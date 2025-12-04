  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Бухарская область
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Бухарской области

Шафирканский район
1
Бухара
15
Шафиркан
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом ЖК Sharq residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Sharq residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Sharq residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Sharq residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Sharq residence
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК Sharq residence   Sharq residence квартиры премиум-класса. Лучший подарок для вашей семьи самые удобные и безопасные современные дома. Для тех, кто ценит качество Следующее произведение искусства" ЖК Sharq residence жилье премиум-класса. Удобное расположение. Высок…
Застройщик
Shakirov Developer Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Shakirov Developer Group
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Бухара, Узбекистан
от
$34,430
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Площадь 85–109 м²
5 объектов недвижимости 5
Бизнинг турар-жой мажмуасининг афзалликлари: * Автомобиллар учун турар жойлар; * Кенг ва кўкаламзор ҳовли, болалар ўйин майдончаси; * Кеча-кундуз, хавфсиз ҳудуд; 100% тўлов амалга оширилса ажойиб чегирма берилади! Фоизсиз бўлиб тўлаш имконияти ҳам бор: олдиндан тўлов 50%, қолган 5…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
85.9
31,001
Квартира 2 комнаты
85.0 – 109.4
32,681 – 52,340
Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК «Фатхобод» 
Многоквартирный жилой дом ЖК «Фатхобод» 
Многоквартирный жилой дом ЖК «Фатхобод» 
Многоквартирный жилой дом ЖК «Фатхобод» 
Многоквартирный жилой дом ЖК «Фатхобод» 
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК «Фатхобод»  Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы. Выберите понравившуюся квартиру в нашем новом доме ЖК «Фатхобод…
Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом жк “LOFT_RESIDENCE”
Многоквартирный жилой дом жк “LOFT_RESIDENCE”
Многоквартирный жилой дом жк “LOFT_RESIDENCE”
Многоквартирный жилой дом жк “LOFT_RESIDENCE”
Многоквартирный жилой дом жк “LOFT_RESIDENCE”
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Жилой комплекс LOFT RESIDENCE Стартует продажи апартаментов в нашем втором проекте — высококлассном жилом комплексе “LOFT_RESIDENCE” в величающем проекте " Бухара Сити " В жилом комплексе выставлены на реализацию магазины и квартиры площадью: Магазины с подвальным помещением- 42.26 / …
Застройщик
MIROBI BUXORO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
MIROBI BUXORO
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Akbar House"
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК "Akbar House" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, п…
Застройщик
Akbar House
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Akbar House
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "ЦЕНТР"
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЦЕНТР" был построен в центре города Бухары.  Жилой комплекс ЖК ЦЕНТР от компании Great House имеет следующие преимущества: Инновационный архитектурный дизайн жилых зданий; Частный детский сад и магазины на территории комплекса; Комплекс имеет развитую…
Застройщик
"GREAT HOUSE PREMIUM CLASS" MCHJ
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
"GREAT HOUSE PREMIUM CLASS" MCHJ
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "EUROPA"
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Площадь 50 м²
1 объект недвижимости 1
ЖК "EUROPA" - это воплощение изящности и лёгкости Наш дом отличается на фоне всех остальных своим европейским лаконичным фасадом и светлыми тонами в стиле Барокко, которые создают ощущение гармонии и покоя. Каждая деталь фасада - это как отдельным вид искусства, который будет радовать жил…
Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
ЖК SADAF HOUSE О жилом комплексе Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья и газоны. Жилой к…
Застройщик
SADAF HOUSE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
SADAF HOUSE
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом Конечка
Многоквартирный жилой дом Конечка
Многоквартирный жилой дом Конечка
Многоквартирный жилой дом Конечка
Бухара, Узбекистан
от
$16,641
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Площадь 54–84 м²
16 объектов недвижимости 16
"Family Park"  навбатдаги турар-жой биносининг сотилишига  старт берди! 6-каватда жойлашган 2 хонали (72,5кв/м) хонадон 100% тулов учун 2800000 сумдан.  Манзил: Бухоро шаҳар, Мустақиллик ва Алпомиш кўчалари кесишмаси. Мўлжал: Конечка чоррахаси Имкониятни қўлдан бой берманг. Хонад…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
