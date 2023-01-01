  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. PARKWOOD

PARKWOOD

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
14
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Озеленённый сад-двор без машин на второй линии ул. Нукусская площадью 0,8 Га, построенный на стилобате, высотой 4,5 метра. Это сложное конструкторское решение закрывает сразу несколько вопросов: эргономичное пространство для паркинга, более чистый воздух, меньший уровень шума и приватность.

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Количество этажей
Количество этажей
14
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
Похожие комплексы
Жилой комплекс MODERNO
Ташкент, Узбекистан
от
456,00 млн сум
Жилой комплекс NRG "JOMIY"
Сабзавот, Узбекистан
от
778,15 млн сум
Многоквартирный жилой дом ЖК Strong Cities
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой квартал O`Z Mahal
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
665,24 млн сум
Многоквартирный жилой дом ЖК «OSUDA HAYOT»,
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
PARKWOOD
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Turkmanqishloq, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Global Avenue
Продается новостройки в элитном доме от 5 500 0000 квм. Первоначальный взнос 10% и Рассрочка на 48 месяцев  этажность : 6 Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .  Год   постройки /сдачи: 2025гг  санузел :разделный .  состояние квартир: черная штукатурка  высота потолков :3 м . Рядом есть Школа, детский сад магазины ,Супермаркет, базар ,Парк рестараны кафе и развлекателные завидения.
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Prime Towers
Жилой комплекс Prime Residence   Клубный дом, состоящий из 9ти этажей на первой линии «Prime residence» - это гармония мегаполиса и природы. Вы насладитесь собственным комфортным ритмом жизни, высоким уровнем приватности и окружением единомышленников.   Инфраструктура Удобная локация позволит жильцам за считанное время добраться до любой точки города. Всё, что необходимо для комфортного проживания находится рядом: Метро, базары, такие торговые точки, как: «Korzinka», «Atlas» «Carrefour», а также парк имени Гафура Гуляма.   Особенности клубного дома Закрытый охраняемый двор, живописный ландшафтный дизайн, роскошные парадные (лобби) с санузлами и парковками для колясок, управляющая компания, состоящая из управлящего, охранников, уборщиц, садовников, электриков и сантехников. Лифт спускающийся до подземной парковки.   Квартирография При выборе планировок, Вы можете рассматривать следующие варианты квартир, состоящие из 1,2,3 и 4х комнат, а так же двухуровневые квартиры с террасой. . Высота потолков 3.10 . Срок рассрочки (до 12 месяцев) . Количество квартир 88 . Этажность 9+терраса . Срок сдачи 03.2024 . Ход строительства (От 09.2022 - До дата 03.2024, ) . Тип дома ( Монолитно-кирпичный ) . Парковка (Подземная ) . Время до метро ( 2 мин пешком) . Отделка (White box) . Балкон (Терраса, Балкон) . Система отопления (Автономное) . Территория (Охраняемая) . Места поблизости (Метро Мирзо Улугбека, Парк Гафура Гуляма, Торговые центры Парус и Атлас и Корзинка 24/7, Мечеть Казрабад) .двухуровневые пентхаусы  
Жилой комплекс Imperial Club City
Жилой комплекс Imperial Club City
Ташкент, Узбекистан
от
531,89 млн сум
Сдача в: 2024
Застройщик: NEWMON GROUP
Клубный город «Imperial Club City» — это статусный жилой комплекс с уникальным дизайном и вдохновляющей атмосферой, находящийся в центре города. Резиденция расположена в пешей доступности от станции метро «Минор» (Юнусабадская линия) и «Хамид Алимджана» (Чиланзарская линия) (в 5 минутах ходьбы). Непосредственная близость к таким центральным улицам как Осиё, Абдулла Кадыри, проспектами Мустакиллик и Амира Темура позволят жителям быстро добираться до места работы или учебы. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА 2-х уровневый подземный паркинг с комнатой для шоферов. Велодорожки и парковки у подъездов. Уникальный ландшафт с зелеными насаждениями и арт-объектами. Стильные тенистые беседки, многоуровневые лаунж-зоны с микроклиматом. Фонтаны. Барбекю зона и чайхана Освещаемые прогулочные дорожки Разновозрастные детские площадки. Зона воркшопов и настольных игр, место для гаджетов с FREE WI-FI и подзарядкой. Открытый кинотеатр. Ресторан с атриумом внутри территории без доступа посторонних лиц. Воркаут и прорезиненные беговые дорожки по периметру двора. Универсальный стадион для командных игр. Спортивный комплекс с бассейном, хаммамом и фитнесс залом. Медицинский пункт. Намазхана и комната омовения. Интерактивная детская игровая. Бизнес-зона с переговорными и зал для проведение мероприятий. Места для выгула домашних питомцев Брендовые магазины, рестораны, кофейни, бытовые услуги, клиники по всему периметру.Клубный город – это уникальная архитектурная концепция, предусматривающая создание жилых пространств с собственной развитой инфраструктурой, которая включает как открытые – дворовые, так и закрытые спортивно-рекреационные пространства для владельцев апартаментов.  