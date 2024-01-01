Уже готовая Новостройка в городе Ташкенте ЖК «Black Tower».
Как насчет того, чтобы открыть для себя мир роскоши, современности и исключительного комфорта?
Компания better best предлагает готовые апартаменты с комфортными условиями для всей семьи из строящегося жилого комплекса ЖК «Black Tower»
Преимущества:
- удобное расположение;
- подземная парковка;
- оздоровительный центр;
- современные лифты;
- Охраняемая закрытая территория 24/7;
- детская площадка;
- светлые комнаты с высотой потолков до 3 метров.