Ташкент, Узбекистан

от 531,89 млн сум

Сдача в: 2024

Клубный город «Imperial Club City» — это статусный жилой комплекс с уникальным дизайном и вдохновляющей атмосферой, находящийся в центре города. Резиденция расположена в пешей доступности от станции метро «Минор» (Юнусабадская линия) и «Хамид Алимджана» (Чиланзарская линия) (в 5 минутах ходьбы). Непосредственная близость к таким центральным улицам как Осиё, Абдулла Кадыри, проспектами Мустакиллик и Амира Темура позволят жителям быстро добираться до места работы или учебы. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА 2-х уровневый подземный паркинг с комнатой для шоферов. Велодорожки и парковки у подъездов. Уникальный ландшафт с зелеными насаждениями и арт-объектами. Стильные тенистые беседки, многоуровневые лаунж-зоны с микроклиматом. Фонтаны. Барбекю зона и чайхана Освещаемые прогулочные дорожки Разновозрастные детские площадки. Зона воркшопов и настольных игр, место для гаджетов с FREE WI-FI и подзарядкой. Открытый кинотеатр. Ресторан с атриумом внутри территории без доступа посторонних лиц. Воркаут и прорезиненные беговые дорожки по периметру двора. Универсальный стадион для командных игр. Спортивный комплекс с бассейном, хаммамом и фитнесс залом. Медицинский пункт. Намазхана и комната омовения. Интерактивная детская игровая. Бизнес-зона с переговорными и зал для проведение мероприятий. Места для выгула домашних питомцев Брендовые магазины, рестораны, кофейни, бытовые услуги, клиники по всему периметру.Клубный город – это уникальная архитектурная концепция, предусматривающая создание жилых пространств с собственной развитой инфраструктурой, которая включает как открытые – дворовые, так и закрытые спортивно-рекреационные пространства для владельцев апартаментов.