ЖК Orzu Saroyi

Ташкент, Узбекистан

Цена по запросу

О застройщике Застройщик Ташкента Glad House Относительно молодая компания-застройщик уже успела зарекомендовать себя в мире новостроек с помощью разработки и постройки проекта современного жилого комплекса. В своей работе компания пользовалась интересным подходом к дизайну внешнего вида комплекса, при этом соблюдая правильность проведения строительных работ. В своих социальных сетях застройщик также делится успехами строительства, своими новыми проектами и многим другим. Новостройка в Ташкенте от Застройщика Тихий и уютный жилой комплекс Sarikul расположился на одноименной улице Мирабадского района, преподнося своим резидентам все преимущества от проживания рядом с центром города. Интересный фасад здания, просторные квартиры, балконы с красивым видом на город и удобные условия покупки делают данный комплекс хорошим местом для нового дома. ЖК Sarikul находится в процессе строительства, которое закончится в 4 квартале 2023 года, но уже сейчас можно ознакомиться со всей подробной информацией о проекте, и купить здесь квартиру. Новостройка Ташкента – Sarikul Роскошный 10-этажный жилой комплекс состоит из просторных и светлых квартир с минимумом нежилой площади. Комплекс расположился в тихом и спокойном уголке района, имеет круглосуточную охрану и обустроенный зеленый дворик с подземным паркингом. Инфраструктура Расположившись в Мирабадском районе, по улице Сарыкульская 4, жители жилого комплекса получат доступ ко всей развитой инфраструктуре района. В шаговой доступности находятся школы и детские садики с колледжами, а также несколько удобных транспортных развязок для быстрого перемещения по городу. В паре минут езды на общественном транспорте находится супермаркет Makro и Мирабадский рынок. Цены на квартиры в жилом комплексе Sarikul Застройщик предлагает 1,2 и 3-х комнатные квартиры к покупке, с большим разнообразием планировок и квадратурой от 43 до 116 квадратных метров. Также возможна покупка квартиры в рассрочку.