру. Новостройка Ташкента – Sarikul
Роскошный 10-этажный жилой комплекс состоит из просторных и светлых квартир с минимумом нежилой площади. Комплекс расположился в тихом и спокойном уголке района, имеет круглосуточную охрану и обустроенный зеленый дворик с подземным паркингом.

Инфраструктура
Расположившись в Мирабадском районе, по улице Сарыкульская 4, жители жилого комплекса получат доступ ко всей развитой инфраструктуре района. В шаговой доступности находятся школы и детские садики с колледжами, а также несколько удобных транспортных развязок для быстрого перемещения по городу. В паре минут езды на общественном транспорте находится супермаркет Makro и Мирабадский рынок.

Цены на квартиры в жилом комплексе Sarikul
Застройщик предлагает 1,2 и 3-х комнатные квартиры к покупке, с большим разнообразием планировок и квадратурой от 43 до 116 квадратных метров. Также возможна покупка квартиры в рассрочку.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК «Sarikul»
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Застройщик    “GARANT UCHQUDUQ” MCHJ»   Добро пожаловать в ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК», ведущую строительную компанию в городе Навои, занимающуюся предоставлением первоклассных строительных услуг и предоставлением высококачественных квартир и современных домов. Стремясь к совершенству, мы предлагаем вам лучшие адреса в Навои, где вас ждут роскошь и комфорт.   О жилом комплексе   Добро пожаловать в исключительный жилой комплекс «ORZULAR», разработанный ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК». Этот современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Навои, предлагает ряд недорогих домов, предназначенных для воплощения вашей мечты в реальность. На 9 этажах современного дизайна "ORZULAR" представлены различные варианты жилья, соответствующие разным стилям жизни и предпочтениям. От стильных квартир до просторных домов, мы предлагаем широкий выбор планировок для удовлетворения ваших конкретных потребностей. Для обеспечения вашей безопасности и удобства система внутренней связи удобно расположена на территории комплекса, обеспечивая безопасный контроль доступа и спокойствие для вас и вашей семьи. "ORZULAR" разработан с заботой о семьях. В комплексе вы найдете школу и детский сад, что обеспечит легкий доступ к качественному образованию для ваших детей. Попрощайтесь с долгими поездками на работу и оцените удобство доступности учебных заведений. На территории жилого комплекса имеются паркинги и гаражи, обеспечивающие удобные и безопасные варианты парковки для жильцов и их гостей. Вы можете быть уверены, что ваши автомобили находятся под надежной охраной. Расположенный в оживленном городе Навои, «ORZULAR» предлагает новые дома и квартиры в современном стиле, отражающем современный образ жизни. Испытайте радость владения новым домом, сочетающим в себе эстетику, функциональность и доступность. Откройте для себя очарование 2x комнатных и 3x комнатных домов в Учкудуке в «МЕЧТАХ». Независимо от того, являетесь ли вы небольшой семьей или нуждаетесь в дополнительном пространстве, наши продуманно спроектированные дома удовлетворят ваши потребности и обеспечат комфортное проживание. Не упустите возможность стать частью этого исключительного жилого комплекса. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах в «ORZULAR» и обезопасить свой новый дом в оживленном городе Учкудук.   Видеонаблюдение   Кодовая дверь   Домофон   Детская площадка   Торговый центр   Адрес: Навоийская Область Учкудукский Район, Учқудуқ Шаҳар Aбай МФЙ 45 Уй
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Застройщик: Modera Towers
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