  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Хорезмская область
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Хорезмской области

Ургенчский район
7
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Многоквартирный жилой дом ЖК ASIA GRAND
Многоквартирный жилой дом ЖК ASIA GRAND
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: "ASIA GRAND TEHNOLOGY SERVIS"
ЖК ASIA GRAND   Дизайн жилого комплекса "ASIA GRAND"   Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.   Развлечения на территории жилого комплекса   На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.   Адрес: Хорезмская область, город Ургенч около аэропорта.
Многоквартирный жилой дом ЖК " Чашма "
Многоквартирный жилой дом ЖК " Чашма "
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MyHouse
ЖК " Чашма "     My House с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Чашма »! Уютная квартира в 6-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные. Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете оформить интерьер по своему вкусу. А двор оборудован игровой площадкой и прогулочными зонами. Его украшает ухоженный зеленый ландшафт.   Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. У новостройки максимально удобная локация. Жилой комплекс предлагает квартиры с балконами.   Мы верим в создание сообщества, которое удовлетворяет все аспекты потребностей вашей семьи. Благодаря хорошо развитой инфраструктуре и близости к основным удобствам, ЖК " Чашма "  предлагает комфортный и полноценный образ жизни.   Адрес: город Ургенч арбоблар махалласи, ориентир напротив ресторан Индаба.
Многоквартирный жилой дом ЖК «Юксалиш»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Юксалиш»
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Сохил бойи уйлари
Жилой комплекс «Юксалиш» — это современные шестиэтажные апартаменты в центре столицы Ургенча по привлекательным ценам и выгодным условиям оплаты. С применением современных технологий в строительстве и качественных материалов удалось возвести восьмиэтажные здания с устойчивым фундаментом и надежной конструкцией. Современная система безопасности с охраной и видеонаблюдением, подземный паркинг, детская игровая площадка, просторные квартиры с высокими потолками – это все для безопасной и комфортной жизни резидентов. Всего в доме два подъезда, в них установлены бесшумные и скоростные лифты от европейского производителя.   Квартиры в ЖК «Юксалиш»   Жилой комплекс состоит из 1, 2, 3-комнатных квартир. Планировка в них будет свободная.  Высота потолков – 3,5 метра, что даст дополнительный простор для самых разных дизайнерских решений.   Инфраструктура   Внутренняя территория полностью огорожена, система охраны и видеонаблюдение обеспечат полную безопасность жителям. В беседках и скамейках, установленных во дворе, можно приятно провести время, наслаждаясь прекрасным ландшафтом и фонтаном.
Многоквартирный жилой дом ЖК Sohil bo'yi
Многоквартирный жилой дом ЖК Sohil bo'yi
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: Сохил бойи уйлари
  Жилой комплекс «Sohil bo'yi» – ваш идеальный выбор! Современные и комфортные квартиры обеспечивают прекрасную атмосферу для вас и вашей семьи. Жилой комплекс предлагает различные удобства, включая наземный паркинг, круглосуточную охрану и прогулочные зоны. Наслаждайтесь спокойным проживанием в безопасной среде со всеми необходимыми условиями.   Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к 2024 году.   Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре Ургенча.   Выбирайте «ЖК Sohil bo'yi» для своей новой квартиры или частного дома, живите роскошной, комфортной и современной жизнью. Пусть «ЖК Sohil bo'yi» станет местом, где можно найти адрес своей мечты.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шошилинч"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шошилинч"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MyHouse
ЖК "Шошилинч" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "Шошилинч", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора, свободным от автомобилей, и спокойствием, созданным для безопасной игры ваших детей. Мы гарантируем высокий уровень квартир, которые станут вашим уютным и комфортным домом.     Жилой комплекс находится в окружении разнообразной инфраструктуры, которая удовлетворит потребности его жителей. Все необходимые объекты находятся в непосредственной близости, обеспечивая комфорт и удобство для жильцов жилого комплекса.   Адрес: город Ургенч Джингавуз махалля, ориентир Феруз ресторан.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Надмес"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Надмес"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MyHouse
ЖК "Надмес"   Добро пожаловать в "My House" ведущую строительную компанию в Ургенче, занимающуюся предоставлением исключительных новых квартир, определяющих современную жизнь. Благодаря нашей приверженности качеству и опыту, мы являемся вашим надежным партнером в поиске дома вашей мечты.   Мы понимаем, что покупка новой квартиры должна быть комфортной и приятной. Наша преданная команда готова помочь вам, предоставляя экспертные консультации и индивидуальную поддержку, чтобы воплотить вашу мечту о собственном доме в реальность.   Принимая во внимание наше стремление к устойчивому развитию,"My House" строит экологически чистые объекты, которые гармонируют с окружающей средой в жилом комплексе " Надмес "   Адрес: город Ургенч улица Ислама Каримова, ориентир напротив школы 2
Многоквартирный жилой дом ЖК Mutavalli City
Многоквартирный жилой дом ЖК Mutavalli City
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MUTAVALLI CITY
Mutavalli City это 7-ми этажный дом, развитая инфраструктура, удобное расположение, зеленый сад и тихий район, расположен на берегу канала Шавот в Городе Ургенче. Планировки квартир: 2 комнатые – от 63,1 м² до 66,5 м²; 3-комнатные – от 73,0 м² до 98,4 м²; Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.  Mutavalli City – жилой комплекс – это жилой комплекс, в котором есть не только качественные дома, но и различные дополнительные удобства. Mutavalli City – добротные дома от надежной строительной компании