54.0 – 84.0
176,11 млн – 382,54 млн
Квартира 2 комнаты
84.0
28,228
Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Бухара, Узбекистан
от
$29,921
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
2 хонали хонадон 85 кв метрли, улкан ошхонаси билан сотилади. "Family Park" сизни жозибадор таклиф билан хурсанд килмокда: Энди сиз ушбу турар-жой мажмуасида, хонадонингизни 36 ойгача, нафакат хамёнбоп нархда, балки фоизсиз тўлов асосида харид килишингиз мумкин. Family Park савдо оф…
Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК Boģidasht   Shakirov Developer Group с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Boģidasht»! Уютная квартира в 5-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Жилой комплекс состоит из двух блоков. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные квар…
Застройщик
Shakirov Developer Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Shakirov Developer Group
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК “New bukhara“ 
Многоквартирный жилой дом ЖК “New bukhara“ 
Многоквартирный жилой дом ЖК “New bukhara“ 
Многоквартирный жилой дом ЖК “New bukhara“ 
Многоквартирный жилой дом ЖК “New bukhara“ 
Многоквартирный жилой дом ЖК “New bukhara“ 
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК “New bukhara“  ЖК строится по последним технологиям строительства. Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.  О жилом комплексе:  Удобная локация , качественно построенный дом Благополучный район Доступность т…
Застройщик
NEW BUKHARA
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
NEW BUKHARA
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Shofirkon Markaz
Многоквартирный жилой дом ЖК Shofirkon Markaz
Многоквартирный жилой дом ЖК Shofirkon Markaz
Многоквартирный жилой дом ЖК Shofirkon Markaz
Шафиркан, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК Shofirkon Markaz   На основе оригинального дизайна, инновационных технологий наши небоскребы строятся мастерами своего дела. Откройте для себя двери будущего c ЖК  "Shofirkon Markaz" О жилом комплексе На территории ЖК "Shofirkon Markaz" расположены уникальные декоративные дере…
Застройщик
MIROBI BUXORO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
MIROBI BUXORO
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК “Fayz-baraka“
Многоквартирный жилой дом ЖК “Fayz-baraka“
Многоквартирный жилой дом ЖК “Fayz-baraka“
Многоквартирный жилой дом ЖК “Fayz-baraka“
Многоквартирный жилой дом ЖК “Fayz-baraka“
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК  “Fayz-baraka“  ЖК строится по последним технологиям строительства. Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.  О жилом комплексе:  Удобная локация , качественно построенный дом Благополучный район Доступность …
Застройщик
NEW BUKHARA
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
NEW BUKHARA
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Royal Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Royal Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Royal Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Royal Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Royal Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Royal Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Royal Residence
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Royal Residence - это место, где сбываются мечты!   Royal residence - это гармония вкуса и изысканности, качества безопасности и красоты.  Каждый раз приходя домой, вы почувствуете комфорт, радость и как исполняются ваши мечты, ведь открывая двери “Royal residence”, вы открываете двери…
Застройщик
MIROBI BUXORO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
MIROBI BUXORO
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом Family Park
Многоквартирный жилой дом Family Park
Многоквартирный жилой дом Family Park
Многоквартирный жилой дом Family Park
Многоквартирный жилой дом Family Park
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Площадь 46–84 м²
19 объектов недвижимости 19
Family Park это уникальный жилой комплекс, каждый из домов, построенных компанией, по-своему уникален. Сейчас открыты продажи квартир по очень привлекательным ценам в новостройках. Среди них основной силой здания, т. е. одним из изделий, обеспечивающих устойчивость и прочность здания,…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0 – 84.0
22,000 – 410,00 млн
Квартира
46.0 – 84.0
220,43 млн – 460,68 млн
Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
Языки общения
Русский
На карте