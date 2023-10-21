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Квартиры в новостройках в Сурхандарьинская область

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Многоквартирный жилой дом ЖК KISLOROT HОUSE 
Многоквартирный жилой дом ЖК KISLOROT HОUSE 
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: "XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
ЖК KISLOROT HОUSE  Добро пожаловать в престижный жилой комплекс «KISLOROT HОUSE », расположенный в оживленной части города Денау. . Наши квартиры и дома являются воплощением современного дизайна и предлагают просторные и функциональные жилые помещения, которые удовлетворят все ваши потребности. Инвестируйте в новую квартиру или дом в «KISLOROT HОUSE» и почувствуйте себя воплощением стиля и комфорта. Подробнее об инфраструктуре Строительная компания "XOJIAKBAR MEGA QURILISH"MCHJ  заботится о вашем комфорте и безопасности. Жилой комплекс оборудован вместительной автостоянкой под камерами видеонаблюдения. Также по остальной территории установлены камеры и работает охрана. Большие зеленые зоны для прогулок и отдыха, а также детская площадка с красочными игровыми конструкциями обеспечат всей семье веселый досуг. Лифты в подъездах  работают бесшумно. Квартиры в новостройке В 11-этажном здании расположились апартаменты от одного до четырех комнат. Отделка квартиры под ключ. В каждой квартире установлены пластиковые окна с двухслойным стеклопакетом, стальные входные двери и двухконтурная автономная система отопления. Высота потолков в домах – 3 метра. Квартиру вы можете купить, оформив беспроцентную рассрочку. 
Многоквартирный жилой дом ЖК "MODERN  HОUSE"
Многоквартирный жилой дом ЖК "MODERN  HОUSE"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: "XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
ЖК "MODERN  HОUSE" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "MODERN  HОUSE", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора, свободным от автомобилей, и спокойствием, созданным для безопасной игры ваших детей. Мы гарантируем высокий уровень квартир, которые станут вашим уютным и комфортным домом. 
Многоквартирный жилой дом ЖК "Fresh house"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Fresh house"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: "XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Добро пожаловать в жилой комплекс «Fresh house», разработанный компанией «XOJIAKBAR-MEGA QURILISH» в Cурхандарьинской области.  О жилом комплексе  Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Наши квартиры и дома, выполненные в современном дизайне и из высококачественных материалов, являются свидетельством нашего стремления к совершенству. Адрес: Сурхандарьинской области районе саросиё, массиве новый  Узбекистан