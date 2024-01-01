ЖК Greenpark Bozsu

16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе. Около ЖК “Hightown City”.

Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов.

Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году.

Полная сдача ЖК в 2025 году.

Есть рассрочка на 24 месяцев.

В ЖК будет 1500 квартир и 1000 парковочных мест.

Площадь 5 гектаров.

В каждом подъезде будет 4 квартиры и 2 лифта.

Сейчас предоставили на продажу 20 квартир по акции.

750$ за кв.м. только при 100% оплате.

Можно оформить в рассрочку на 24 месяцев.

Минимальный первоначальный взнос 30%

Без первоначального взноса приобрести не получится

Очень развитая своя инфраструктура:

Детские площадки, спортивные зоны, круглосуточное видеонаблюдение 24/7, закрытая зона.