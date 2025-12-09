  1. Realting.uz
Жилой комплекс Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111

Ташкент, Узбекистан
от
$78,000
;
7
ID: 32951
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яккасарайский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный

О комплексе

ID: 111111

Район: Яккасарайский
Адрес: Ж/К MODERA TOWERS, улица Шота Руставели
Ориентир: Россия гостиница

Кол-во комнат: 1/2
Этаж: 10
Этажность: 25
Площадь: 29.16 м²

Ремонт: Коробка
Тип постройки: новостройка
Ипотека : нет!!!
Кадастр: есть !!!

Инфраструктура: зелёная зона, детская площадка, беседки, 3-х уровневый подземный паркинг, охраняемый двор 24/7

Поможем продать, купить или сдать недвижимость быстро и выгодно.
Полное юридическое сопровождение, проверенные объекты, индивидуальный подход.
Экономим ваше время и обеспечиваем безопасность сделки.
Обращайтесь — подберем лучшее решение для вас.

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

Жилой комплекс ЖК NEOM TOWER
Жилой комплекс ЖК NEOM TOWER
Жилой комплекс ЖК NEOM TOWER
Жилой комплекс ЖК NEOM TOWER
Жилой комплекс ЖК NEOM TOWER
Жилой комплекс ЖК NEOM TOWER
Ташкент, Узбекистан
от
$534
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 16 этажный дом, выполненный из газоблока. ЖК состоит из 5 блоков. Фасад: жидкий травертин. Площадь застройки - 1 гектар. Общее количество квартир: 512. Сдача объекта: 2024 год 4 квартал …
Застройщик
Zras Biznes
Многоквартирный жилой дом ЖК «Фатхобод» 
Многоквартирный жилой дом ЖК «Фатхобод» 
Многоквартирный жилой дом ЖК «Фатхобод» 
Многоквартирный жилой дом ЖК «Фатхобод» 
Многоквартирный жилой дом ЖК «Фатхобод» 
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК «Фатхобод»  Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы. Выберите понравившуюся квартиру в нашем новом доме ЖК «Фатхобод…
Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
Жилой комплекс Mavrid Mavzesi
Жилой комплекс Mavrid Mavzesi
Жилой комплекс Mavrid Mavzesi
Жилой комплекс Mavrid Mavzesi
Жилой комплекс Mavrid Mavzesi
Жилой комплекс Mavrid Mavzesi
Ташкент, Узбекистан
от
$650
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 14
Mavrid Mavzesi можете приобрести квартиру в рассрочку в месяц платите по 4,5 млн сумов ежемесячно. Подробно  Мы знаем, что дом для вас – это особенный мир, поэтому предприняли все меры, чтобы вы чувствовали себя комфортно не только в квартире, но и во всем комплексе. Несмотря на компактнос…
Застройщик
Iskander Buildings
