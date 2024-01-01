ЖК Greenpark Bozsu

16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе. Около ЖК “Hightown City”.
Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов.
Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году.
Полная сдача ЖК в 2025 году.
Есть рассрочка на 24 месяцев.
В ЖК будет 1500 квартир и 1000 парковочных мест.
Площадь 5 гектаров.
В каждом подъезде будет 4 квартиры и 2 лифта.
Сейчас предоставили на продажу 20 квартир по акции.
750$ за кв.м. только при 100% оплате.
Можно оформить в рассрочку на 24 месяцев.
Минимальный первоначальный взнос 30%
Без первоначального взноса приобрести не получится
Очень развитая своя инфраструктура:
Детские площадки, спортивные зоны, круглосуточное видеонаблюдение 24/7, закрытая зона.