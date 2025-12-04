  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Фергана
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Фергана

Ташкент
243
Бухарская область
16
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Zumrad  Одним из преимуществ ЖК «Zumrad” является его расположение в центре города. Поблизости жилого комплекса парки, магазины, супермаркеты, кафе, больницы, аптеки и тд. Все необходимое буквально «под рукой»!  В жилом комплексе «Zumrad» особое внимание уделено инфрастр…
Застройщик
POYTAXT MAVZESI
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
POYTAXT MAVZESI
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.  В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортно…
Застройщик
Fayz buildings
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Fayz buildings
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Farg'ona shahridagi  takrorlanmas loyihalardan birining asoschisi D-Mir House qurilish kompaniyasi, Yuqorida ko'rsatilgan bino 9-qavatli turar joy majmuasi bo'lib, uning har bir qavatida 5 ta xonadon mavjud. Avtomobilingiz uchun avtoturargoh Uzog'ingiz yaqin bo'lishi uchun 1- qavatdagi …
Застройщик
D-MIR HOUSE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
D-MIR HOUSE
Языки общения
Русский
На карте