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Жилой комплекс Qushbegi Sohil bo'yi

Ташкент, Узбекистан
от
13,64 млн сум
;
15
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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Чиланзарский район

О комплексе

Цены  от 1 100 $ за квм
Рассрочка 12 месяцев (предоплата 50% , рассрочка без процентов)
парковка Надземное бесплатное
Сдача жк к концу 2024
Этажность 12 этажей с учетом коммерческой недвижимость+подвал
потолок 3 метра
Состояние квартир при сдаче  Черновая, Под ключ, White box (цена меняется от опций)
Тип постройки. Газоблок монолит

Акции, При покупке с оплатой 100% имеется скидка
Кол-во корпусов 2 подъезда
Общая площадь ЖК  10 150 м2 общ кв.м квартир / 4 700 м2 земля

Опубликовано: 14.02.2024
Обновлено: 14.02.2024

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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от
13,64 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
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Застройщик
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Языки общения
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Застройщик
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Застройщик
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Языки общения
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Застройщик
Newport
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Застройщик
Newport
Языки общения
Русский