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"ЖК «Black Tower» "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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4
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О комплексе

Уже готовая Новостройка в городе Ташкенте ЖК «Black Tower».

Как насчет того, чтобы открыть для себя мир роскоши, современности и исключительного комфорта?

Компания better best предлагает готовые апартаменты с комфортными условиями для всей семьи из строящегося жилого комплекса ЖК «Black Tower»

Преимущества:

- удобное расположение;

- подземная парковка;

- оздоровительный центр;

- современные лифты;

- Охраняемая закрытая территория 24/7;

- детская площадка;

- светлые комнаты с высотой потолков до 3 метров.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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"ЖК «Black Tower» "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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  Ж.К «Бунёдкор» Застройщик : Modern House   Срок рассрочки : 28 месяцев Стоимость квартиры включает: • Входная железная дверь • Стеклопакеты на окна • Счётчики: воды, света и газа • Двухконтурный котёл Тип постройки: • Газосиликатный блок • межквартирные перегородки газоблок • квартиры продаются без ремонта • Высота потолков 3,1 м • Каркасно-монолитный скелет • Инфраструктура: • -В каждом блоке имеются современный лифт • -Удобное местоположение • -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности • -Детская площадка Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год 3  комнатная квартира (83,29 кв.м)  на 7 этаже в 8 этажном доме Общая стоимость при первоначальной оплате 30% :  674 649 000сум Первоначальная оплата 30% : 202 394 700 сум Ежемесячная оплата (28 мес) : 16 866 225 сум Общая стоимость при первоначальной оплате 30% : 674 649 000 сум Первоначальная оплата 30% :202 394 700 сум Ежемесячная оплата (18 мес) : 9 000 000 сум Ипотека: 310 254 300 сум Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000 сум Первоначальная стоимость 50% :  320 666 500 сум Ежемесячная оплата (28мес) :  11 452 375  сум Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000  сум Первоначальная оплата 50% :   320 666 500 сум Ежемесячная оплата (18мес) :  6 000 000 сум Ипотека: 212 666 500 сум Общая стоимость при  оплате 100% :  599 688 000 сум Телефон для справок : Феруза
Агентство
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
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"TOSHKENT UY MAKON" ООО
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Жилой комплекс U-TOWER / NRG
Жилой комплекс U-TOWER / NRG
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 26
Площадь 34–126 м²
10 объектов 10
Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в центре Ташкента. Отлично подойдет как для жизни, так и для инвестиции. В наличии квартиры: 1-комнатные — от 31,5 м2 до 38,59 м2 2-комнатные — от 47,48 м2 до 82,73 м2 3-комнатные — от 85,53 м2 до 153,63 м2 U-TOWER — уникальный проект, находящийся в одном из самый престижных районов Ташкента. Комфортное расположение, развитая инфраструктура и потрясающие виды на город. Полностью закрытая и охраняемая территория. Передовые стандарты качества. — квартиры бизнес-класса; — полностью закрытая и охраняемая 24/7 территория; — защита от влаги, жары и холода; звуко- и шумоизоляция; — отделка из мрамора и алюминия; — дизайнерские холлы с зонами отдыха и консьержным сервисом; — комната для просвещения, коворкинг, комната для приёма гостей, а также игровая комната для детей в самом доме; — тренажёрный зал и фитнес-клуб; — зелёный и тихий двор; — одно- и двухуровневые пентхаусы с витражными окнами; — смотровая площадка для жителей. Имеется рассрочка и ипотека. ___ Мы — RED — эксперты по недвижимости. Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте. Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны. Продаём только то, что купили бы сами. Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками. Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость. Сэкономим ваше время и силы. Адрес нашего офиса: ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет Ориентир: GRAND MIR HOTEL ___ Позвоните по номеру — наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.
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Агентство
RED
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Многоквартирный жилой дом ЖК «COMFORT HOUSE»
Многоквартирный жилой дом ЖК «COMFORT HOUSE»
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Добро пожаловать в жилой комплекс «COMFORT HOUSE», созданный ООО «COMFORT HOUSE KOKAND», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в городе Коканде. COMFORT HOUSE состоит из семиэтажных элегантных резиденций и является символом современной
Застройщик
UY-JOY TA`MIR
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Застройщик
UY-JOY TA`MIR
Языки общения
Русский