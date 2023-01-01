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ЖК Orzu Saroyi

Ташкент, Узбекистан
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О комплексе

Оригинальная архитектура и лучшие материалы при строительстве позволили создать изысканные 12-этажные здания в новостройке «Orzu Saroyi», удобно расположенном в Мирабадском районе. Новый жилой комплекс от Miran House предоставит вам уютные квартиры с балконом и развитой инфраструктурой. Он занимает территорию общей площадью 21 000 квадратных метров и имеет все условия для жизни в комфорте и безопасности.

Инфраструктура
В закрытой внутренней территории оборудована детская игровая площадка и ведется круглосуточное видеонаблюдение. Для владельцев автомобилей предусмотрена наземная и подземная двухэтажная парковка, где есть возможность подзарядки электромобиля. Благодаря коммерческим помещениям на первом этаже необходимые вам товары и услуги будут в шаговой доступности.

Из-за удобной локации жилой комплекс обеспечивает быстрый доступ к транспортным развязкам и социальной инфраструктуре города. За 4 минуты пешком можно добраться до сквера Амира Тимура. Неподалеку находятся парк имени Фурката, международный аэропорт и мечеть Ислам ота. Магазины, рестораны, детские сады и школа - все поблизости.

Квартиры в новостройке «Orzu Saroyi»
Жилой комплекс предлагает покупателям однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в стиле хай-тек с балконами. Площадь в них варьируется от 47 до 88 м².

Приходите и убедитесь, что дом, который вы ищете именно здесь!

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Orzu Saroyi
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Застройщик: Glad House
О застройщике Застройщик Ташкента Glad House Относительно молодая компания-застройщик уже успела зарекомендовать себя в мире новостроек с помощью разработки и постройки проекта современного жилого комплекса. В своей работе компания пользовалась интересным подходом к дизайну внешнего вида комплекса, при этом соблюдая правильность проведения строительных работ. В своих социальных сетях застройщик также делится успехами строительства, своими новыми проектами и многим другим. Новостройка в Ташкенте от Застройщика Тихий и уютный жилой комплекс Sarikul расположился на одноименной улице Мирабадского района, преподнося своим резидентам все преимущества от проживания рядом с центром города. Интересный фасад здания, просторные квартиры, балконы с красивым видом на город и удобные условия покупки делают данный комплекс хорошим местом для нового дома. ЖК Sarikul находится в процессе строительства, которое закончится в 4 квартале 2023 года, но уже сейчас можно ознакомиться со всей подробной информацией о проекте, и купить здесь квартиру. Новостройка Ташкента – Sarikul Роскошный 10-этажный жилой комплекс состоит из просторных и светлых квартир с минимумом нежилой площади. Комплекс расположился в тихом и спокойном уголке района, имеет круглосуточную охрану и обустроенный зеленый дворик с подземным паркингом. Инфраструктура Расположившись в Мирабадском районе, по улице Сарыкульская 4, жители жилого комплекса получат доступ ко всей развитой инфраструктуре района. В шаговой доступности находятся школы и детские садики с колледжами, а также несколько удобных транспортных развязок для быстрого перемещения по городу. В паре минут езды на общественном транспорте находится супермаркет Makro и Мирабадский рынок. Цены на квартиры в жилом комплексе Sarikul Застройщик предлагает 1,2 и 3-х комнатные квартиры к покупке, с большим разнообразием планировок и квадратурой от 43 до 116 квадратных метров. Также возможна покупка квартиры в рассрочку.
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SUNRISE - это современный жилой комплекс по привлекательным ценам с большим выбором просторных квартир! Шестнадцати этажный двух-подъездный дом. В каждом подъезде достаточно просторная лестничная площадка с двумя бесшумным лифтами. В каждой квартире будет установлено: - Входная дверь - Пластиковые окна - Межкомнатные перегородки - Пол и потолок монолит (стяжка пола не обязательна) - Коммуникации (стояки, счётчики) Сдача комплекса 1 квартал 2025 года!