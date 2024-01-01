"ЖК «Black Tower» "

Ташкент, Узбекистан

Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в центре Ташкента. Отлично подойдет как для жизни, так и для инвестиции. В наличии квартиры: 1-комнатные — от 31,5 м2 до 38,59 м2 2-комнатные — от 47,48 м2 до 82,73 м2 3-комнатные — от 85,53 м2 до 153,63 м2 U-TOWER — уникальный проект, находящийся в одном из самый престижных районов Ташкента. Комфортное расположение, развитая инфраструктура и потрясающие виды на город. Полностью закрытая и охраняемая территория. Передовые стандарты качества. — квартиры бизнес-класса; — полностью закрытая и охраняемая 24/7 территория; — защита от влаги, жары и холода; звуко- и шумоизоляция; — отделка из мрамора и алюминия; — дизайнерские холлы с зонами отдыха и консьержным сервисом; — комната для просвещения, коворкинг, комната для приёма гостей, а также игровая комната для детей в самом доме; — тренажёрный зал и фитнес-клуб; — зелёный и тихий двор; — одно- и двухуровневые пентхаусы с витражными окнами; — смотровая площадка для жителей. Имеется рассрочка и ипотека. ___ Мы — RED — эксперты по недвижимости. Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте. Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны. Продаём только то, что купили бы сами. Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками. Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость. Сэкономим ваше время и силы. Адрес нашего офиса: ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет Ориентир: GRAND MIR HOTEL ___ Позвоните по номеру — наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.