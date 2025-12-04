  1. Realting.uz
Многоквартирный жилой дом ЖД
Многоквартирный жилой дом ЖД
Многоквартирный жилой дом ЖД
Многоквартирный жилой дом ЖД
Многоквартирный жилой дом ЖД"HOUSE"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
ЖД"HOUSE"   Современный ландшафтный дизайн и богатая озелененная территория - все это о жилом комплексе ЖД "HOUSE" от Komfort Konstrakshn!   Для автовладельцев предусмотрен подземный и наземный паркинг   В жилом комплексе ЖД "HOUSE" вы найдете все необходимое для комфортной…
Застройщик
KOMFORT KONSTRAKSHN
KOMFORT KONSTRAKSHN
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Qorasuv Marvaridi"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК Qorasuv Marvaridi Один из самых роскошных жилых комплексов в Самарканде. Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения. Мы строим дом, который будет удобен для всех. Та…
Застройщик
SADIKOV DEVELOPMENT GROUP
SADIKOV DEVELOPMENT GROUP
Многоквартирный жилой дом ЖК IKROM STROY INVEST
Многоквартирный жилой дом ЖК IKROM STROY INVEST
Многоквартирный жилой дом ЖК IKROM STROY INVEST
Многоквартирный жилой дом ЖК IKROM STROY INVEST
Многоквартирный жилой дом ЖК IKROM STROY INVEST
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК IKROM STROY INVEST
Многоквартирный жилой дом ЖК IKROM STROY INVEST
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК IKROM STROY INVEST Уважаемые наши клиенты хотим познакомить вас с масштабным строительством нового жилого комплекса премиум класса. Встречайте новый проект от компании IKROM STROY INVEST, которая успела привлечь внимание множество жителей Самарканда! Роскошный проект, просторные квартиры…
Застройщик
IKROM STROY INVEST
IKROM STROY INVEST
Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT” - это современное архитектурное решение, для комфортного проживания в столице. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире. На крышах установлены…
Застройщик
VOSTOCHNIY ELEMENT
VOSTOCHNIY ELEMENT
Многоквартирный жилой дом ЖК SARTEPO.
Многоквартирный жилой дом ЖК SARTEPO.
Многоквартирный жилой дом ЖК SARTEPO.
Многоквартирный жилой дом ЖК SARTEPO.
Многоквартирный жилой дом ЖК SARTEPO.
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК SARTEPO. Мы рады представить вам жилой комплекс “ЖК SARTEPO”. Здесь собраны самые передовые новшества мировой архитектуры, воплощенные в реалии. Проект строительства ЖК создан для улучшения качества жизни. Все удобства в полном составе: торговые центры, детская площадка, открытые места…
Застройщик
OLAM STROY
OLAM STROY
Многоквартирный жилой дом ЖК XAVAS
Многоквартирный жилой дом ЖК XAVAS
Многоквартирный жилой дом ЖК XAVAS
Многоквартирный жилой дом ЖК XAVAS
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Добро пожаловать в жилой комплекс «XAVAS», разработанный компанией «ELIT ECO СITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных по доступным ценам. 9-этажный возвышается и предла…
Застройщик
ELIT ECO СITY
ELIT ECO СITY
Многоквартирный жилой дом ЖК Samarkand Park Avenuе
Многоквартирный жилой дом ЖК Samarkand Park Avenuе
Многоквартирный жилой дом ЖК Samarkand Park Avenuе
Многоквартирный жилой дом ЖК Samarkand Park Avenuе
Многоквартирный жилой дом ЖК Samarkand Park Avenuе
Многоквартирный жилой дом ЖК Samarkand Park Avenuе
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Добро пожаловать в Samarkand Park Avenue, престижный жилой комплекс, предлагающий современное и доступное жилье в самом сердце Самарканда. Этот жилой комплекс с элегантным дизайном и продуманными удобствами является воплощением современной жизни. В 10-этажном комплексе Samarkand Park Avenue …
Застройщик
SAMARQAND OXYGEN SERVICE
SAMARQAND OXYGEN SERVICE
Многоквартирный жилой дом ЖК New Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК New Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК New Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК New Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК New Avenue
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК New Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК New Avenue
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
New Avenue – новый жилой комплекс бизнес-класса, расположенный на улице Нарпайская, в стенах которого вы сможете пополнить запас энергии и сил, чтобы проживать каждый следующий день на все 100%. Здесь исторический Самарканд встречается с современностью. New Avenue» — новый жилой комплекс би…
Застройщик
NEW AVENUE SAMARKAND
NEW AVENUE SAMARKAND
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом "ЖД БУЛЬВАР"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
"ЖД БУЛЬВАР" - это квартиры в элитном доме малой этажности, с закрытой территорией и охранной. Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.   Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций. Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не ну…
Застройщик
KOMFORT KONSTRAKSHN
KOMFORT KONSTRAKSHN
Многоквартирный жилой дом ЖК «Brilliant CityAC»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Brilliant CityAC»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Brilliant CityAC»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Brilliant CityAC»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Brilliant CityAC»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Brilliant CityAC»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Brilliant CityAC»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
О жилом комплексе «Brilliant CityAC» Добро пожаловать в жилой комплекс «Brilliant CityAC», разработанный компанией «BRILLIANT CITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных п…
Застройщик
ООО "АЗИЯ МАКОН СИТИ"
ООО "АЗИЯ МАКОН СИТИ"
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик  «MAROQAND  STROY»  Самаркандская область Название:  ЖК Голден Сити  Цена: Договорная  Квартиры с площадью  от 41-43 кв.м 65-68 кв.м до 85-89 кв.м 105-110 кв.м  Тип оплаты: Ипотека  100% оплата Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: готовая Тип строения: Ки…
Застройщик
ООО « MAROQAND STROY »
ООО « MAROQAND STROY »
Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК «Atlas Group» Квартиры с площадью: от 60 кв.м до 168,3 кв.м Тип оплаты: Рассрочка до 24 мес Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: черновая Тип строения: Кирпичные дома Количество этажей:  7 Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде. Класс : Премиум…
Застройщик
Atlas Group
Atlas Group
Многоквартирный жилой дом ЖК Морокко
Многоквартирный жилой дом ЖК Морокко
Многоквартирный жилой дом ЖК Морокко
Многоквартирный жилой дом ЖК Морокко
Многоквартирный жилой дом ЖК Морокко
Многоквартирный жилой дом ЖК Морокко
Многоквартирный жилой дом ЖК Морокко
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Продается новостройки в элитном доме от 6 900 0000 квм. На Против Ширин Массив  этажность : 6-7 Первоначальный взнос начинается 20%  Рассрочка на 48 месяцев. Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .  Год   постройки /сдачи: 2025гг  санузел :разделный .  состояние квартир: ч…
Застройщик
Global Avenue
Global Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК  “NUR”
Многоквартирный жилой дом ЖК  “NUR”
Многоквартирный жилой дом ЖК  “NUR”
Многоквартирный жилой дом ЖК  “NUR”
Многоквартирный жилой дом ЖК  “NUR”
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК  “NUR” от застройщика "OLAM STROY" Нашими отличительными чертами являются использование инновационных технологий при проектировании жилых комплексов и формирование культуры нового образа жизни. Наша цель — это проекты, актуальные во все года, где каждый будет чувствовать себя комфортно…
Застройщик
OLAM STROY
OLAM STROY
