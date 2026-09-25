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Дома в Ташкентской области, Узбекистан

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Бостанлыкский район
38
Кибрайский район
85
Зангиатинский район
39
Куйичирчикский район
4
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242 объекта найдено
Дом 10 комнат в Келес, Узбекистан
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Дом 10 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продам настоящий величественный особняк с дворцовой архитектурой: арочные своды, лепнина, ро…
$549 998
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Zamira Real Estate
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Дом 10 комнат в Келес, Узбекистан
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Дом 10 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продам настоящий величественный особняк с дворцовой архитектурой: арочные своды, лепнина, ро…
$549 996
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Zamira Real Estate
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Дом 8 комнат в Келес, Узбекистан
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Дом 8 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 10 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся просторный двухэтажный дом в Келесе — 10,3 сотки Продаётся благоустроенный двух…
$300 000
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OTABEK REAL ESTATE
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BPNBPN
Дом в Аргин, Узбекистан
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Дом
Аргин, Узбекистан
Площадь 260 м²
Инвестиционный участок в одном из перспективных районов Кибрайского района! Продается зем…
$192 000
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Частный продавец
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Дом 2 комнаты в Янгиюль, Узбекистан
TOP TOP
Дом 2 комнаты
Янгиюль, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Удобное расположение в оживленном и развитом районе.В шаговой доступности находятся магазины…
$3
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Частный продавец
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Дом 7 комнат в Кибрайский район, Узбекистан
UP UP
Дом 7 комнат
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 3
Yozda shahardan ancha salqin boladi. Basseyn va sauna mavjud. Barcha kommunikatsiya bor.
$650 000
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продам отличный экслюзивный 2 этажный дом на 20 сотках. Дом построен очень добротно и соотв…
$600 618
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Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 7 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Назарбек Шлагбаум махалла 7 Соток 7 хона 2 этажли кадастрда 6 сот 500 кв.м Нархи: 87.000$
$86 985
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CENTRAL REALTY
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Дом 14 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 14 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 4
Уй Doʻrmonda joylashgan цена внизу Дом в Дурмене экологически чистая локация 14 сот…
$3,50 млн
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REITATW
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Коттедж в Дустабад (Солдатский), Узбекистан
Коттедж
Дустабад (Солдатский), Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
🏡 Срочно уй сотилади! 📍 Қўйичирчиқ, Солдатский центр 🏠 3 хонали ҳовли ✨ Яхши ремонт қил…
$20 800
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Частный продавец
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Дом 9 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 9 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продам отличный 9 комнатный дом для большой семьи на 10 сотках. Общая площадь дома составляе…
$144 999
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Zamira Real Estate
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Дом 4 комнаты в Кибрайский район, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продам жилой дом, состоит из общей полезной площади 81,96кв.м с всеми подключенными централь…
$130 000
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Частный продавец
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Дом 6 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Продаю шикарный ЕвроДом | Дурмень Адрес: Кибрай р-н, ориентир: Дурмень, Янги Узбекистон К…
$549 326
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West End Consulting
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Дом 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Sotaman : 3,5 sotix yerdagi 5 xonali korobka holatida uy. Uyda : 5 xona , oshxona , hojatho…
$67 999
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Zamira Real Estate
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Дом 9 комнат в Келес, Узбекистан
Дом 9 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 9 xonali ,2 kavatli 2.7 sotixda joilashgan zo'r uy. Umumiy maydoni: 300 kv.m. Uy…
$230 096
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Zamira Real Estate
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Дом 3 комнаты в Чарвак, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Дача сотилади бочка мактаб масжидга яқин тинч яхши маҳаллада газ сув канализатсия бор дача ўзимики
$110 000
НДС
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продам отличный экслюзивный 2 этажный дом на 20 сотках. Дом построен очень добротно и соотв…
$600 862
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Zamira Real Estate
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Дом 3 комнаты в Бостанлыкский район, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Бостанлыкский район, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается дача 6 соток. 3 комнаты .2 санузла. Баня, бассейн . Уютное место от городского шум…
$60 000
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SV Real Estate
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Дом в Янгиюль, Узбекистан
Дом
Янгиюль, Узбекистан
🏡 ПРОДАЁТСЯ ДАЧА | Янгиюльский район 📐 Площадь участка: 6 соток 📏 Фасад : 30*20 🏠 Н…
$45 000
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SquareLab innovative property solutions
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Дом 6 комнат в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Дом 6 комнат
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Sotaman : ajoyib va ​​shinam 6 xonali uy 4 sotix maydonida joilashgan. Uyning umumiy maydoni…
$100 000
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Агентство
Zamira Real Estate
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Дом 5 комнат в Пскентский район, Узбекистан
Дом 5 комнат
Пскентский район, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается участок в Пскентскои районе участок 6 соток земли ,дом 118 кв.м ,2 недостроенный д…
$2
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Частный продавец
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Дом 6 комнат в Кибрайский район, Узбекистан
Дом 6 комнат
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Дом Мирзо Улугбекский район  Греческий Городок     Площадь участка 2 сотки 2-…
$220 000
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SV Real Estate
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Дом 6 комнат в Дурмень, Узбекистан
Дом 6 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Кибрай, 4 сотки (12797)
$190 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Дурмень, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Кибрай, 1.7-соток (N 13614 )
$200 000
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Агентство
TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Гвардейский, 3 сотки (13575)
$240 000
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TIAN Real Estate
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Дом 8 комнат в Кибрайский район, Узбекистан
Дом 8 комнат
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается капитальный Дом. Мирзо Улугбекский район, элитная махалля Амира Тимура Площадь у…
$880 000
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Агентство
SV Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Хасанбай, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Хасанбай, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
#Юнусабад #Хасанбой #МХасанбой - Ор-р Школа 313 - Соток - 2 - Фасад 10/20 - Этажность …
$260 000
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Агентство
Baht Residence
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Коттедж 6 комнат в Алмалык, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Алмалык, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продаётся уютный обжитой дом по адресу: улица Тинчлик 4-2. Участок 7,5 соток (750 м²). Дом …
$105 000
НДС
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Частный продавец
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Дом 4 комнаты в Чимган, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Чимган, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Продается премиальный дом в самом сердце Чимгана — одной из самых перспективных курортных зо…
Цена по запросу
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Особняк 7 комнат в Дурмень, Узбекистан
Особняк 7 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продам дом на СанИф (махалля Юкориюз) Ориентир: от Базара ТТЗ две остановки. Земельный у…
$2,00 млн
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Типы недвижимости в Ташкентской области

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Ташкентской области, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная