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Квартиры в новостройках в Хорезмской области, Узбекистан

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Ургенчский район
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Многоквартирный жилой дом ЖК Mutavalli City
Многоквартирный жилой дом ЖК Mutavalli City
Многоквартирный жилой дом ЖК Mutavalli City
Многоквартирный жилой дом ЖК Mutavalli City
Многоквартирный жилой дом ЖК Mutavalli City
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Многоквартирный жилой дом ЖК Mutavalli City
Навруз, Узбекистан
Цена по запросу
Mutavalli City это 7-ми этажный дом, развитая инфраструктура, удобное расположение, зеленый сад и тихий район, расположен на берегу канала Шавот в Городе Ургенче. Планировки квартир: 2 комнатые – от 63,1 м² до 66,5 м²; 3-комнатные – от 73,0 м² до 98,4 м²; Жилой комплекс полностью без…
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MUTAVALLI CITY
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MUTAVALLI CITY
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Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК " Чашма "
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК " Чашма "     My House с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Чашма »! Уютная квартира в 6-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные. Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете офор…
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MyHouse
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MyHouse
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Многоквартирный жилой дом ЖК ASIA GRAND
Многоквартирный жилой дом ЖК ASIA GRAND
Многоквартирный жилой дом ЖК ASIA GRAND
Многоквартирный жилой дом ЖК ASIA GRAND
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК ASIA GRAND   Дизайн жилого комплекса "ASIA GRAND"   Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до …
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"ASIA GRAND TEHNOLOGY SERVIS"
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"ASIA GRAND TEHNOLOGY SERVIS"
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Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шошилинч"
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК "Шошилинч" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "Шошилинч", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора, свободны…
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MyHouse
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MyHouse
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Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Надмес"
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК "Надмес"   Добро пожаловать в "My House" ведущую строительную компанию в Ургенче, занимающуюся предоставлением исключительных новых квартир, определяющих современную жизнь. Благодаря нашей приверженности качеству и опыту, мы являемся вашим надежным партнером в поиске дома вашей мечт…
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MyHouse
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MyHouse
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Русский
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