  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Ферганская область
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Ферганская область

Ферганский район
1
Фергана
3
Коканд
6
Фергана
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом ЖК «COMFORT HOUSE»
Многоквартирный жилой дом ЖК «COMFORT HOUSE»
Многоквартирный жилой дом ЖК «COMFORT HOUSE»
Многоквартирный жилой дом ЖК «COMFORT HOUSE»
Многоквартирный жилой дом ЖК «COMFORT HOUSE»
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК «COMFORT HOUSE»
Многоквартирный жилой дом ЖК «COMFORT HOUSE»
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Добро пожаловать в жилой комплекс «COMFORT HOUSE», созданный ООО «COMFORT HOUSE KOKAND», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в городе Коканде. COMFORT HOUSE состоит из семиэтажных элегантных резиденций и является символом современной
Застройщик
UY-JOY TA`MIR
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
UY-JOY TA`MIR
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК  «London» В строящемся комплексе ЖК Лондон  в самом центре города Фергана продолжается продажа квартир. Давайте разберемся, почему для покупки нового дома нужно выбирать жилой комплекс — «Лондон». Этот комплекс предоставляет вам и вашей семье множество возможностей с точки зрения…
Застройщик
Fayz buildings
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Fayz buildings
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК “Osuda zamin”
Многоквартирный жилой дом ЖК “Osuda zamin”
Многоквартирный жилой дом ЖК “Osuda zamin”
Многоквартирный жилой дом ЖК “Osuda zamin”
Многоквартирный жилой дом ЖК “Osuda zamin”
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК “Osuda zamin”
Многоквартирный жилой дом ЖК “Osuda zamin”
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Dream House Kokand с гордостью сообщает о начале строительства нового 186 квартирного жилого комплекса "Осуда Замин". Современный, комфортабельный, технологичный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, расположится по улице Фуркат, ориентир Лесопарк. Сегодня мы строим будущее для вас! …
Застройщик
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.   В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфо…
Застройщик
Fayz buildings
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Fayz buildings
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Zumrad  Одним из преимуществ ЖК «Zumrad” является его расположение в центре города. Поблизости жилого комплекса парки, магазины, супермаркеты, кафе, больницы, аптеки и тд. Все необходимое буквально «под рукой»!  В жилом комплексе «Zumrad» особое внимание уделено инфрастр…
Застройщик
POYTAXT MAVZESI
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
POYTAXT MAVZESI
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.  В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортно…
Застройщик
Fayz buildings
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Fayz buildings
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2023
ЖК  Lesopark Avenue   От застройщика "DREAM House" Жилой Комплекс Lesopark Avenue со всеми удобствами.   В соответствии со стандартами компании «DREAM House» жилые дома возведены по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры жилого компле…
Застройщик
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК «OSUDA HAYOT»,
Многоквартирный жилой дом ЖК «OSUDA HAYOT»,
Многоквартирный жилой дом ЖК «OSUDA HAYOT»,
Многоквартирный жилой дом ЖК «OSUDA HAYOT»,
Многоквартирный жилой дом ЖК «OSUDA HAYOT»,
Многоквартирный жилой дом ЖК «OSUDA HAYOT»,
Многоквартирный жилой дом ЖК «OSUDA HAYOT»,
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
ЖК «OSUDA HAYOT»,   Воспользуйтесь возможностью, которую предлагает ”Dream House Kokand” дом мечты.   Когда ваш дом уютный, просторный, качественный и современный, вы почувствуете, что ваши счастливые моменты прекраснее. В частности, жилой комплекс «OSUDA HAYOT», который предлага…
Застройщик
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Fayz Avenue" 
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Успешный проект от города Файз зданий Жилой Камплекс "Файз Авеню"  Комплекс Файз Авеню, построенный на професиональном додходе, придаэт городе особую красоту свелим видом.  Привлечение вид комплекса свидетелство о качете княжество в строрителство и вэстеле. Жилой комплекс в синдивидуалном…
Застройщик
Fayz buildings
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Fayz buildings
Языки общения
Русский
Жилой квартал ЖК Evro building
Жилой квартал ЖК Evro building
Жилой квартал ЖК Evro building
Жилой квартал ЖК Evro building
Жилой квартал ЖК Evro building
Жилой квартал ЖК Evro building
Багдад, Узбекистан
Цена по запросу
Добро пожаловать в жилой комплекс «ЖК Evro building», созданный ООО «Evro building», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в Ферганской области. Evro building состоит из семиэтажных элегантных резиденций и является символом современной жизни.   Если вы ищете новый дом …
Застройщик
Evro building
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Evro building
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Farg'ona shahridagi  takrorlanmas loyihalardan birining asoschisi D-Mir House qurilish kompaniyasi, Yuqorida ko'rsatilgan bino 9-qavatli turar joy majmuasi bo'lib, uning har bir qavatida 5 ta xonadon mavjud. Avtomobilingiz uchun avtoturargoh Uzog'ingiz yaqin bo'lishi uchun 1- qavatdagi …
Застройщик
D-MIR HOUSE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
D-MIR HOUSE
Языки общения
Русский
Жилой квартал ЖК FREEDOM SQUARE
Жилой квартал ЖК FREEDOM SQUARE
Жилой квартал ЖК FREEDOM SQUARE
Жилой квартал ЖК FREEDOM SQUARE
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
FREEDOM SQUARE - один из самых роскошных жилых комплексов в городе Коканде.   Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения.   Мы строим дом, который будет удобен для всех…
Застройщик
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Акарыкабад, Узбекистан
от
$483
Жилой квартал Эко Сити  В самом жилом комплексе имеется собственная школа и детский сад О жилом комплексе ЭКО СИТИ Эко-квартал строится на 300 гектаров земли. Жилой комплекс состоит из 9-этажных жилых домов с повышенной сейсмостойкостью. Они построены по современным технологиями. …
Застройщик
REVEREM HOUSE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
REVEREM HOUSE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
На карте