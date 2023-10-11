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Жильё с видом на горы в Ташкентской области, Узбекистан

Кибрай
9
Келес
3
Чарвак
3
Алмалык
2
Паркент
2
Чирчик
2
Бекабад
1
3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Чарвак, Узбекистан
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 м²
Количество этажей 2
🏛Дача в продажу  📍Адрес: Бочки , предгорье  ✔️7 соток ✔️3 Спальни, Зал и Тапчан  ✔️Сау…
3,06 млрд сум
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Чарвак, Узбекистан
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 м²
Количество этажей 2
🏡 Продаётся ДАЧА на Бочках у Речки ✔️7 соток ✔️6 комнат ✔️2 этажа ✔️2 бассейна: зимний…
4,03 млрд сум
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Чарвак, Узбекистан
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 8 м²
Количество этажей 2
 Дача новая  на Бочках в продажу ✔️8 соток ✔️4 Спальни Зал и Тапчан  ✔️Сауна финская и …
5,87 млрд сум

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