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ЖК Greenpark Bozsu

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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5
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О комплексе

 

16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе. Около ЖК “Hightown City”.

Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов.

Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году.

Полная сдача ЖК в 2025 году.

Есть рассрочка на 24 месяцев.

В ЖК будет 1500 квартир и 1000 парковочных мест.

Площадь 5 гектаров.

В каждом подъезде будет 4 квартиры и 2 лифта.

 

Сейчас предоставили на продажу 20 квартир по акции.

750$ за кв.м. только при 100% оплате.

Можно оформить в рассрочку на 24 месяцев.

Минимальный первоначальный взнос 30%
Без первоначального взноса приобрести не получится

 

Очень развитая своя инфраструктура:

Детские площадки, спортивные зоны, круглосуточное видеонаблюдение 24/7, закрытая зона.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Greenpark Bozsu
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Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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