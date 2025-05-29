1-комнатная квартира в новостройке ЖК «OZ MAKON» | 6/16 этаж | Коробка | 35 м² | 42 500 $ 🔥
📝 ОПИСАНИЕ:
✅ Общая информация:
Тип: 1-комнатная квартира в новостройке от застройщика Golden House.
Адрес: ЖК «OZ MAKON», район Северный вокзал.
Этаж: 6/16 (6 этаж в 16-этажном доме).
Площадь: 35 м².
Статус: Коробка (без отделки — ваш дизайн, ваши правила!).
✅ Особенности:
Свобода планировки: Создайте интерьер своей мечты!
Коммуникации: Все подключены (электричество, вода, газ).
Дополнительно: Лифт, охраняемая территория, парковка.
📍 Локация:
Преимущества района:
Близость к Северному вокзалу — удобная транспортная развязка.
Магазины, школы, кафе в шаговой доступности.
Современная инфраструктура жилого комплекса.
📄 Документы:
Цена: 42 500 $ (торг при осмотре).
Собственность: Документы готовы к сделке.
Застройщик: Golden House — надежность и качество.
📞 Контакты:
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