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  3. Жилой комплекс 1-комнатная квартира в новостройке ЖК «OZ MAKON» | 6/16 этаж | Коробка | 35 м² | 42 500 $ 🔥

Жилой комплекс 1-комнатная квартира в новостройке ЖК «OZ MAKON» | 6/16 этаж | Коробка | 35 м² | 42 500 $ 🔥

Ташкент, Узбекистан
от
$42,500
от
$1,220/м²
;
2
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ID: 26117
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район
  • Метро
    Toshkent (~ 400 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

1-комнатная квартира в новостройке ЖК «OZ MAKON» | 6/16 этаж | Коробка | 35 м² | 42 500 $ 🔥

📝 ОПИСАНИЕ:

✅ Общая информация:

  • Тип: 1-комнатная квартира в новостройке от застройщика Golden House.

  • Адрес: ЖК «OZ MAKON», район Северный вокзал.

  • Этаж: 6/16 (6 этаж в 16-этажном доме).

  • Площадь: 35 м².

  • Статус: Коробка (без отделки — ваш дизайн, ваши правила!).

✅ Особенности:

  • Свобода планировки: Создайте интерьер своей мечты!

  • Коммуникации: Все подключены (электричество, вода, газ).

  • Дополнительно: Лифт, охраняемая территория, парковка.

📍 Локация:

  • Преимущества района:

    • Близость к Северному вокзалу — удобная транспортная развязка.

    • Магазины, школы, кафе в шаговой доступности.

    • Современная инфраструктура жилого комплекса.

📄 Документы:

  • Цена: 42 500 $ (торг при осмотре).

  • Собственность: Документы готовы к сделке.

  • Застройщик: Golden House — надежность и качество.

📞 Контакты:

  • Телефон: 

  • Telegram: Связаться

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс 1-комнатная квартира в новостройке ЖК «OZ MAKON» | 6/16 этаж | Коробка | 35 м² | 42 500 $ 🔥
Ташкент, Узбекистан
от
$42,500
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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