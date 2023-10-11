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Дом 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Думалак, Узбекистан
4
800 м²
2
Ташкентская область, Бостанлыкский район Продаётся готовая дача рядом с речкой! - 4 комнаты …
916,88 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
5
310 м²
2
ПРОДАЮТСЯ КОТТЕДЖЫ!!! Кибрайский район Ориентир - Дурмень Коттеджы Комнат-5 Этажность-2+по…
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью
Кибрай, Узбекистан
5
11 м²
3
Продаётся новая Hi-Tech дача, на берегу канала Зах. Адрес: Ташкентская область, Кибрайский …
5,50 млрд сум
Рекомендовать
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Думалак, Узбекистан
8
220 м²
2
Добротный особняк в красивом месте. Маленькая " Италия " всего час езды от города. Таш. О…
5,13 млрд сум
Рекомендовать
Дом 8 комнат с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
8
300 м²
1
Чиланзарский р-н,махалля Мукимий. СРОЧНО! Продается участок в элитной махалле! Дом имеет иде…
3,85 млрд сум
Рекомендовать
Дом 9 комнат с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
9
40 000 м²
1
Чиланзарский р-н, Домрабад. Ор-р на против запраки “mustag” Продается Участок! 4 сотки 9 ком…
2,36 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью
Паркент, Узбекистан
5
320 м²
1
Прекрасная новость для тех, кто ищет хороший загородный дом... Ташкентская обл., Паркентский…
1,59 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Аргин, Узбекистан
4
3
400 м²
2
Продается участок с домом 6 соток,3 комнаты,3 сан.узла Есть летняя кухня Дом новой…
1,61 млрд сум
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с кондиционером, с гаражом, с c ремонтом
Юкоричирчикский район, Узбекистан
4
250 м²
1
Ховли Сотилади Тошкент шахар Бектемир райони 2,5 соток 4 хона Теплый пол, Янги евро ремонт. …
1,41 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
3
70 м²
1
срочно срочно продам новый евро ремонт отличный ремонт окна акфа пол таркет теплый пол 2 кон…
819,08 млн сум
Рекомендовать
Дом 2 комнаты с кондиционером
Юкоричирчикский район, Узбекистан
2
50 м²
1
Продается Дом Ориентир Пин Кен Хва 10 соток . Участок разделенный . 2 участка по - 5- соток…
61,13 млн сум
Рекомендовать
Дом 2 комнаты с центральным отоплением
Юкоричирчикский район, Узбекистан
2
45 м²
1
Продается Дом Ориентир Пин Кен Хва 5- соток 2 комнаты Цена за сотку - 5 400 уе Телефон
66,02 млн сум
Рекомендовать
Дом 2 комнаты с центральным отоплением
Юкоричирчикский район, Узбекистан
2
50 м²
1
Продается Дом Ориентир Пин Кен Хва 5- соток 2 - комнаты Прямоугольный Цена - 5 300 уе Телефон
64,79 млн сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
7
350 м²
2
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля 7 комнатная ЕВРОДОМ Дом строили для себя Очень…
4,28 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
5
240 м²
2
Тел: 908077060 Сергели. Юкори Дархан 5 комнатная ЕВРОДОМИК Авторские проект 1,3 соток Ос…
1,28 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
3
166 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля Супер локация Идеальная места для застройки Об…
978,00 млн сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
3
166 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля Элитная махалля. Идеальный места для застройки …
978,00 млн сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
3
166 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод Элитная махалля Идеальное место для застройки Общая пл…
978,00 млн сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
7
347 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Козирабод Элитная махалля Супер локация Ремонт: Новая Мебель и…
3,79 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
7
356 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Козирабод махалля Ремонт: Новая Уютный домик Мебель техника все …
3,79 млрд сум
Рекомендовать
Дом 2 комнаты с центральным отоплением
Юкоричирчикский район, Узбекистан
2
45 м²
1
Продается Дом Ориентир Пин Кен Хва 5- соток 2 - комнаты Прямоугольный Цена - 5 400 уе за сот…
66,02 млн сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
7
387 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля Ремонт: Евро Элитная махалля Общая площадь: 3.…
2,81 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Юкоричирчикский район, Узбекистан
3
80 м²
1
Продается Участок угловой 18на 9 метров, 1,85 соток. Дом 3 комнаты Общая площадь -80м2 в…
709,05 млн сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
7
349 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Козирабод махалля Супер локация Ремонт: Новая Общая площадь: 3,5…
3,79 млрд сум
Рекомендовать
Дом 2 комнаты с центральным отоплением
Юкоричирчикский район, Узбекистан
2
50 м²
1
Продается Дом Ориентир Пин Кен Хва. 5- соток 2 - комнаты Прямоугольный Цена - 5 400 уе за с…
66,02 млн сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Бешкурган, Узбекистан
5
350 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля Идеальная места для застройки Фасад 13/27 Обща…
2,02 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
7
348 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Козирабод махалля Ремонт: Новая Супер локация Общая площадь: 3,5…
3,79 млрд сум
Рекомендовать
Дом 2 комнаты с центральным отоплением
Юкоричирчикский район, Узбекистан
2
50 м²
1
Продается Ориентир Бектимир пост. Ориентир Пин Кен Хва. Относится к Янги Хайетскому району. …
67,24 млн сум
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Дом 1 комната
Кибрай, Узбекистан
1
50 м²
1
Ориентир на центральном перекрестие Кибрая вправо до реки 20 мин от Ташкента 4 сотки
342,30 млн сум
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Дом 6 комнат
Бешкурган, Узбекистан
6
330 м²
3
Хоналар сони — 6 Қавати — 3 Уй майдони — 330 кв.м Аниқ манзил — Дўмбиробод маҳалласи Мўлжал …
5,13 млрд сум
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